https://ria.ru/20240208/zayavki-1926248368.html

На выставке "Россия" подали почти шесть тысяч заявок на пробную сдачу ЕГЭ

На выставке "Россия" подали почти шесть тысяч заявок на пробную сдачу ЕГЭ - РИА Новости, 08.02.2024

На выставке "Россия" подали почти шесть тысяч заявок на пробную сдачу ЕГЭ

Почти 6 тысяч заявок на участие в тренировочном ЕГЭ в рамках выставки "Россия" подали ее посетители с ноября по январь, свидетельствует сайт Рособрнадзора. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T18:56

2024-02-08T18:56

2024-02-08T18:56

выставка-форум "россия"

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

москва

вднх

россия

единый государственный экзамен (егэ)

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Почти 6 тысяч заявок на участие в тренировочном ЕГЭ в рамках выставки "Россия" подали ее посетители с ноября по январь, свидетельствует сайт Рособрнадзора. "С ноября по январь поступило почти 6 тысяч заявок на участие в тренировочных экзаменах, попробовали свои силы в выполнении ЕГЭ по различным предметам более 600 выпускников", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего в рамках выставки прошло 43 тренировочных мероприятия. Работы участников были проверены экспертами предметных комиссий, выпускники получили сертификаты со своими результатами в своих личных кабинетах. "Проект "Сдаем ЕГЭ" позволил им окунуться в атмосферу реального экзамена, оценить свой уровень подготовки, понять, над чем стоит дополнительно поработать за оставшееся до ЕГЭ время", - добавляется в сообщении. Кроме того, c 7 ноября 2023 года по 28 января 2024 года в 57 павильоне ВДНХ проводились всероссийские проверочные работы (ВПР) по образовательным программам среднего профессионального образования. Участие в тренировочных ВПР приняли более 400 обучающихся первых курсов из 33 образовательных организаций СПО.

https://ria.ru/20240208/rossiya-1926110006.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), москва, вднх, россия, единый государственный экзамен (егэ), выставка-форум "россия"