Стало известно, кто заставил Байдена "помочь" России
WSJ: Байден принял решение по экспорту СПГ под давлением Рокфеллеров и Блумберга
© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена по запрету экспорта СПГ было принято под давлением клана Рокфеллера и миллиардера Майкла Блумберга, пишет газета The Wall Street Journal.
"Мощная лоббистская кампания шла на протяжении около четырех лет, ее возглавляли благотворительные организации, контролируемые членами семьи Рокфеллеров, а также другими американскими миллиардерами, включая Майкла Блумберга", — говорится в публикации.
Она была нацелена на поиск и спонсирование лидеров общественного мнения, которые выступали бы против проектов в области ископаемого топлива, а после выдвигали экологические требования к Белому дому и федеральным чиновникам.
Ранее Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из-за ситуации с изменением климата. Это решение вызвало резкую критику со стороны республиканского лагеря. Так, спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал его возмутительным, так как, по его словам, Байден "усиливает Россию" и толкает Европу в зависимость к ней.
"Мощная лоббистская кампания шла на протяжении около четырех лет, ее возглавляли благотворительные организации, контролируемые членами семьи Рокфеллеров, а также другими американскими миллиардерами, включая Майкла Блумберга", — говорится в публикации.
Она была нацелена на поиск и спонсирование лидеров общественного мнения, которые выступали бы против проектов в области ископаемого топлива, а после выдвигали экологические требования к Белому дому и федеральным чиновникам.
Ранее Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из-за ситуации с изменением климата. Это решение вызвало резкую критику со стороны республиканского лагеря. Так, спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал его возмутительным, так как, по его словам, Байден "усиливает Россию" и толкает Европу в зависимость к ней.