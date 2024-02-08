Джонсон: Байден "лгал" о необходимости нового закона по охране границ
Джонсон: Байден месяцами "лгал" о необходимости нового закона по охране границ
© AP Photo / Alex BrandonИзбранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон
© AP Photo / Alex Brandon
Избранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден месяцами "заведомо лгал" о необходимости принятия нового закона об охране границы США и использовал миграционный кризис как разменную фишку против конгресса, считает спикер палаты представителей Майк Джонсон.
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"На протяжении месяцев президент и Белый дом утверждали, что им необходим новый закон для действия по границе. Это была заведомая ложь, и они все время об этом знали", - говорится в заявлении Джонсона в социальной сети Х.
По мнению спикера, Байден намеренно удерживал границу США открытой, используя миграционный кризис как "разменную фишку" против конгресса. "Его действия столь же позорны, сколь и опасны", - подчеркнул Джонсон.
В четверг сенат США по итогам процедурного голосования поддержал законопроект о внешней помощи Украине и Израилю без выделения денег на охрану границы. Таким образом, законопроект выносится на общее голосование для его принятия в сенате. В том случае, если по итогам основного голосования документ будет принят сенаторами, то он поступит на рассмотрение в палату представителей.
В среду американские сенаторы получили на рассмотрение законопроект о выделении средств для помощи Украине и Израилю без ассигнований на усиление охраны южных рубежей США. Демократическое руководство сената выразило надежду на то, что в таком виде хотя бы часть президентского запроса получит поддержку республиканской оппозиции в конгрессе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.