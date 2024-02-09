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Путин заявил что не помнит о последнем разговоре с Байденом - РИА Новости, 09.02.2024
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03:36 09.02.2024 (обновлено: 05:14 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/bayden-1926311148.html
Путин заявил что не помнит о последнем разговоре с Байденом
Путин заявил что не помнит о последнем разговоре с Байденом - РИА Новости, 09.02.2024
Путин заявил что не помнит о последнем разговоре с Байденом
Президент России Владимир Путин заявил, что не помнит, когда в последний раз говорил с американским коллегой Джо Байденом, но это было до начала спецоперации. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:36
2024-02-09T05:14
интервью владимира путина такеру карлсону
в мире
россия
джо байден
владимир путин
такер карлсон
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не помнит, когда в последний раз говорил с американским коллегой Джо Байденом, но это было до начала спецоперации. "Уже не помню, когда я с ним разговаривал. Не помню, можно посмотреть... Нет, а что, я должен всё помнить, что ли? У меня своих дел полно. У нас есть внутриполитические дела", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
https://ria.ru/20240209/putin-1926292786.html
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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, Такер Карлсон
Путин заявил что не помнит о последнем разговоре с Байденом

Путин заявил что не помнит, когда в последний раз говорил с Байденом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не помнит, когда в последний раз говорил с американским коллегой Джо Байденом, но это было до начала спецоперации.
"Уже не помню, когда я с ним разговаривал. Не помню, можно посмотреть... Нет, а что, я должен всё помнить, что ли? У меня своих дел полно. У нас есть внутриполитические дела", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
CNN упомянул об интервью Путина Карлсону, не включив звук
02:09
 
Интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВ миреРоссияДжо БайденВладимир ПутинТакер Карлсон
 
 
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