Спикер палаты представителей заявил, что Байдену нельзя занимать свой пост
Спикер палаты представителей США Джонсон: Байдену нельзя занимать свой пост
© AP Photo / Manuel Balce CenetaСпикер Палаты представителей Майк Джонсон
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американский лидер Джо Байден не подходит для работы на президентском посту.
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"Вечерняя пресс-конференция президента дополнительно подтвердила в прямом эфире подчеркнутое спецпрокурором: он не подходит для работы на посту", - написал Джонсон в соцсети Х.
Спикер палаты представителей - третья должность в иерархии власти США после президента и вице-президента.
Байден ранее в ходе специального выступления в Белом доме выразил возмущение из-за части отчета спецпрокурора о ненадлежащем хранении американским лидером документов, в которой президент назван "пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Глава США заверил, что с его памятью "всё хорошо". Впрочем, в конце выступления он снова оговорился, перепутав Египет с Мексикой.
В последние дни проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников.
Ранее сообщалось, что специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. Глава минюста Меррик Гарланд проинформировал об этом главу юридического комитета палаты представителей Джима Джордана и сенатора Линдси Грэма.
Ранее Гарланд назначил Хёра на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, найденными в использовавшихся Байденом помещениях.
В связанном с Байденом аналитическом центре в Вашингтоне ранее обнаружили секретные документы, относящиеся к периоду, когда нынешний лидер США занимал пост вице-президента. Бумаги находились в офисном помещении, которое Байден использовал с 2017 по 2019 год. На днях глава государства на добровольной основе дал показания в рамках расследования, которое ведет специально назначенный прокурор Роберт Хёр.
Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом августе стало поводом к обыску в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.