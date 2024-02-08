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Послы США требуют дать денег Украине, чтобы не потерять союзников в Азии - РИА Новости, 08.02.2024
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08:00 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/ukraina-1926035233.html
Послы США требуют дать денег Украине, чтобы не потерять союзников в Азии
Послы США требуют дать денег Украине, чтобы не потерять союзников в Азии - РИА Новости, 08.02.2024
Послы США требуют дать денег Украине, чтобы не потерять союзников в Азии
Зависший в американском конгрессе законопроект о выделении помощи Украине и Израилю уже привел к беспрецедентному кризису для Штатов, причем не только для... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T08:00
2024-02-08T08:00
аналитика
украина
сша
израиль
барак обама
кэролайн кеннеди
си цзиньпин
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Зависший в американском конгрессе законопроект о выделении помощи Украине и Израилю уже привел к беспрецедентному кризису для Штатов, причем не только для внутренней политики, но и для их международной репутации.Конечно, главной причиной блокировки выделения денег на военную помощь Зеленскому и Нетаньяху является внутриполитическая борьба в связи с предстоящими президентскими выборами. Республиканцы хотят добиться от Байдена увязки помощи союзникам с финансированием мер по ограничению нелегальной миграции. Понимая, что он не захочет и не сможет (из-за позиции собственной партии) выделить много денег на усиление пограничного контроля, они рассчитывают использовать этот факт для агитации против него. "Смотрите, он выделяет на Украину в сто раз больше, чем на охрану границы!" — хороший аргумент в год выборов.Никакие попытки найти компромисс не срабатывают. Например, вариант с тем, чтобы отделить помощь Израилю от помощи Украине и принять сначала законопроект о выделении денег еврейскому государству, не устраивает Байдена. Потому что в Белом доме понимают, что республиканцы поддержат помощь Израилю, но закон о деньгах для Киева не пропустят, потребовав взамен больших денег на борьбу с нелегалами. Байден попытался пойти на небольшие уступки, но это ни к чему не привело, и ему ничего не остается, кроме как обвинять Трампа в сознательном вредительстве, в том, что экс-президент блокирует принятие законопроектов о помощи в конгрессе из-за предвыборных интересов, не думая о стратегических американских интересах.Во вторник Байден вышел на публику "в украинском галстуке и с украинским значком", заявив о том, что Украина сейчас в отчаянном положении, часы тикают и это то, чего хочет Путин. То есть давление на американский конгресс достигло максимально спекулятивного уровня — еще немного, и Белый дом обвинит республиканцев в работе на Москву.Однако в отчаянном положении находится не Украина, а администрация Байдена, если не американская репутация в мире. Потому что весь мир видит, что внешняя политика Штатов стала заложником внутриполитической борьбы, внутриполитического кризиса. Нет, никто не ждет, что США оставят без денег и военных поставок Украину и тем более Израиль, но все видят, что в горячей ситуации американцы месяцами не могут принять закон о помощи своим ближайшим (Израиль) и важнейшим (Украина) союзникам. И это происходит во время войны, в ходе боевых действий. Что же тогда будет в мирное время, если даже в экстремальной ситуации американская внешняя сила становится заложником внутренних разногласий? Кто тогда будет полагаться на США?Именно это все сильнее беспокоит американский истеблишмент, о чем свидетельствует беспрецедентная для американской политики акция. Речь идет о появившемся открытом обращении к руководству конгресса девяти американских послов в странах Азии. Послы просят быстрее принять закон о выделении помощи Украине и Израилю. Ничего подобного раньше не было, но послы и говорят о том, что сейчас "поворотный момент истории" и принимаемые решения "будут иметь долгосрочные последствия". Причина обращения послов не в том, что в законопроекте есть средства и для тихоокеанских союзников (в первую очередь Тайваня), просто ситуация с торгом вокруг помощи Украине проецируется на всю американскую внешнюю политику — и это самое опасное для американской репутации.