https://ria.ru/20240208/vino-1926089308.html

В России в январе выросло производство виноградных вин

В России в январе выросло производство виноградных вин - РИА Новости, 08.02.2024

В России в январе выросло производство виноградных вин

Производство виноградных вин в России увеличилось в январе 2024 года на 20,4% по сравнению с показателем годом ранее - до 1,923 миллиона декалитров (дал),... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T10:10

2024-02-08T10:10

2024-02-08T10:10

экономика

россия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Производство виноградных вин в России увеличилось в январе 2024 года на 20,4% по сравнению с показателем годом ранее - до 1,923 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольтабакконтроля. При этом общее производство алкогольных напитков в стране (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) выросло на 1,1% и составило 12,166 миллиона дал. По данным ведомства, выпуск шампанских и игристых вин в январе увеличился на 7,7%, до 891 тысячи дал, ликерных вин - на 13,4%, до 79,127 тысяч дал. Производство водки выросло на 4,3%, до 4,96 миллиона дал, а коньяка - снизилось на 21,9%, до 513,8 тысяч декалитров. Слабоалкогольной продукции в России в январе было произведено 877,4 тысяч дал, что на 45,8% меньше, чем в январе 2023 года.

https://ria.ru/20240208/vino-1926063042.html

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экономика, россия