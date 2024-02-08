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Рогов сообщил о дефиците снарядов у ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 08.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/vsu-1926240242.html
Рогов сообщил о дефиците снарядов у ВСУ в Запорожской области
Рогов сообщил о дефиците снарядов у ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 08.02.2024
Рогов сообщил о дефиците снарядов у ВСУ в Запорожской области
Украинские войска начали сталкиваться с дефицитом снарядов на линии фронта на запорожском направлении, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T18:15
2024-02-08T18:15
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Украинские войска начали сталкиваться с дефицитом снарядов на линии фронта на запорожском направлении, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские боевики все чаще сталкиваются с дефицитом снарядов на линии фронта", - сказал Рогов. В связи с этим, по его словам, ВСУ начали заменять артиллерийские удары атаками дронов, нарастив их в разы. "Дроны враг, в том числе, использует для атаки на мирные села и города региона", - подчеркнул Рогов.
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безопасность, россия, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов сообщил о дефиците снарядов у ВСУ в Запорожской области

Рогов: ВСУ сталкиваются с дефицитом снарядов на Запорожском направлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Украинские войска начали сталкиваться с дефицитом снарядов на линии фронта на запорожском направлении, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Украинские боевики все чаще сталкиваются с дефицитом снарядов на линии фронта", - сказал Рогов.
В связи с этим, по его словам, ВСУ начали заменять артиллерийские удары атаками дронов, нарастив их в разы. "Дроны враг, в том числе, использует для атаки на мирные села и города региона", - подчеркнул Рогов.

Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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