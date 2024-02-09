https://ria.ru/20240209/bayden-1926329805.html

Спикер палаты представителей заявил, что Байдену нельзя занимать свой пост

Спикер палаты представителей заявил, что Байдену нельзя занимать свой пост - РИА Новости, 09.02.2024

Спикер палаты представителей заявил, что Байдену нельзя занимать свой пост

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американский лидер Джо Байден не подходит для работы на президентском посту. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T05:55

2024-02-09T05:55

2024-02-09T05:57

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американский лидер Джо Байден не подходит для работы на президентском посту."Вечерняя пресс-конференция президента дополнительно подтвердила в прямом эфире подчеркнутое спецпрокурором: он не подходит для работы на посту", - написал Джонсон в соцсети Х.Спикер палаты представителей - третья должность в иерархии власти США после президента и вице-президента.Байден ранее в ходе специального выступления в Белом доме выразил возмущение из-за части отчета спецпрокурора о ненадлежащем хранении американским лидером документов, в которой президент назван "пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Глава США заверил, что с его памятью "всё хорошо". Впрочем, в конце выступления он снова оговорился, перепутав Египет с Мексикой.В последние дни проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников.Ранее сообщалось, что специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. Глава минюста Меррик Гарланд проинформировал об этом главу юридического комитета палаты представителей Джима Джордана и сенатора Линдси Грэма.Ранее Гарланд назначил Хёра на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, найденными в использовавшихся Байденом помещениях.В связанном с Байденом аналитическом центре в Вашингтоне ранее обнаружили секретные документы, относящиеся к периоду, когда нынешний лидер США занимал пост вице-президента. Бумаги находились в офисном помещении, которое Байден использовал с 2017 по 2019 год. На днях глава государства на добровольной основе дал показания в рамках расследования, которое ведет специально назначенный прокурор Роберт Хёр.Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом августе стало поводом к обыску в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.

https://ria.ru/20240209/bayden-1926328427.html

https://ria.ru/20240207/bayden-1925820908.html

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сша, в мире, египет, мексика, джо байден, майк джонсон, линдси грэм