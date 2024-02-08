Прокуратура Швеции пошла на сокрытие преступления и подлог, заявил Володин
Володин: в Швеции пошли на подлог, закрыв дело по ЧП на "Северных потоках"
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Прокуратура Швеции пошла на подлог и сокрытие преступления, закрыв расследование взрывов на "Северных потоках", что нанесло ущерб Германии, Нидерландам и Франции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Прокурор Швеции Матс Юнгквист в среду заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Главный идеолог и страна, без участия которой не обошлось, - это Соединенные Штаты. А исполнитель - Украина. Скажешь правду - обретешь проблемы. Вашингтон такого не простит. Поэтому прокуратура Швеции пошла на подлог, сокрытие преступления, которое в первую очередь нанесло ущерб Германии, Нидерландам, Франции", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы отметил, что Вашингтон при помощи НАТО разрушает Евросоюз, а европейские государства из-за утраченного суверенитета остаются с проблемами, которые решить непросто.
"В результате теракта эти страны Евросоюза лишились источника дешевых энергоресурсов, их экономики стагнируют, социальные программы секвестируются, граждане столкнулись с большим количеством проблем. США их попросту наказали. "Отключив" от "Северных потоков", навязали свой дорогой газ. Втянули в войну на Украине. Заставили принять миллионы беженцев. Бросили и ничем не помогают", - подчеркнул Володин.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.