https://ria.ru/20240209/bilayn-1926186292.html
Запущен сервис оплаты чаевых с баланса билайна
Запущен сервис оплаты чаевых с баланса билайна - РИА Новости, 09.02.2024
Запущен сервис оплаты чаевых с баланса билайна
ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) в партнерстве с сервисом онлайн оплаты чаевых ООО "Системы благодарности" (бренд нетмонет, 18+) запускают уникальную услугу для... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T10:00
2024-02-09T10:00
2024-02-09T10:00
технологии
россия
билайн
вымпелком
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) в партнерстве с сервисом онлайн оплаты чаевых ООО "Системы благодарности" (бренд нетмонет, 18+) запускают уникальную услугу для клиентов мобильного оператора — возможность оставлять чаевые в ресторанах, кафе и барах, оплачивая их напрямую с баланса телефона, сообщает билайн.Сервис нетмонет, разработанный при поддержке АО "Альфа-Банк", уже насчитывает более 20 тысяч клиентов в сегменте гостинично-ресторанного бизнеса и предлагает решения, которые делают взаимодействие кафе, баров и ресторанов со своими посетителями максимально удобным и современным. Электронные чаевые от нетмонет — это возможность выразить свою благодарность за качественное обслуживание без использования наличных."Электронные чаевые стали неотъемлемой частью ресторанной индустрии. Задача нетмонет — предоставить простой способ поблагодарить официантов за их работу. Для этого мы находимся в постоянном поиске наиболее удобных инструментов оплаты для гостей. Один из них — с помощью баланса мобильного телефона. Это опция разработана при технической поддержке нашего платежного партнера Best2Pay (ООО "Бест2пей"). Теперь так можно оставить чаевые тем людям, благодаря которым мы возвращаемся в любимые рестораны снова и снова", — комментирует директор сервиса нетмонет Игорь Феркалюк.Во время тестирования сервиса клиенты билайна оставляли в среднем по 296,3 рубля чаевых. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно в интерфейсе нетмонет выбрать размер чаевых — от 10 до 25% от суммы чека или указать свою сумму, затем выбрать опцию "Другие способы оплаты" и "Оплатить с баланса телефона", ввести номер билайна и подтвердить транзакцию полученным в СМС одноразовым кодом."Партнерство с сервисом нетмонет открывает новые возможности для наших клиентов. Больше не нужно искать банковскую карту — оставить чаевые в ваших любимых заведениях можно прямо с баланса мобильного телефона. Это не только удобно, но и полностью безопасно. Мы рады, что совместными усилиями с коллегами из нетмонет сделали этот процесс максимально простым и доступным для клиентов билайна", — сказал директор по развитию нетелеком продуктов и цифровых сервисов билайна Иван Савкин.Это партнерство подчеркивает стремление билайна и нетмонет к инновациям и улучшению качества обслуживания клиентов, делая повседневные бытовые операции проще и эффективнее, отмечается в сообщении.Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pWvojvzt7tг. Москва, ОГРН 1027700166636
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, билайн, вымпелком
Технологии, Россия, Билайн, ВымпелКом
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) в партнерстве с сервисом онлайн оплаты чаевых ООО "Системы благодарности" (бренд нетмонет, 18+) запускают уникальную услугу для клиентов мобильного оператора — возможность оставлять чаевые в ресторанах, кафе и барах, оплачивая их напрямую с баланса телефона, сообщает билайн.
Сервис нетмонет, разработанный при поддержке АО "Альфа-Банк", уже насчитывает более 20 тысяч клиентов в сегменте гостинично-ресторанного бизнеса и предлагает решения, которые делают взаимодействие кафе, баров и ресторанов со своими посетителями максимально удобным и современным. Электронные чаевые от нетмонет — это возможность выразить свою благодарность за качественное обслуживание без использования наличных.
"Электронные чаевые стали неотъемлемой частью ресторанной индустрии. Задача нетмонет — предоставить простой способ поблагодарить официантов за их работу. Для этого мы находимся в постоянном поиске наиболее удобных инструментов оплаты для гостей. Один из них — с помощью баланса мобильного телефона. Это опция разработана при технической поддержке нашего платежного партнера Best2Pay (ООО "Бест2пей"). Теперь так можно оставить чаевые тем людям, благодаря которым мы возвращаемся в любимые рестораны снова и снова", — комментирует директор сервиса нетмонет Игорь Феркалюк.
Во время тестирования сервиса клиенты билайна оставляли в среднем по 296,3 рубля чаевых. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно в интерфейсе нетмонет выбрать размер чаевых — от 10 до 25% от суммы чека или указать свою сумму, затем выбрать опцию "Другие способы оплаты" и "Оплатить с баланса телефона", ввести номер билайна и подтвердить транзакцию полученным в СМС одноразовым кодом.
"Партнерство с сервисом нетмонет открывает новые возможности для наших клиентов. Больше не нужно искать банковскую карту — оставить чаевые в ваших любимых заведениях можно прямо с баланса мобильного телефона. Это не только удобно, но и полностью безопасно. Мы рады, что совместными усилиями с коллегами из нетмонет сделали этот процесс максимально простым и доступным для клиентов билайна", — сказал директор по развитию нетелеком продуктов и цифровых сервисов билайна Иван Савкин.
Это партнерство подчеркивает стремление билайна и нетмонет к инновациям и улучшению качества обслуживания клиентов, делая повседневные бытовые операции проще и эффективнее, отмечается в сообщении.
Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pWvojvzt7t
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