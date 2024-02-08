Рогов сообщил о дефиците снарядов у ВСУ в Запорожской области
Рогов: ВСУ сталкиваются с дефицитом снарядов на Запорожском направлении
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Украинские войска начали сталкиваться с дефицитом снарядов на линии фронта на запорожском направлении, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Украинские боевики все чаще сталкиваются с дефицитом снарядов на линии фронта", - сказал Рогов.
В связи с этим, по его словам, ВСУ начали заменять артиллерийские удары атаками дронов, нарастив их в разы. "Дроны враг, в том числе, использует для атаки на мирные села и города региона", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.