https://ria.ru/20240208/ubiystvo-1926231641.html
Источник: мужчина, обвиняемый в убийстве в Подмосковье, служил в полиции
Источник: мужчина, обвиняемый в убийстве в Подмосковье, служил в полиции - РИА Новости, 08.02.2024
Источник: мужчина, обвиняемый в убийстве в Подмосковье, служил в полиции
Обвиняемый в тройном убийстве в Подмосковье Михаил Борзых – бывший сотрудник ГИБДД, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в четверг. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:42
2024-02-08T17:42
2024-02-08T17:42
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Обвиняемый в тройном убийстве в Подмосковье Михаил Борзых – бывший сотрудник ГИБДД, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в четверг. Тела трех застреленных взрослых женщин нашли в среду в частном доме в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа. По данным подмосковной прокуратуры, в доме был бардак, пропали ценности, деньги, мобильный телефон хозяйки, а ее машина оказалась угнана. Согласно информации Тверского суда Москвы, обвиняемый в убийстве – Михаил Борзых, скрывшийся от следствия и объявленный в федеральный и международный розыск. Карточка с его данными уже появилась в розыскной базе МВД РФ. "Предварительно установлено, что Михаил Борзых - бывший сотрудник ГИБДД по Подмосковью", - сказал источник. По данным собеседника агентства, убитая хозяйка дома была владелицей завода компаний "Термоусаживающаяся Изоляционная Антикоррозионная Лента" и "ЧПК" ("Черноморская пивоваренная компания").
https://ria.ru/20240208/sud-1926127837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Источник: мужчина, обвиняемый в убийстве в Подмосковье, служил в полиции
Мужчина, обвиняемый в убийстве трех женщин в Подмосковье, служил в полиции
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Обвиняемый в тройном убийстве в Подмосковье Михаил Борзых – бывший сотрудник ГИБДД, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в четверг.
Тела трех застреленных взрослых женщин нашли в среду в частном доме в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа. По данным подмосковной прокуратуры, в доме был бардак, пропали ценности, деньги, мобильный телефон хозяйки, а ее машина оказалась угнана.
Согласно информации Тверского суда Москвы
, обвиняемый в убийстве – Михаил Борзых, скрывшийся от следствия и объявленный в федеральный и международный розыск. Карточка с его данными уже появилась в розыскной базе МВД РФ
.
"Предварительно установлено, что Михаил Борзых - бывший сотрудник ГИБДД по Подмосковью", - сказал источник.
По данным собеседника агентства, убитая хозяйка дома была владелицей завода компаний "Термоусаживающаяся Изоляционная Антикоррозионная Лента" и "ЧПК" ("Черноморская пивоваренная компания").
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