https://ria.ru/20240208/zaluzhnyy-1926250418.html

Зеленский сообщил Залужному об "обновлении" в руководстве ВСУ

Зеленский сообщил Залужному об "обновлении" в руководстве ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024

Зеленский сообщил Залужному об "обновлении" в руководстве ВСУ

Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным обновление руководства армии и предложил ему "оставаться в команде". РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-08T19:07

2024-02-08T19:07

2024-02-09T00:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

украина

владимир зеленский

валерий залужный

ситуация в днр и лнр

отставка главкома всу залужного

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886574261_0:106:3000:1794_1920x0_80_0_0_94581fde6cc6fe6496875b7e77bbcc1e.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным обновление руководства армии и предложил ему "оставаться в команде"."Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются ВСУ. Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных сил Украины. Время для такого обновления — именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде", — написал он в Telegram-канале.Сам Залужный после встречи заявил, что обсудил с президентом новые подходы и решения, направленные на изменение стратегии ВСУ. Он признал, что задачи, которые стоят перед украинской армией в 2024 году, отличаются от тех, которые были ранее, начиная с 2022-го. Залужный также поблагодарил всех коллег из команд Генштаба и Минобороны, а также из офиса Зеленского.В свою очередь, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о решении сменить руководство армией и поблагодарил главкома ВСУ "за все достижения и победы".В последние дни в украинских и западных СМИ широко обсуждаются слухи о возможной отставке Залужного. В частности, говорилось, что на встрече 29 января Зеленский предложил главкому только позицию советника властей. Хотя, как писал журнал The Economist, Залужному предлагался и пост секретаря СНБО Украины, но тот отказался.При этом недавно в интервью итальянским СМИ Зеленский заявил, что действительно рассматривал вопрос об увольнении главкома ВСУ и "перезагрузке" высших эшелонов власти.Вероятными преемниками Залужного во главе Вооруженных сил СМИ называли начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Как утверждается, оба они отказались.В конце января Служба внешней разведки России сообщила, что США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили их доверие. В противном случае Вашингтон пообещал опубликовать коррупционное досье на окружение украинского президента. По данным российской спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию в Киеве колониальной администрации, отмечала СВР.

https://ria.ru/20240207/podderzhka-1926013023.html

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы украины, в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, ситуация в днр и лнр, отставка главкома всу залужного