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Минобороны Сирии заявило о двух беспилотниках, сбитых на западе от Дамаска - РИА Новости, 09.02.2024
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16:02 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/bespilotniki-1926452318.html
Минобороны Сирии заявило о двух беспилотниках, сбитых на западе от Дамаска
Минобороны Сирии заявило о двух беспилотниках, сбитых на западе от Дамаска - РИА Новости, 09.02.2024
Минобороны Сирии заявило о двух беспилотниках, сбитых на западе от Дамаска
Средства противовоздушной обороны Сирии сбили к западу от Дамаска два беспилотника, залетевших с территории оккупированных Израилем Голанских высот, сообщило... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:02
2024-02-09T16:02
в мире
сирия
дамаск (город)
голанские высоты
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 9 фев — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Сирии сбили к западу от Дамаска два беспилотника, залетевших с территории оккупированных Израилем Голанских высот, сообщило сирийское Министерство обороны. Ранее сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya сообщал, что средства ПВО Сирии отражают атаку в окрестностях сирийской столицы Дамаска, в небе над городом слышны взрывы. "Сегодня приблизительно в 14.10 два беспилотника со стороны оккупированных сирийских Голанских высот нарушили воздушное пространство страны. Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на них, оба были сбиты к западу от Дамаска", — говорится в заявлении минобороны Сирии.
https://ria.ru/20240129/siriya-1924150790.html
сирия
дамаск (город)
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в мире, сирия, дамаск (город), голанские высоты, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, Дамаск (город), Голанские высоты, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Минобороны Сирии заявило о двух беспилотниках, сбитых на западе от Дамаска

МО Сирии: ПВО на западе от Дамаска сбили два дрона с территории Голанских высот

© фото очевидцаДым на месте взрыва в Дамаске, Сирия
Дым на месте взрыва в Дамаске, Сирия
© фото очевидца
Дым на месте взрыва в Дамаске, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 9 фев — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Сирии сбили к западу от Дамаска два беспилотника, залетевших с территории оккупированных Израилем Голанских высот, сообщило сирийское Министерство обороны.
Ранее сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya сообщал, что средства ПВО Сирии отражают атаку в окрестностях сирийской столицы Дамаска, в небе над городом слышны взрывы.
"Сегодня приблизительно в 14.10 два беспилотника со стороны оккупированных сирийских Голанских высот нарушили воздушное пространство страны. Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на них, оба были сбиты к западу от Дамаска", — говорится в заявлении минобороны Сирии.
Дым на месте взрыва в Дамаске, Сирия
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В миреСирияДамаск (город)Голанские высотыОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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