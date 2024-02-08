https://ria.ru/20240208/yemen-1926214070.html

В Йемене заявили об ударе США и Британии по провинции Ходейда

В Йемене заявили об ударе США и Британии по провинции Ходейда - РИА Новости, 08.02.2024

В Йемене заявили об ударе США и Британии по провинции Ходейда

Боевая авиация США и Великобритании нанесла два новых удара по северу йеменской провинции Ходейда, сообщил подконтрольный правящим на севере Йемена властям... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:36

2024-02-08T16:36

2024-02-08T16:36

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Боевая авиация США и Великобритании нанесла два новых удара по северу йеменской провинции Ходейда, сообщил подконтрольный правящим на севере Йемена властям телеканал "Аль-Масира". "Враждебная американо-британская авиация совершила два налета на район Аз-Забра в округе Рас-Исса в районе ас-Салиф", - говорится в сообщении телеканала. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, йемен, сша, великобритания, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене