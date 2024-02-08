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В Йемене заявили об ударе США и Британии по провинции Ходейда - РИА Новости, 08.02.2024
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16:36 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/yemen-1926214070.html
В Йемене заявили об ударе США и Британии по провинции Ходейда
В Йемене заявили об ударе США и Британии по провинции Ходейда - РИА Новости, 08.02.2024
В Йемене заявили об ударе США и Британии по провинции Ходейда
Боевая авиация США и Великобритании нанесла два новых удара по северу йеменской провинции Ходейда, сообщил подконтрольный правящим на севере Йемена властям... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:36
2024-02-08T16:36
в мире
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ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Боевая авиация США и Великобритании нанесла два новых удара по северу йеменской провинции Ходейда, сообщил подконтрольный правящим на севере Йемена властям телеканал "Аль-Масира". "Враждебная американо-британская авиация совершила два налета на район Аз-Забра в округе Рас-Исса в районе ас-Салиф", - говорится в сообщении телеканала. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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в мире, йемен, сша, великобритания, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, США, Великобритания, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
В Йемене заявили об ударе США и Британии по провинции Ходейда

"Аль-Масира": ВВС США и Британии нанесли удары по йеменской провинции Ходейда

© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information OfficeИстребитель F-16s ВВС США
Истребитель F-16s ВВС США - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information Office
Истребитель F-16s ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Боевая авиация США и Великобритании нанесла два новых удара по северу йеменской провинции Ходейда, сообщил подконтрольный правящим на севере Йемена властям телеканал "Аль-Масира".
"Враждебная американо-британская авиация совершила два налета на район Аз-Забра в округе Рас-Исса в районе ас-Салиф", - говорится в сообщении телеканала.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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В миреЙеменСШАВеликобританияАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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