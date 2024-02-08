Зеленский сообщил Залужному об "обновлении" в руководстве ВСУ
Зеленский встретился с Залужным и предложил ему "оставаться в команде"
© Фото : пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский и Валерий Залужный
© Фото : пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным обновление руководства армии и предложил ему "оставаться в команде".
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"Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются ВСУ. Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных сил Украины. Время для такого обновления — именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде", — написал он в Telegram-канале.
Сам Залужный после встречи заявил, что обсудил с президентом новые подходы и решения, направленные на изменение стратегии ВСУ. Он признал, что задачи, которые стоят перед украинской армией в 2024 году, отличаются от тех, которые были ранее, начиная с 2022-го. Залужный также поблагодарил всех коллег из команд Генштаба и Минобороны, а также из офиса Зеленского.
В свою очередь, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о решении сменить руководство армией и поблагодарил главкома ВСУ "за все достижения и победы".
В последние дни в украинских и западных СМИ широко обсуждаются слухи о возможной отставке Залужного. В частности, говорилось, что на встрече 29 января Зеленский предложил главкому только позицию советника властей. Хотя, как писал журнал The Economist, Залужному предлагался и пост секретаря СНБО Украины, но тот отказался.
При этом недавно в интервью итальянским СМИ Зеленский заявил, что действительно рассматривал вопрос об увольнении главкома ВСУ и "перезагрузке" высших эшелонов власти.
Вероятными преемниками Залужного во главе Вооруженных сил СМИ называли начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Как утверждается, оба они отказались.
В конце января Служба внешней разведки России сообщила, что США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили их доверие. В противном случае Вашингтон пообещал опубликовать коррупционное досье на окружение украинского президента. По данным российской спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию в Киеве колониальной администрации, отмечала СВР.