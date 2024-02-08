Залужный рассказал о встрече с Зеленским
Залужный: на встрече с Зеленским было принято решение об изменении стратегии ВСУ
Валерий Залужный
Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил в четверг в своем Telegram-канале, что на встрече с Владимиром Зеленским обсудили новые подходы и решения, направленные на изменение стратегии украинской армии.
Ранее четверг Зеленский сообщил, что встретился с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, обсудил с ним обновление руководства ВСУ и предложил "оставаться в команде". Кроме того, Зеленский поблагодарил главкома за два года защиты Украины.
«
"Мы встретились с верховным главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии", - написал Залужный.
Он признал, что задачи, которые стоят перед ВСУ в 2024 году, отличаются от тех, которые были ранее начиная с 2022. Он также поблагодарил всех коллег из команд генштаба ВСУ и минобороны, а также из команды офиса Зеленского.
Указа об отставке Залужного на сайте офиса Зеленского нет.
Ранее Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что действительно рассматривал вопрос об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного и "перезагрузке" высших эшелонов власти.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему руководителю Главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".