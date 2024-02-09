https://ria.ru/20240209/bayden-1926311148.html
Путин заявил что не помнит о последнем разговоре с Байденом
Путин заявил что не помнит о последнем разговоре с Байденом - РИА Новости, 09.02.2024
Путин заявил что не помнит о последнем разговоре с Байденом
Президент России Владимир Путин заявил, что не помнит, когда в последний раз говорил с американским коллегой Джо Байденом, но это было до начала спецоперации. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:36
2024-02-09T03:36
2024-02-09T05:14
интервью владимира путина такеру карлсону
в мире
россия
джо байден
владимир путин
такер карлсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737244042_0:147:3097:1889_1920x0_80_0_0_d7b11097f1b83860422b1c4f177e065f.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не помнит, когда в последний раз говорил с американским коллегой Джо Байденом, но это было до начала спецоперации. "Уже не помню, когда я с ним разговаривал. Не помню, можно посмотреть... Нет, а что, я должен всё помнить, что ли? У меня своих дел полно. У нас есть внутриполитические дела", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
https://ria.ru/20240209/putin-1926292786.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737244042_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_22c07fb4a66628d7fd43d74f966769d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью владимира путина такеру карлсону, в мире, россия, джо байден, владимир путин, такер карлсон
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, Такер Карлсон
Путин заявил что не помнит о последнем разговоре с Байденом
Путин заявил что не помнит, когда в последний раз говорил с Байденом