https://ria.ru/20240208/ubiystvo-1926231641.html

Источник: мужчина, обвиняемый в убийстве в Подмосковье, служил в полиции

Источник: мужчина, обвиняемый в убийстве в Подмосковье, служил в полиции - РИА Новости, 08.02.2024

Источник: мужчина, обвиняемый в убийстве в Подмосковье, служил в полиции

Обвиняемый в тройном убийстве в Подмосковье Михаил Борзых – бывший сотрудник ГИБДД, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в четверг. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T17:42

2024-02-08T17:42

2024-02-08T17:42

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Обвиняемый в тройном убийстве в Подмосковье Михаил Борзых – бывший сотрудник ГИБДД, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в четверг. Тела трех застреленных взрослых женщин нашли в среду в частном доме в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа. По данным подмосковной прокуратуры, в доме был бардак, пропали ценности, деньги, мобильный телефон хозяйки, а ее машина оказалась угнана. Согласно информации Тверского суда Москвы, обвиняемый в убийстве – Михаил Борзых, скрывшийся от следствия и объявленный в федеральный и международный розыск. Карточка с его данными уже появилась в розыскной базе МВД РФ. "Предварительно установлено, что Михаил Борзых - бывший сотрудник ГИБДД по Подмосковью", - сказал источник. По данным собеседника агентства, убитая хозяйка дома была владелицей завода компаний "Термоусаживающаяся Изоляционная Антикоррозионная Лента" и "ЧПК" ("Черноморская пивоваренная компания").

https://ria.ru/20240208/sud-1926127837.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, московская область (подмосковье)