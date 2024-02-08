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В Йемене заявили об ударе США и Британии по провинции Ходейда
В Йемене заявили об ударе США и Британии по провинции Ходейда - РИА Новости, 08.02.2024
В Йемене заявили об ударе США и Британии по провинции Ходейда
Боевая авиация США и Великобритании нанесла два новых удара по северу йеменской провинции Ходейда, сообщил подконтрольный правящим на севере Йемена властям... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:36
2024-02-08T16:36
2024-02-08T16:36
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Боевая авиация США и Великобритании нанесла два новых удара по северу йеменской провинции Ходейда, сообщил подконтрольный правящим на севере Йемена властям телеканал "Аль-Масира". "Враждебная американо-британская авиация совершила два налета на район Аз-Забра в округе Рас-Исса в районе ас-Салиф", - говорится в сообщении телеканала. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, сша, великобритания, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, США, Великобритания, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
В Йемене заявили об ударе США и Британии по провинции Ходейда
"Аль-Масира": ВВС США и Британии нанесли удары по йеменской провинции Ходейда