Правительства стран — американских партнеров очень внимательно наблюдают за тем, что делают Штаты, пишут послы: "Они хотят видеть, что, когда дела будут идти плохо, Соединенные Штаты будут рядом со своими союзниками и партнерами".Послы уверяют законодателей, что речь идет об одном из "самых важных голосований за поколение", пытаются объяснить, "какое глубокое влияние" это бюджетное решение окажет на их "альянсы и партнерство в Индо-Тихоокеанском регионе". А отказ от выделения помощи Украине может "придать Китаю смелости в регионе": "Не только наши союзники и партнеры оценят этот момент, но и наши противники. Доверие к нашей приверженности коллективной безопасности и сдерживанию висит на волоске".То есть пугают конгресс тем, что, отказав в помощи Украине, он поможет не только Путину, но и Си Цзиньпину? По сути, да, и это еще один признак глубокого кризиса американской глобальной стратегии.Увязав в один клубок все свои региональные интересы и проблемы, США лишили себя возможности маневра и выбора — и становятся заложниками как собственных промахов, так и ошибок, уязвимостей партнеров-сателлитов. Исходя из своих же глобальных интересов, Штатам нужно было бы, например, остановить израильскую операцию в Газе, но это сделано не было. А когда Байден соединил вместе помощь Украине и Израилю, этим не преминули воспользоваться республиканцы, заинтересованные в том, чтобы сделать данные вопросы частью внутриполитической агитации против демократической администрации.Клубок противоречий нарастает, и американские послы видят это лучше многих в Вашингтоне. К тому же послы США — это очень часто не карьерные дипломаты, а крупные политические и бизнес-фигуры. Например, среди подписавших письмо есть посол в Японии Рам Эмануэль (бывший глава администрации Барака Обамы), посол в Австралии Кэролайн Кеннеди (дочь президента США), посол в Индии Эрик Гарсетти (бывший мэр Лос-Анджелеса), то есть это люди, которые сами принадлежат к американскому истеблишменту. И если даже они пишут "открытые письма в Капитолий" с предупреждениями о том, что "все висит на волоске", то ситуация действительно выходит из-под контроля "вашингтонского болота".
https://ria.ru/20240201/strakh-1924665465.html
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Петр Акопов
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Петр Акопов
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аналитика, украина, сша, израиль, барак обама, кэролайн кеннеди, си цзиньпин
Аналитика, Украина, США, Израиль, Барак Обама, Кэролайн Кеннеди, Си Цзиньпин

Послы США требуют дать денег Украине, чтобы не потерять союзников в Азии

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
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Петр Акопов
Петр Акопов
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Зависший в американском конгрессе законопроект о выделении помощи Украине и Израилю уже привел к беспрецедентному кризису для Штатов, причем не только для внутренней политики, но и для их международной репутации.
Конечно, главной причиной блокировки выделения денег на военную помощь Зеленскому и Нетаньяху является внутриполитическая борьба в связи с предстоящими президентскими выборами. Республиканцы хотят добиться от Байдена увязки помощи союзникам с финансированием мер по ограничению нелегальной миграции. Понимая, что он не захочет и не сможет (из-за позиции собственной партии) выделить много денег на усиление пограничного контроля, они рассчитывают использовать этот факт для агитации против него. "Смотрите, он выделяет на Украину в сто раз больше, чем на охрану границы!" — хороший аргумент в год выборов.
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Никакие попытки найти компромисс не срабатывают. Например, вариант с тем, чтобы отделить помощь Израилю от помощи Украине и принять сначала законопроект о выделении денег еврейскому государству, не устраивает Байдена. Потому что в Белом доме понимают, что республиканцы поддержат помощь Израилю, но закон о деньгах для Киева не пропустят, потребовав взамен больших денег на борьбу с нелегалами. Байден попытался пойти на небольшие уступки, но это ни к чему не привело, и ему ничего не остается, кроме как обвинять Трампа в сознательном вредительстве, в том, что экс-президент блокирует принятие законопроектов о помощи в конгрессе из-за предвыборных интересов, не думая о стратегических американских интересах.
