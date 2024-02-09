https://ria.ru/20240209/azerbaydzhan-1926457571.html

МИД России приветствовал успешное проведение выборов в Азербайджане

МИД России приветствовал успешное проведение выборов в Азербайджане - РИА Новости, 09.02.2024

МИД России приветствовал успешное проведение выборов в Азербайджане

Москва приветствует успешное проведение выборов президента в Азербайджане, выражает настрой на дальнейшее укрепление отношений, заявили в российском... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T16:20

2024-02-09T16:20

2024-02-09T16:29

азербайджан

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Москва приветствует успешное проведение выборов президента в Азербайджане, выражает настрой на дальнейшее укрепление отношений, заявили в российском дипведомстве."Российская сторона приветствует успешное проведение выборов в Азербайджане и настроена на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства с Азербайджанской Республикой, активную совместную работу по международным и региональным вопросам, в том числе по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне по нормализации армяно-азербайджанских отношений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.В российском дипломатическом ведомстве добавили, что со стороны России было направлено 148 представителей, в том числе по линии Федерального собрания, Исполкома и МПА СНГ, ШОС, БДИПЧ ОБСЕ."Исключительно ангажированными выглядели оценки от стран Запада и контролируемых ими международных структур, которые, как мы видели, изначально были крайне необъективно настроены к президентским выборам в Азербайджане и отрабатывали заранее затвержденные методички по дискредитации электорального процесса", - подчеркнули в МИД России.

https://ria.ru/20240208/aliev-1926111199.html

азербайджан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

азербайджан, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)