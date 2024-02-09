https://ria.ru/20240209/aliev-1926359922.html

Алиев побеждает на президентских выборах в Азербайджане

Алиев побеждает на президентских выборах в Азербайджане - РИА Новости, 09.02.2024

Алиев побеждает на президентских выборах в Азербайджане

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев одерживает победу на внеочередных выборах по итогам подсчета 100 процентов голосов, заявила пресс-служба... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T10:13

2024-02-09T10:13

2024-02-09T16:55

в мире

азербайджан

ильхам алиев

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БАКУ, 9 фев — РИА Новости. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев одерживает победу на внеочередных выборах по итогам подсчета 100 процентов голосов, заявила пресс-служба азербайджанского Центризбиркома."На текущий момент ЦИК завершил подсчет 100 процентов голосов <…> Ильхам Алиев набирает 92,12 процента", — говорится в сообщении.Всего за Алиева проголосовали 4 577 693 избирателя.Другие кандидаты:Внеочередные президентские выборы состоялись в Азербайджане 7 февраля. Впервые они прошли на всей конституционной территории республики, включая Нагорный Карабах, контроль над которым Баку восстановил в сентябре. Право проголосовать имели порядка 6,5 миллиона избирателей. На высший государственный пост претендовали семь человек: Алиев, баллотировавшийся от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан" и Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана". Президента Азербайджана избирают на семь лет. Для Алиева этот срок будет пятым — ограничений по числу президентских сроков для одного человека в конституции республики нет.

https://ria.ru/20240208/aliev-1926111199.html

https://ria.ru/20240207/azerbaydzhan-1925463542.html

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в мире, азербайджан, ильхам алиев