https://ria.ru/20240208/zaluzhnyy-1926254213.html

Залужный рассказал о встрече с Зеленским

Залужный рассказал о встрече с Зеленским - РИА Новости, 09.02.2024

Залужный рассказал о встрече с Зеленским

Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил в четверг в своем Telegram-канале, что на встрече с Владимиром Зеленским обсудили новые подходы и решения, направленные на... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-08T19:30

2024-02-08T19:30

2024-02-09T00:26

украина

владимир зеленский

в мире

валерий залужный

кирилл буданов

вооруженные силы украины

совет национальной безопасности и обороны украины

отставка главкома всу залужного

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874207153_0:242:2102:1424_1920x0_80_0_0_a03f93b00a4803d1decc686cd50dece9.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил в четверг в своем Telegram-канале, что на встрече с Владимиром Зеленским обсудили новые подходы и решения, направленные на изменение стратегии украинской армии. Ранее четверг Зеленский сообщил, что встретился с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, обсудил с ним обновление руководства ВСУ и предложил "оставаться в команде". Кроме того, Зеленский поблагодарил главкома за два года защиты Украины. "Мы встретились с верховным главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии", - написал Залужный.Он признал, что задачи, которые стоят перед ВСУ в 2024 году, отличаются от тех, которые были ранее начиная с 2022. Он также поблагодарил всех коллег из команд генштаба ВСУ и минобороны, а также из команды офиса Зеленского. Указа об отставке Залужного на сайте офиса Зеленского нет. Ранее Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что действительно рассматривал вопрос об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного и "перезагрузке" высших эшелонов власти. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему руководителю Главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".

https://ria.ru/20240208/zaluzhnyy-1926250418.html

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, владимир зеленский, в мире, валерий залужный, кирилл буданов, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, отставка главкома всу залужного