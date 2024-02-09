https://ria.ru/20240209/bayden-1926311148.html

Путин заявил что не помнит о последнем разговоре с Байденом

Путин заявил что не помнит о последнем разговоре с Байденом - РИА Новости, 09.02.2024

Путин заявил что не помнит о последнем разговоре с Байденом

Президент России Владимир Путин заявил, что не помнит, когда в последний раз говорил с американским коллегой Джо Байденом, но это было до начала спецоперации. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T03:36

2024-02-09T03:36

2024-02-09T05:14

интервью владимира путина такеру карлсону

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джо байден

владимир путин

такер карлсон

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не помнит, когда в последний раз говорил с американским коллегой Джо Байденом, но это было до начала спецоперации. "Уже не помню, когда я с ним разговаривал. Не помню, можно посмотреть... Нет, а что, я должен всё помнить, что ли? У меня своих дел полно. У нас есть внутриполитические дела", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

https://ria.ru/20240209/putin-1926292786.html

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