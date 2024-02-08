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На выставке "Россия" подали почти шесть тысяч заявок на пробную сдачу ЕГЭ
На выставке "Россия" подали почти шесть тысяч заявок на пробную сдачу ЕГЭ - РИА Новости, 08.02.2024
На выставке "Россия" подали почти шесть тысяч заявок на пробную сдачу ЕГЭ
Почти 6 тысяч заявок на участие в тренировочном ЕГЭ в рамках выставки "Россия" подали ее посетители с ноября по январь, свидетельствует сайт Рособрнадзора. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T18:56
2024-02-08T18:56
2024-02-08T18:56
выставка-форум "россия"
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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вднх
россия
единый государственный экзамен (егэ)
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Почти 6 тысяч заявок на участие в тренировочном ЕГЭ в рамках выставки "Россия" подали ее посетители с ноября по январь, свидетельствует сайт Рособрнадзора. "С ноября по январь поступило почти 6 тысяч заявок на участие в тренировочных экзаменах, попробовали свои силы в выполнении ЕГЭ по различным предметам более 600 выпускников", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего в рамках выставки прошло 43 тренировочных мероприятия. Работы участников были проверены экспертами предметных комиссий, выпускники получили сертификаты со своими результатами в своих личных кабинетах. "Проект "Сдаем ЕГЭ" позволил им окунуться в атмосферу реального экзамена, оценить свой уровень подготовки, понять, над чем стоит дополнительно поработать за оставшееся до ЕГЭ время", - добавляется в сообщении. Кроме того, c 7 ноября 2023 года по 28 января 2024 года в 57 павильоне ВДНХ проводились всероссийские проверочные работы (ВПР) по образовательным программам среднего профессионального образования. Участие в тренировочных ВПР приняли более 400 обучающихся первых курсов из 33 образовательных организаций СПО.
https://ria.ru/20240208/rossiya-1926110006.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), москва, вднх, россия, единый государственный экзамен (егэ), выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Москва, ВДНХ, Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Выставка-форум "Россия"
На выставке "Россия" подали почти шесть тысяч заявок на пробную сдачу ЕГЭ
На выставке "Россия" подали почти 6 тысяч заявок на участие в тренировочном ЕГЭ