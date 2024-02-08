https://ria.ru/20240208/znanie-1926081620.html

Гендиректор заявил о востребованности общества "Знание" в Донбассе

Гендиректор заявил о востребованности общества "Знание" в Донбассе - РИА Новости, 08.02.2024

Гендиректор заявил о востребованности общества "Знание" в Донбассе

Донецкая и Луганская Народные Республики являются самыми активными субъектами РФ по масштабу, глубине проникновения Российского общества "Знание", сообщил в... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T09:21

2024-02-08T09:21

2024-02-08T09:21

донецкая народная республика

луганская народная республика

российское общество "знание"

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Донецкая и Луганская Народные Республики являются самыми активными субъектами РФ по масштабу, глубине проникновения Российского общества "Знание", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор организации Максим Древаль. По его словам, общество "Знание" работает с ДНР еще с 2022 года, и глава республики Денис Пушилин возглавляет наблюдательный совет регионального отделения организации, постоянно принимает участие в мероприятиях как лектор, проводит экскурсии. "Все проекты на текущий момент, которые "Знание" реализует, доступны в Донецкой Народной Республике, и могу сказать, что это один из самых активных субъектов по масштабу, глубине проникновения. Они поочередно соревнуются с Луганской Народной Республикой и в принципе находятся в топе, чаще всего занимая первые строчки в рейтинге всех регионов", - рассказал Древаль. Он добавил, что в этих регионах показатели доверия выше 90%.

https://ria.ru/20240105/znanie-1919811028.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, луганская народная республика, российское общество "знание"