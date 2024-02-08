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"Заработали миллиарды". В Киеве выступили с дерзким заявлением о Норвегии - РИА Новости, 08.02.2024
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15:53 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/ukraina-1926199252.html
"Заработали миллиарды". В Киеве выступили с дерзким заявлением о Норвегии
"Заработали миллиарды". В Киеве выступили с дерзким заявлением о Норвегии - РИА Новости, 08.02.2024
"Заработали миллиарды". В Киеве выступили с дерзким заявлением о Норвегии
Норвегия заработала на украинском конфликте большие деньги, поэтому она должна финансировать Киев, заявила Директор Центра противодействия коррупции Украины... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:53
2024-02-08T15:53
политика
киев
норвегия
украина
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Норвегия заработала на украинском конфликте большие деньги, поэтому она должна финансировать Киев, заявила Директор Центра противодействия коррупции Украины Дарья Каленюк в эфире Radio NV."Норвегия и Япония — это две страны, которые закрывают дыру в нашем бюджете, которую должны были финансировать Соединенные Штаты Америки. Дефицит в нашем бюджете &lt;…&gt; более 20 миллиардов долларов в годовом выражении уже третий месяц закрывают норвежцы. У норвежцев есть гораздо больше денег. Норвежцы заработали на войне, я могу так говорить, потому что это факт, больше 200 миллиардов долларов", — сказала она.По словам Каленюк, жители скандинавской страны очень богаты, и они "готовы к диалогу" с Киевом.По итогам 2023 года дефицит бюджета Украины достиг рекордных 20,5% ВВП. Из данных бюджета следует, что доходы Киева составили 2,7 триллиона гривен, а расходы — четыре триллиона. Оба показателя выросли за год примерно в полтора раза. Дефицит увеличился на 46%, до 1,33 триллиона гривен, или 35,1 миллиарда долларов.В апреле 2023 года министр финансов республики Сергей Марченко заявил, что ежемесячно Киеву не хватает до пяти миллиардов долларов, две трети средств казна получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды.
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политика, киев, норвегия, украина
Политика, Киев, Норвегия, Украина
"Заработали миллиарды". В Киеве выступили с дерзким заявлением о Норвегии

Глава Центра по борьбе с коррупцией: Норвегия должна Украине миллиарды долларов

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Норвегия заработала на украинском конфликте большие деньги, поэтому она должна финансировать Киев, заявила Директор Центра противодействия коррупции Украины Дарья Каленюк в эфире Radio NV.
«
"Норвегия и Япония — это две страны, которые закрывают дыру в нашем бюджете, которую должны были финансировать Соединенные Штаты Америки. Дефицит в нашем бюджете <…> более 20 миллиардов долларов в годовом выражении уже третий месяц закрывают норвежцы. У норвежцев есть гораздо больше денег. Норвежцы заработали на войне, я могу так говорить, потому что это факт, больше 200 миллиардов долларов", — сказала она.
По словам Каленюк, жители скандинавской страны очень богаты, и они "готовы к диалогу" с Киевом.
По итогам 2023 года дефицит бюджета Украины достиг рекордных 20,5% ВВП. Из данных бюджета следует, что доходы Киева составили 2,7 триллиона гривен, а расходы — четыре триллиона. Оба показателя выросли за год примерно в полтора раза. Дефицит увеличился на 46%, до 1,33 триллиона гривен, или 35,1 миллиарда долларов.
В апреле 2023 года министр финансов республики Сергей Марченко заявил, что ежемесячно Киеву не хватает до пяти миллиардов долларов, две трети средств казна получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды.
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