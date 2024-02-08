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Зеленский сообщил Залужному об "обновлении" в руководстве ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:07 08.02.2024 (обновлено: 00:26 09.02.2024)
https://ria.ru/20240208/zaluzhnyy-1926250418.html
Зеленский сообщил Залужному об "обновлении" в руководстве ВСУ
Зеленский сообщил Залужному об "обновлении" в руководстве ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
Зеленский сообщил Залужному об "обновлении" в руководстве ВСУ
Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным обновление руководства армии и предложил ему "оставаться в команде". РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-08T19:07
2024-02-09T00:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
украина
владимир зеленский
валерий залужный
ситуация в днр и лнр
отставка главкома всу залужного
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным обновление руководства армии и предложил ему "оставаться в команде".&quot;Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются ВСУ. Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных сил Украины. Время для такого обновления — именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде&quot;, — написал он в Telegram-канале.Сам Залужный после встречи заявил, что обсудил с президентом новые подходы и решения, направленные на изменение стратегии ВСУ. Он признал, что задачи, которые стоят перед украинской армией в 2024 году, отличаются от тех, которые были ранее, начиная с 2022-го. Залужный также поблагодарил всех коллег из команд Генштаба и Минобороны, а также из офиса Зеленского.В свою очередь, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о решении сменить руководство армией и поблагодарил главкома ВСУ "за все достижения и победы".В последние дни в украинских и западных СМИ широко обсуждаются слухи о возможной отставке Залужного. В частности, говорилось, что на встрече 29 января Зеленский предложил главкому только позицию советника властей. Хотя, как писал журнал The Economist, Залужному предлагался и пост секретаря СНБО Украины, но тот отказался.При этом недавно в интервью итальянским СМИ Зеленский заявил, что действительно рассматривал вопрос об увольнении главкома ВСУ и "перезагрузке" высших эшелонов власти.Вероятными преемниками Залужного во главе Вооруженных сил СМИ называли начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Как утверждается, оба они отказались.В конце января Служба внешней разведки России сообщила, что США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили их доверие. В противном случае Вашингтон пообещал опубликовать коррупционное досье на окружение украинского президента. По данным российской спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию в Киеве колониальной администрации, отмечала СВР.
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вооруженные силы украины, в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, ситуация в днр и лнр, отставка главкома всу залужного
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Ситуация в ДНР и ЛНР, Отставка главкома ВСУ Залужного
Зеленский сообщил Залужному об "обновлении" в руководстве ВСУ

Зеленский встретился с Залужным и предложил ему "оставаться в команде"

© Фото : пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский и Валерий Залужный
Владимир Зеленский и Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным обновление руководства армии и предложил ему "оставаться в команде".
«

"Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются ВСУ. Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных сил Украины. Время для такого обновления — именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде", — написал он в Telegram-канале.

Сам Залужный после встречи заявил, что обсудил с президентом новые подходы и решения, направленные на изменение стратегии ВСУ. Он признал, что задачи, которые стоят перед украинской армией в 2024 году, отличаются от тех, которые были ранее, начиная с 2022-го. Залужный также поблагодарил всех коллег из команд Генштаба и Минобороны, а также из офиса Зеленского.
В свою очередь, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о решении сменить руководство армией и поблагодарил главкома ВСУ "за все достижения и победы".
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В последние дни в украинских и западных СМИ широко обсуждаются слухи о возможной отставке Залужного. В частности, говорилось, что на встрече 29 января Зеленский предложил главкому только позицию советника властей. Хотя, как писал журнал The Economist, Залужному предлагался и пост секретаря СНБО Украины, но тот отказался.
При этом недавно в интервью итальянским СМИ Зеленский заявил, что действительно рассматривал вопрос об увольнении главкома ВСУ и "перезагрузке" высших эшелонов власти.
Вероятными преемниками Залужного во главе Вооруженных сил СМИ называли начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Как утверждается, оба они отказались.
В конце января Служба внешней разведки России сообщила, что США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили их доверие. В противном случае Вашингтон пообещал опубликовать коррупционное досье на окружение украинского президента. По данным российской спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию в Киеве колониальной администрации, отмечала СВР.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйСитуация в ДНР и ЛНРОтставка главкома ВСУ Залужного
 
 
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