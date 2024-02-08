https://ria.ru/20240208/vsu-1926240242.html

Рогов сообщил о дефиците снарядов у ВСУ в Запорожской области

Рогов сообщил о дефиците снарядов у ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 08.02.2024

Рогов сообщил о дефиците снарядов у ВСУ в Запорожской области

Украинские войска начали сталкиваться с дефицитом снарядов на линии фронта на запорожском направлении, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T18:15

2024-02-08T18:15

2024-02-08T18:15

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

владимир рогов

вооруженные силы украины

запорожская область

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Украинские войска начали сталкиваться с дефицитом снарядов на линии фронта на запорожском направлении, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские боевики все чаще сталкиваются с дефицитом снарядов на линии фронта", - сказал Рогов. В связи с этим, по его словам, ВСУ начали заменять артиллерийские удары атаками дронов, нарастив их в разы. "Дроны враг, в том числе, использует для атаки на мирные села и города региона", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20240208/snaryady-1926100553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская область, ситуация в днр и лнр