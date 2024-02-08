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Гендиректор заявил о востребованности общества "Знание" в Донбассе - РИА Новости, 08.02.2024
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09:21 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/znanie-1926081620.html
Гендиректор заявил о востребованности общества "Знание" в Донбассе
Гендиректор заявил о востребованности общества "Знание" в Донбассе - РИА Новости, 08.02.2024
Гендиректор заявил о востребованности общества "Знание" в Донбассе
Донецкая и Луганская Народные Республики являются самыми активными субъектами РФ по масштабу, глубине проникновения Российского общества "Знание", сообщил в... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T09:21
2024-02-08T09:21
донецкая народная республика
луганская народная республика
российское общество "знание"
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Донецкая и Луганская Народные Республики являются самыми активными субъектами РФ по масштабу, глубине проникновения Российского общества "Знание", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор организации Максим Древаль. По его словам, общество "Знание" работает с ДНР еще с 2022 года, и глава республики Денис Пушилин возглавляет наблюдательный совет регионального отделения организации, постоянно принимает участие в мероприятиях как лектор, проводит экскурсии. "Все проекты на текущий момент, которые "Знание" реализует, доступны в Донецкой Народной Республике, и могу сказать, что это один из самых активных субъектов по масштабу, глубине проникновения. Они поочередно соревнуются с Луганской Народной Республикой и в принципе находятся в топе, чаще всего занимая первые строчки в рейтинге всех регионов", - рассказал Древаль. Он добавил, что в этих регионах показатели доверия выше 90%.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, луганская народная республика, российское общество "знание"
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Российское общество "Знание"
Гендиректор заявил о востребованности общества "Знание" в Донбассе

Гендиректор: общество "Знание" особенно востребовано среди жителей ДНР и ЛНР

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛекторий павильона общества "Знание" на выставке "Россия"
Лекторий павильона общества Знание на выставке Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Лекторий павильона общества "Знание" на выставке "Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Донецкая и Луганская Народные Республики являются самыми активными субъектами РФ по масштабу, глубине проникновения Российского общества "Знание", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор организации Максим Древаль.
По его словам, общество "Знание" работает с ДНР еще с 2022 года, и глава республики Денис Пушилин возглавляет наблюдательный совет регионального отделения организации, постоянно принимает участие в мероприятиях как лектор, проводит экскурсии.
"Все проекты на текущий момент, которые "Знание" реализует, доступны в Донецкой Народной Республике, и могу сказать, что это один из самых активных субъектов по масштабу, глубине проникновения. Они поочередно соревнуются с Луганской Народной Республикой и в принципе находятся в топе, чаще всего занимая первые строчки в рейтинге всех регионов", - рассказал Древаль.
Он добавил, что в этих регионах показатели доверия выше 90%.
Денис Пушилин и Максим Древаль во время подписания соглашения о сотрудничестве между Донецкой Народной Республикой и Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией Российское общество “Знание”. 5 января 2024
Пушилин и глава общества "Знание" подписали соглашение о сотрудничестве
5 января, 13:17
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссийское общество "Знание"
 
 
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