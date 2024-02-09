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Стало известно, кто заставил Байдена "помочь" России - РИА Новости, 09.02.2024
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12:02 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/bayden-1926388733.html
Стало известно, кто заставил Байдена "помочь" России
Стало известно, кто заставил Байдена "помочь" России - РИА Новости, 09.02.2024
Стало известно, кто заставил Байдена "помочь" России
Решение президента США Джо Байдена по запрету экспорта СПГ было принято под давлением клана Рокфеллера и миллиардера Майкла Блумберга, пишет газета The Wall... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:02
2024-02-09T12:02
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена по запрету экспорта СПГ было принято под давлением клана Рокфеллера и миллиардера Майкла Блумберга, пишет газета The Wall Street Journal. "Мощная лоббистская кампания шла на протяжении около четырех лет, ее возглавляли благотворительные организации, контролируемые членами семьи Рокфеллеров, а также другими американскими миллиардерами, включая Майкла Блумберга", — говорится в публикации. Она была нацелена на поиск и спонсирование лидеров общественного мнения, которые выступали бы против проектов в области ископаемого топлива, а после выдвигали экологические требования к Белому дому и федеральным чиновникам. Ранее Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из-за ситуации с изменением климата. Это решение вызвало резкую критику со стороны республиканского лагеря. Так, спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал его возмутительным, так как, по его словам, Байден "усиливает Россию" и толкает Европу в зависимость к ней.
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в мире, сша, джо байден, цены на нефть
В мире, США, Джо Байден, Цены на нефть
Стало известно, кто заставил Байдена "помочь" России

WSJ: Байден принял решение по экспорту СПГ под давлением Рокфеллеров и Блумберга

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена по запрету экспорта СПГ было принято под давлением клана Рокфеллера и миллиардера Майкла Блумберга, пишет газета The Wall Street Journal.

"Мощная лоббистская кампания шла на протяжении около четырех лет, ее возглавляли благотворительные организации, контролируемые членами семьи Рокфеллеров, а также другими американскими миллиардерами, включая Майкла Блумберга", — говорится в публикации.

Она была нацелена на поиск и спонсирование лидеров общественного мнения, которые выступали бы против проектов в области ископаемого топлива, а после выдвигали экологические требования к Белому дому и федеральным чиновникам.

Ранее Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из-за ситуации с изменением климата. Это решение вызвало резкую критику со стороны республиканского лагеря. Так, спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал его возмутительным, так как, по его словам, Байден "усиливает Россию" и толкает Европу в зависимость к ней.
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В миреСШАДжо БайденЦены на нефть
 
 
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