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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 08.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:06 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/vzryv-1926222498.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 08.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
В подконтрольном ВСУ городе Херсоне в четверг раздались взрывы, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:06
2024-02-08T17:06
специальная военная операция на украине
херсон
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В подконтрольном ВСУ городе Херсоне в четверг раздались взрывы, сообщает украинское издание "Страна". "О взрывах в Херсоне сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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херсон
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херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

"Страна": взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В подконтрольном ВСУ городе Херсоне в четверг раздались взрывы, сообщает украинское издание "Страна".
"О взрывах в Херсоне сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонРоссияХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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