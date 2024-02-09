https://ria.ru/20240209/aliev-1926359922.html
Алиев побеждает на президентских выборах в Азербайджане
Алиев побеждает на президентских выборах в Азербайджане - РИА Новости, 09.02.2024
Алиев побеждает на президентских выборах в Азербайджане
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев одерживает победу на внеочередных выборах по итогам подсчета 100 процентов голосов, заявила пресс-служба... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T10:13
2024-02-09T10:13
2024-02-09T16:55
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БАКУ, 9 фев — РИА Новости. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев одерживает победу на внеочередных выборах по итогам подсчета 100 процентов голосов, заявила пресс-служба азербайджанского Центризбиркома."На текущий момент ЦИК завершил подсчет 100 процентов голосов <…> Ильхам Алиев набирает 92,12 процента", — говорится в сообщении.Всего за Алиева проголосовали 4 577 693 избирателя.Другие кандидаты:Внеочередные президентские выборы состоялись в Азербайджане 7 февраля. Впервые они прошли на всей конституционной территории республики, включая Нагорный Карабах, контроль над которым Баку восстановил в сентябре. Право проголосовать имели порядка 6,5 миллиона избирателей. На высший государственный пост претендовали семь человек: Алиев, баллотировавшийся от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан" и Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана". Президента Азербайджана избирают на семь лет. Для Алиева этот срок будет пятым — ограничений по числу президентских сроков для одного человека в конституции республики нет.
https://ria.ru/20240208/aliev-1926111199.html
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в мире, азербайджан, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Ильхам Алиев
Алиев побеждает на президентских выборах в Азербайджане
ЦИК: Алиев побеждает на выборах в Азербайджане после подсчета 100% голосов
БАКУ, 9 фев — РИА Новости.
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев одерживает победу на внеочередных выборах по итогам подсчета 100 процентов голосов, заявила пресс-служба азербайджанского Центризбиркома
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"На текущий момент ЦИК завершил подсчет 100 процентов голосов <…> Ильхам Алиев набирает 92,12 процента", — говорится в сообщении.
Путин поздравил Алиева с победой на выборах
Всего за Алиева проголосовали 4 577 693 избирателя.
- Захид Орудж — 2,17 процента (107,877 тысячи голосов);
- Фазиль Мустафа — 1,98 процента (98,623 тысячи голосов);
- Гудрат Гасангулиев — 1,72 процента (85,607 тысячи голосов);
- Рази Нуруллаев — 0,8 процента (39,727 тысячи голосов);
- Эльшад Мусаев — 0,66 процента (32,956 тысячи голосов);
- Фуад Алиев — 0,53 процента (25,561 тысячи голосов).
Внеочередные президентские выборы состоялись в Азербайджане 7 февраля. Впервые они прошли на всей конституционной территории республики, включая Нагорный Карабах, контроль над которым Баку восстановил в сентябре. Право проголосовать имели порядка 6,5 миллиона избирателей.
На высший государственный пост претендовали семь человек: Алиев, баллотировавшийся от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан" и Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".
Президента Азербайджана избирают на семь лет. Для Алиева этот срок будет пятым — ограничений по числу президентских сроков для одного человека в конституции республики нет.
Процедура выборов президента Азербайджана