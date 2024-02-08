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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 08.02.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

В подконтрольном ВСУ городе Херсоне в четверг раздались взрывы, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T17:06

2024-02-08T17:06

2024-02-08T17:06

специальная военная операция на украине

херсон

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В подконтрольном ВСУ городе Херсоне в четверг раздались взрывы, сообщает украинское издание "Страна". "О взрывах в Херсоне сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240208/mobilizatsiya-1926221341.html

херсон

россия

херсонская область

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херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины