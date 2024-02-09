МИД России приветствовал успешное проведение выборов в Азербайджане
МИД России выразил настрой на укрепление отношений с Азербайджаном после выборов
© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкЖенщина получает бюллетень для голосования на внеочередных выборах президента Азербайджана на избирательном участке в Баку
© Sputnik / Мурад Оруджев
Женщина получает бюллетень для голосования на внеочередных выборах президента Азербайджана на избирательном участке в Баку
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Москва приветствует успешное проведение выборов президента в Азербайджане, выражает настрой на дальнейшее укрепление отношений, заявили в российском дипведомстве.
"Российская сторона приветствует успешное проведение выборов в Азербайджане и настроена на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства с Азербайджанской Республикой, активную совместную работу по международным и региональным вопросам, в том числе по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне по нормализации армяно-азербайджанских отношений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Исключительно ангажированными выглядели оценки от стран Запада и контролируемых ими международных структур, которые, как мы видели, изначально были крайне необъективно настроены к президентским выборам в Азербайджане и отрабатывали заранее затвержденные методички по дискредитации электорального процесса", - подчеркнули в МИД России.