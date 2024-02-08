Рейтинг@Mail.ru
Залужный рассказал о встрече с Зеленским - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 08.02.2024 (обновлено: 00:26 09.02.2024)
https://ria.ru/20240208/zaluzhnyy-1926254213.html
Залужный рассказал о встрече с Зеленским
Залужный рассказал о встрече с Зеленским - РИА Новости, 09.02.2024
Залужный рассказал о встрече с Зеленским
Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил в четверг в своем Telegram-канале, что на встрече с Владимиром Зеленским обсудили новые подходы и решения, направленные на... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-08T19:30
2024-02-09T00:26
украина
владимир зеленский
в мире
валерий залужный
кирилл буданов
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
отставка главкома всу залужного
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874207153_0:242:2102:1424_1920x0_80_0_0_a03f93b00a4803d1decc686cd50dece9.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил в четверг в своем Telegram-канале, что на встрече с Владимиром Зеленским обсудили новые подходы и решения, направленные на изменение стратегии украинской армии. Ранее четверг Зеленский сообщил, что встретился с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, обсудил с ним обновление руководства ВСУ и предложил "оставаться в команде". Кроме того, Зеленский поблагодарил главкома за два года защиты Украины. &quot;Мы встретились с верховным главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии&quot;, - написал Залужный.Он признал, что задачи, которые стоят перед ВСУ в 2024 году, отличаются от тех, которые были ранее начиная с 2022. Он также поблагодарил всех коллег из команд генштаба ВСУ и минобороны, а также из команды офиса Зеленского. Указа об отставке Залужного на сайте офиса Зеленского нет. Ранее Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что действительно рассматривал вопрос об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного и "перезагрузке" высших эшелонов власти. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему руководителю Главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".
https://ria.ru/20240208/zaluzhnyy-1926250418.html
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874207153_57:0:1956:1424_1920x0_80_0_0_6e2e3ad7718b3071477990c169619e5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир зеленский, в мире, валерий залужный, кирилл буданов, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, отставка главкома всу залужного
Украина, Владимир Зеленский, В мире, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Отставка главкома ВСУ Залужного
Залужный рассказал о встрече с Зеленским

Залужный: на встрече с Зеленским было принято решение об изменении стратегии ВСУ

Валерий Залужный
Валерий Залужный
Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил в четверг в своем Telegram-канале, что на встрече с Владимиром Зеленским обсудили новые подходы и решения, направленные на изменение стратегии украинской армии.
Ранее четверг Зеленский сообщил, что встретился с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, обсудил с ним обновление руководства ВСУ и предложил "оставаться в команде". Кроме того, Зеленский поблагодарил главкома за два года защиты Украины.
Владимир Зеленский и Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Зеленский сообщил Залужному об "обновлении" в руководстве ВСУ
Вчера, 19:07
«

"Мы встретились с верховным главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии", - написал Залужный.

Он признал, что задачи, которые стоят перед ВСУ в 2024 году, отличаются от тех, которые были ранее начиная с 2022. Он также поблагодарил всех коллег из команд генштаба ВСУ и минобороны, а также из команды офиса Зеленского.
Указа об отставке Залужного на сайте офиса Зеленского нет.
Ранее Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что действительно рассматривал вопрос об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного и "перезагрузке" высших эшелонов власти.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему руководителю Главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Украине меняют коней извне
31 января, 08:00
 
УкраинаВладимир ЗеленскийВ миреВалерий ЗалужныйКирилл БудановВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныОтставка главкома ВСУ Залужного
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала