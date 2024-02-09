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МИД России приветствовал успешное проведение выборов в Азербайджане - РИА Новости, 09.02.2024
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16:20 09.02.2024 (обновлено: 16:29 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/azerbaydzhan-1926457571.html
МИД России приветствовал успешное проведение выборов в Азербайджане
МИД России приветствовал успешное проведение выборов в Азербайджане - РИА Новости, 09.02.2024
МИД России приветствовал успешное проведение выборов в Азербайджане
Москва приветствует успешное проведение выборов президента в Азербайджане, выражает настрой на дальнейшее укрепление отношений, заявили в российском... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:20
2024-02-09T16:29
азербайджан
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Москва приветствует успешное проведение выборов президента в Азербайджане, выражает настрой на дальнейшее укрепление отношений, заявили в российском дипведомстве."Российская сторона приветствует успешное проведение выборов в Азербайджане и настроена на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства с Азербайджанской Республикой, активную совместную работу по международным и региональным вопросам, в том числе по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне по нормализации армяно-азербайджанских отношений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.В российском дипломатическом ведомстве добавили, что со стороны России было направлено 148 представителей, в том числе по линии Федерального собрания, Исполкома и МПА СНГ, ШОС, БДИПЧ ОБСЕ."Исключительно ангажированными выглядели оценки от стран Запада и контролируемых ими международных структур, которые, как мы видели, изначально были крайне необъективно настроены к президентским выборам в Азербайджане и отрабатывали заранее затвержденные методички по дискредитации электорального процесса", - подчеркнули в МИД России.
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азербайджан, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Азербайджан, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России приветствовал успешное проведение выборов в Азербайджане

МИД России выразил настрой на укрепление отношений с Азербайджаном после выборов

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкЖенщина получает бюллетень для голосования на внеочередных выборах президента Азербайджана на избирательном участке в Баку
Женщина получает бюллетень для голосования на внеочередных выборах президента Азербайджана на избирательном участке в Баку - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Женщина получает бюллетень для голосования на внеочередных выборах президента Азербайджана на избирательном участке в Баку
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Москва приветствует успешное проведение выборов президента в Азербайджане, выражает настрой на дальнейшее укрепление отношений, заявили в российском дипведомстве.
"Российская сторона приветствует успешное проведение выборов в Азербайджане и настроена на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства с Азербайджанской Республикой, активную совместную работу по международным и региональным вопросам, в том числе по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне по нормализации армяно-азербайджанских отношений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
В российском дипломатическом ведомстве добавили, что со стороны России было направлено 148 представителей, в том числе по линии Федерального собрания, Исполкома и МПА СНГ, ШОС, БДИПЧ ОБСЕ.
"Исключительно ангажированными выглядели оценки от стран Запада и контролируемых ими международных структур, которые, как мы видели, изначально были крайне необъективно настроены к президентским выборам в Азербайджане и отрабатывали заранее затвержденные методички по дискредитации электорального процесса", - подчеркнули в МИД России.
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