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Посол во Франции назвал поставки оружия на Украину красными линиями - РИА Новости, 08.02.2024
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03:25 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/ukraina-1926057639.html
Посол во Франции назвал поставки оружия на Украину красными линиями
Посол во Франции назвал поставки оружия на Украину красными линиями - РИА Новости, 08.02.2024
Посол во Франции назвал поставки оружия на Украину красными линиями
Франция под гнетом критики западных стран продолжает заявлять о наращивании поставок вооружений Украине, при том что поставки вооружений в зону конфликтов... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T03:25
2024-02-08T03:25
алексей мешков
украина
франция
россия
эммануэль макрон
дмитрий песков
нато
f-16
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ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Франция под гнетом критики западных стран продолжает заявлять о наращивании поставок вооружений Украине, при том что поставки вооружений в зону конфликтов запрещены международными договоренностями, и любая такая поставка рассматривается Москвой как "красная линия", заявил РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков. "Любая поставка вооружения, помимо того, что это, кстати, является нарушением международных договоренностей, запрещающих поставку вооружений в зону конфликтов, любая такая поставка – это уже "красная линия". Действительно, сегодня Франция занимает только 10-е место среди стран, поставляющих вооружение на Украину. Но под прессом критики своих соседей они начинают делать подобного рода заявления. Посмотрим, как это трансформируется в реальность", - заявил дипломат. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о дополнительных поставках вооружений Украине, включая ракеты Scalp. Французские СМИ все чаще пишут о возможных поставках французских истребителей Киеву. "Пока это очень гипотетическая вещь. Те истребители, про которые пишут в прессе, истребители Mirage, – на них летали еще дедушки современных французских летчиков. Я не знаю, сколько у них этих истребителей и действительно ли они собираются их поставлять. То, что известно, – что идет речь о поставках F-16, но во Франции этих истребителей нет. Тоже правда, что Франция готовит летчиков, но под какой истребитель они их готовят, если этот истребитель не поставляется и не является во Франции боевым самолетом? Это трудно сказать", - отметил Мешков. Он также подчеркнул, что заявления западных стран о наращивании военной помощи Киеву нацелены на то, чтобы замять провал украинского контрнаступления. "Вы видите, сколько различной риторики есть в западной прессе, особенно после полного провала украинского контрнаступления. Пытаются сейчас хотя бы словами прикрыть дыру", - добавил посол. Ранее посольство РФ в Париже указало на все большую вовлеченность Франции в конфликт на Украине в связи с поставками вооружений, используемых против мирных граждан, а также выразило возмущение отсутствием с французской стороны какого-либо осуждения обстрелами Киевом Белгорода и Донецка. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240205/es-1925524873.html
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алексей мешков, украина, франция, россия, эммануэль макрон, дмитрий песков, нато, f-16
Алексей Мешков, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, НАТО, F-16
Посол во Франции назвал поставки оружия на Украину красными линиями

Посол во Франции Мешков: поставки оружия на Украине являются красными линиями

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Франция под гнетом критики западных стран продолжает заявлять о наращивании поставок вооружений Украине, при том что поставки вооружений в зону конфликтов запрещены международными договоренностями, и любая такая поставка рассматривается Москвой как "красная линия", заявил РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков.
«
"Любая поставка вооружения, помимо того, что это, кстати, является нарушением международных договоренностей, запрещающих поставку вооружений в зону конфликтов, любая такая поставка – это уже "красная линия". Действительно, сегодня Франция занимает только 10-е место среди стран, поставляющих вооружение на Украину. Но под прессом критики своих соседей они начинают делать подобного рода заявления. Посмотрим, как это трансформируется в реальность", - заявил дипломат.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о дополнительных поставках вооружений Украине, включая ракеты Scalp. Французские СМИ все чаще пишут о возможных поставках французских истребителей Киеву.
"Пока это очень гипотетическая вещь. Те истребители, про которые пишут в прессе, истребители Mirage, – на них летали еще дедушки современных французских летчиков. Я не знаю, сколько у них этих истребителей и действительно ли они собираются их поставлять. То, что известно, – что идет речь о поставках F-16, но во Франции этих истребителей нет. Тоже правда, что Франция готовит летчиков, но под какой истребитель они их готовят, если этот истребитель не поставляется и не является во Франции боевым самолетом? Это трудно сказать", - отметил Мешков.
Он также подчеркнул, что заявления западных стран о наращивании военной помощи Киеву нацелены на то, чтобы замять провал украинского контрнаступления.
"Вы видите, сколько различной риторики есть в западной прессе, особенно после полного провала украинского контрнаступления. Пытаются сейчас хотя бы словами прикрыть дыру", - добавил посол.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Боррель призвал отказаться от поставок оружия в третьи страны ради Украины
5 февраля, 17:10
Ранее посольство РФ в Париже указало на все большую вовлеченность Франции в конфликт на Украине в связи с поставками вооружений, используемых против мирных граждан, а также выразило возмущение отсутствием с французской стороны какого-либо осуждения обстрелами Киевом Белгорода и Донецка.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
В Крыму призвали Грецию не передавать Украине оружие
3 февраля, 08:19
 
Алексей МешковУкраинаФранцияРоссияЭммануэль МакронДмитрий ПесковНАТОF-16
 
 
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