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Алиев побеждает на президентских выборах в Азербайджане - РИА Новости, 09.02.2024
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10:13 09.02.2024 (обновлено: 16:55 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/aliev-1926359922.html
Алиев побеждает на президентских выборах в Азербайджане
Алиев побеждает на президентских выборах в Азербайджане - РИА Новости, 09.02.2024
Алиев побеждает на президентских выборах в Азербайджане
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев одерживает победу на внеочередных выборах по итогам подсчета 100 процентов голосов, заявила пресс-служба... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T10:13
2024-02-09T16:55
в мире
азербайджан
ильхам алиев
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БАКУ, 9 фев — РИА Новости. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев одерживает победу на внеочередных выборах по итогам подсчета 100 процентов голосов, заявила пресс-служба азербайджанского Центризбиркома.&quot;На текущий момент ЦИК завершил подсчет 100 процентов голосов &lt;…&gt; Ильхам Алиев набирает 92,12 процента&quot;, — говорится в сообщении.Всего за Алиева проголосовали 4 577 693 избирателя.Другие кандидаты:Внеочередные президентские выборы состоялись в Азербайджане 7 февраля. Впервые они прошли на всей конституционной территории республики, включая Нагорный Карабах, контроль над которым Баку восстановил в сентябре. Право проголосовать имели порядка 6,5 миллиона избирателей. На высший государственный пост претендовали семь человек: Алиев, баллотировавшийся от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан" и Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана". Президента Азербайджана избирают на семь лет. Для Алиева этот срок будет пятым — ограничений по числу президентских сроков для одного человека в конституции республики нет.
https://ria.ru/20240208/aliev-1926111199.html
https://ria.ru/20240207/azerbaydzhan-1925463542.html
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в мире, азербайджан, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Ильхам Алиев
Алиев побеждает на президентских выборах в Азербайджане

ЦИК: Алиев побеждает на выборах в Азербайджане после подсчета 100% голосов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 9 фев — РИА Новости. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев одерживает победу на внеочередных выборах по итогам подсчета 100 процентов голосов, заявила пресс-служба азербайджанского Центризбиркома.
«

"На текущий момент ЦИК завершил подсчет 100 процентов голосов <…> Ильхам Алиев набирает 92,12 процента", — говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Путин поздравил Алиева с победой на выборах
8 февраля, 11:27
Всего за Алиева проголосовали 4 577 693 избирателя.
Другие кандидаты:
  • Захид Орудж — 2,17 процента (107,877 тысячи голосов);
  • Фазиль Мустафа — 1,98 процента (98,623 тысячи голосов);
  • Гудрат Гасангулиев — 1,72 процента (85,607 тысячи голосов);
  • Рази Нуруллаев — 0,8 процента (39,727 тысячи голосов);
  • Эльшад Мусаев — 0,66 процента (32,956 тысячи голосов);
  • Фуад Алиев — 0,53 процента (25,561 тысячи голосов).
Внеочередные президентские выборы состоялись в Азербайджане 7 февраля. Впервые они прошли на всей конституционной территории республики, включая Нагорный Карабах, контроль над которым Баку восстановил в сентябре. Право проголосовать имели порядка 6,5 миллиона избирателей.
На высший государственный пост претендовали семь человек: Алиев, баллотировавшийся от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан" и Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".
Президента Азербайджана избирают на семь лет. Для Алиева этот срок будет пятым — ограничений по числу президентских сроков для одного человека в конституции республики нет.
Девушка голосует на выборах президента Азербайджана на избирательном участке в Баку - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Процедура выборов президента Азербайджана
7 февраля, 03:02
 
В миреАзербайджанИльхам Алиев
 
 
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