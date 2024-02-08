https://ria.ru/20240208/zaluzhnyy-1926266778.html

Подлец, предатель. Украинцы неожиданно отреагировали на отставку Залужного

Подлец, предатель. Украинцы неожиданно отреагировали на отставку Залужного - РИА Новости, 09.02.2024

Подлец, предатель. Украинцы неожиданно отреагировали на отставку Залужного

Пользователи социальной сети X с Украины отреагировали на увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного президентом страны Владимиром Зеленским. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-08T21:05

2024-02-08T21:05

2024-02-09T00:26

политика

украина

валерий залужный

владимир зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

отставка главкома всу залужного

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_60deddc80cedb12ec1576ee689f9f553.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети X с Украины отреагировали на увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного президентом страны Владимиром Зеленским."Теперь он президент Залужный. По крайней мере, кандидат", — написали в комментариях."Ненавижу Зеленского, сильно ненавижу!" — возмутился читатель."Почему оппозиция молчит?" — задались вопросом участники дискуссии."Зеленский — подлец и предатель", — считают пользователи."Мы что, это проглотим?" — спросили в комментариях."Залужный следующий президент страны", — полагают участники беседы.Президент Украины в четверг сменил главкома ВСУ, назначив на эту позицию командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Зеленский также встретился с Залужным и предложил ему "остаться в команде", не уточнив, какую должность он будет теперь занимать.

https://ria.ru/20240208/ukraina-1926263023.html

https://ria.ru/20240208/ukraina-1926241206.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, отставка главкома всу залужного