https://ria.ru/20240209/bayden-1926388733.html

Стало известно, кто заставил Байдена "помочь" России

Стало известно, кто заставил Байдена "помочь" России - РИА Новости, 09.02.2024

Стало известно, кто заставил Байдена "помочь" России

Решение президента США Джо Байдена по запрету экспорта СПГ было принято под давлением клана Рокфеллера и миллиардера Майкла Блумберга, пишет газета The Wall... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:02

2024-02-09T12:02

2024-02-09T12:02

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена по запрету экспорта СПГ было принято под давлением клана Рокфеллера и миллиардера Майкла Блумберга, пишет газета The Wall Street Journal. "Мощная лоббистская кампания шла на протяжении около четырех лет, ее возглавляли благотворительные организации, контролируемые членами семьи Рокфеллеров, а также другими американскими миллиардерами, включая Майкла Блумберга", — говорится в публикации. Она была нацелена на поиск и спонсирование лидеров общественного мнения, которые выступали бы против проектов в области ископаемого топлива, а после выдвигали экологические требования к Белому дому и федеральным чиновникам. Ранее Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из-за ситуации с изменением климата. Это решение вызвало резкую критику со стороны республиканского лагеря. Так, спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал его возмутительным, так как, по его словам, Байден "усиливает Россию" и толкает Европу в зависимость к ней.

https://ria.ru/20240209/arktika-1926354525.html

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в мире, сша, джо байден, цены на нефть