https://ria.ru/20240209/bespilotniki-1926452318.html

Минобороны Сирии заявило о двух беспилотниках, сбитых на западе от Дамаска

Минобороны Сирии заявило о двух беспилотниках, сбитых на западе от Дамаска - РИА Новости, 09.02.2024

Минобороны Сирии заявило о двух беспилотниках, сбитых на западе от Дамаска

Средства противовоздушной обороны Сирии сбили к западу от Дамаска два беспилотника, залетевших с территории оккупированных Израилем Голанских высот, сообщило... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T16:02

2024-02-09T16:02

2024-02-09T16:02

в мире

сирия

дамаск (город)

голанские высоты

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 9 фев — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Сирии сбили к западу от Дамаска два беспилотника, залетевших с территории оккупированных Израилем Голанских высот, сообщило сирийское Министерство обороны. Ранее сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya сообщал, что средства ПВО Сирии отражают атаку в окрестностях сирийской столицы Дамаска, в небе над городом слышны взрывы. "Сегодня приблизительно в 14.10 два беспилотника со стороны оккупированных сирийских Голанских высот нарушили воздушное пространство страны. Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на них, оба были сбиты к западу от Дамаска", — говорится в заявлении минобороны Сирии.

https://ria.ru/20240129/siriya-1924150790.html

сирия

дамаск (город)

голанские высоты

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в мире, сирия, дамаск (город), голанские высоты, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году