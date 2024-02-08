https://ria.ru/20240208/zaluzhnyy-1926266778.html
Подлец, предатель. Украинцы неожиданно отреагировали на отставку Залужного
Подлец, предатель. Украинцы неожиданно отреагировали на отставку Залужного - РИА Новости, 09.02.2024
Подлец, предатель. Украинцы неожиданно отреагировали на отставку Залужного
Пользователи социальной сети X с Украины отреагировали на увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного президентом страны Владимиром Зеленским. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-08T21:05
2024-02-08T21:05
2024-02-09T00:26
политика
украина
валерий залужный
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
отставка главкома всу залужного
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети X с Украины отреагировали на увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного президентом страны Владимиром Зеленским."Теперь он президент Залужный. По крайней мере, кандидат", — написали в комментариях."Ненавижу Зеленского, сильно ненавижу!" — возмутился читатель."Почему оппозиция молчит?" — задались вопросом участники дискуссии."Зеленский — подлец и предатель", — считают пользователи."Мы что, это проглотим?" — спросили в комментариях."Залужный следующий президент страны", — полагают участники беседы.Президент Украины в четверг сменил главкома ВСУ, назначив на эту позицию командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Зеленский также встретился с Залужным и предложил ему "остаться в команде", не уточнив, какую должность он будет теперь занимать.
https://ria.ru/20240208/ukraina-1926263023.html
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политика, украина, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, отставка главкома всу залужного
Политика, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Отставка главкома ВСУ Залужного