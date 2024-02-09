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Свыше 10 тысяч жителей Красноярского края открыли бизнес по соцконтракту - РИА Новости, 09.02.2024
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Твой бизнес
 
16:49 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/biznes-1926457720.html
Свыше 10 тысяч жителей Красноярского края открыли бизнес по соцконтракту
Свыше 10 тысяч жителей Красноярского края открыли бизнес по соцконтракту - РИА Новости, 09.02.2024
Свыше 10 тысяч жителей Красноярского края открыли бизнес по соцконтракту
Благодаря государственной поддержке в рамках соцконтрактов более 10 тысяч жителей Красноярского края смогли открыть или развить свой бизнес, сообщает... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:49
2024-02-09T16:49
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Благодаря государственной поддержке в рамках соцконтрактов более 10 тысяч жителей Красноярского края смогли открыть или развить свой бизнес, сообщает пресс-служба правительства региона. В крае за три года заключено свыше 24 тысяч социальных контрактов, с помощью которого в том числе можно открыть и развить свой бизнес. Сейчас максимальный размер выплаты на развитие своего бизнеса достигает 350 тысяч рублей. "С 2021 по 2023 год заключено более 24 тысяч социальных контрактов на общую сумму 3,8 миллиарда рублей. Благодаря государственной поддержке более 10 тысяч граждан смогли открыть или развить свое дело, почти девять тысяч смогли устроиться на новую работу, а порядка полутора тысяч семей начали развивать свои личные подсобные хозяйства", - сказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова, ее слова приводит пресс-служба. Там отметили, что многодетный Илья из Зеленогорска стал одним из тех, кто воспользовался такой помощью. С юности ему нравилось работать с деревом, поэтому на полученные по соцконтракту средства мужчина приобрел инструменты и оборудование, необходимые для строительства домов и бань. В семейный бизнес включились и сыновья-студенты, которые на каникулах активно помогают отцу. Пастухова добавила, что в 2024 году данная мера соцподдержки сохраняется. Для заключения соцконтрактов в этом году направят порядка 1,3 миллиарда рублей. Кроме того, упростилась процедура подачи заявления на получение господдержки.
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твой бизнес – новости, красноярский край, зеленогорск, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Красноярский край, Зеленогорск, Поддержка бизнеса

Свыше 10 тысяч жителей Красноярского края открыли бизнес по соцконтракту

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛюди гуляют по Виноградовскому пешеходному мосту в Красноярске
Люди гуляют по Виноградовскому пешеходному мосту в Красноярске - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Люди гуляют по Виноградовскому пешеходному мосту в Красноярске
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Благодаря государственной поддержке в рамках соцконтрактов более 10 тысяч жителей Красноярского края смогли открыть или развить свой бизнес, сообщает пресс-служба правительства региона.
В крае за три года заключено свыше 24 тысяч социальных контрактов, с помощью которого в том числе можно открыть и развить свой бизнес. Сейчас максимальный размер выплаты на развитие своего бизнеса достигает 350 тысяч рублей.
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"С 2021 по 2023 год заключено более 24 тысяч социальных контрактов на общую сумму 3,8 миллиарда рублей. Благодаря государственной поддержке более 10 тысяч граждан смогли открыть или развить свое дело, почти девять тысяч смогли устроиться на новую работу, а порядка полутора тысяч семей начали развивать свои личные подсобные хозяйства", - сказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова, ее слова приводит пресс-служба.
Там отметили, что многодетный Илья из Зеленогорска стал одним из тех, кто воспользовался такой помощью. С юности ему нравилось работать с деревом, поэтому на полученные по соцконтракту средства мужчина приобрел инструменты и оборудование, необходимые для строительства домов и бань. В семейный бизнес включились и сыновья-студенты, которые на каникулах активно помогают отцу.
Пастухова добавила, что в 2024 году данная мера соцподдержки сохраняется. Для заключения соцконтрактов в этом году направят порядка 1,3 миллиарда рублей. Кроме того, упростилась процедура подачи заявления на получение господдержки.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиКрасноярский крайЗеленогорскПоддержка бизнеса
 
 
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