Во вторник Байден вышел на публику "в украинском галстуке и с украинским значком", заявив о том, что Украина сейчас в отчаянном положении, часы тикают и это то, чего хочет Путин. То есть давление на американский конгресс достигло максимально спекулятивного уровня — еще немного, и Белый дом обвинит республиканцев в работе на Москву.
Однако в отчаянном положении находится не Украина, а администрация Байдена, если не американская репутация в мире. Потому что весь мир видит, что внешняя политика Штатов стала заложником внутриполитической борьбы, внутриполитического кризиса. Нет, никто не ждет, что США оставят без денег и военных поставок Украину и тем более Израиль, но все видят, что в горячей ситуации американцы месяцами не могут принять закон о помощи своим ближайшим (Израиль) и важнейшим (Украина) союзникам. И это происходит во время войны, в ходе боевых действий. Что же тогда будет в мирное время, если даже в экстремальной ситуации американская внешняя сила становится заложником внутренних разногласий? Кто тогда будет полагаться на США?
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Именно это все сильнее беспокоит американский истеблишмент, о чем свидетельствует беспрецедентная для американской политики акция. Речь идет о появившемся открытом обращении к руководству конгресса девяти американских послов в странах Азии. Послы просят быстрее принять закон о выделении помощи Украине и Израилю. Ничего подобного раньше не было, но послы и говорят о том, что сейчас "поворотный момент истории" и принимаемые решения "будут иметь долгосрочные последствия". Причина обращения послов не в том, что в законопроекте есть средства и для тихоокеанских союзников (в первую очередь Тайваня), просто ситуация с торгом вокруг помощи Украине проецируется на всю американскую внешнюю политику — и это самое опасное для американской репутации.
Правительства стран — американских партнеров очень внимательно наблюдают за тем, что делают Штаты, пишут послы: "Они хотят видеть, что, когда дела будут идти плохо, Соединенные Штаты будут рядом со своими союзниками и партнерами".
Послы уверяют законодателей, что речь идет об одном из "самых важных голосований за поколение", пытаются объяснить, "какое глубокое влияние" это бюджетное решение окажет на их "альянсы и партнерство в Индо-Тихоокеанском регионе". А отказ от выделения помощи Украине может "придать Китаю смелости в регионе": "Не только наши союзники и партнеры оценят этот момент, но и наши противники. Доверие к нашей приверженности коллективной безопасности и сдерживанию висит на волоске".
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То есть пугают конгресс тем, что, отказав в помощи Украине, он поможет не только Путину, но и Си Цзиньпину? По сути, да, и это еще один признак глубокого кризиса американской глобальной стратегии.
Увязав в один клубок все свои региональные интересы и проблемы, США лишили себя возможности маневра и выбора — и становятся заложниками как собственных промахов, так и ошибок, уязвимостей партнеров-сателлитов. Исходя из своих же глобальных интересов, Штатам нужно было бы, например, остановить израильскую операцию в Газе, но это сделано не было. А когда Байден соединил вместе помощь Украине и Израилю, этим не преминули воспользоваться республиканцы, заинтересованные в том, чтобы сделать данные вопросы частью внутриполитической агитации против демократической администрации.
Клубок противоречий нарастает, и американские послы видят это лучше многих в Вашингтоне. К тому же послы США — это очень часто не карьерные дипломаты, а крупные политические и бизнес-фигуры. Например, среди подписавших письмо есть посол в Японии Рам Эмануэль (бывший глава администрации Барака Обамы), посол в Австралии Кэролайн Кеннеди (дочь президента США), посол в Индии Эрик Гарсетти (бывший мэр Лос-Анджелеса), то есть это люди, которые сами принадлежат к американскому истеблишменту. И если даже они пишут "открытые письма в Капитолий" с предупреждениями о том, что "все висит на волоске", то ситуация действительно выходит из-под контроля "вашингтонского болота".
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АналитикаУкраинаСШАИзраильБарак ОбамаКэролайн КеннедиСи Цзиньпин
 
 
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