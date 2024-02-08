https://ria.ru/20240208/tseremoniya-1926075739.html
В Оренбурге началась церемония прощания с экипажем сбитого Ил-76
В Оренбурге началась церемония прощания с экипажем сбитого Ил-76 - РИА Новости, 08.02.2024
В Оренбурге началась церемония прощания с экипажем сбитого Ил-76
Торжественная церемония прощания с погибшими членами экипажа самолета Ил-76, сбитого под Белгородом украинскими военными, началась в родном для летчиков... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T08:44
2024-02-08T08:44
2024-02-08T08:52
крушение ил-76 в белгородской области
ил-76
оренбург
общество
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ОРЕНБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Торжественная церемония прощания с погибшими членами экипажа самолета Ил-76, сбитого под Белгородом украинскими военными, началась в родном для летчиков Оренбурге, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прощания проходит в спортивно-культурном комплексе "Оренбуржье". Сотни людей собрались в главном зале СКК, чтобы отправить в последний путь командира экипажа ИЛ-76 Станислава Беззубкина, помощника командира Владислава Чмирева, штурмана Алексея Высокина, бортового инженера Андрея Пилуева, бортового авиационного техника Сергея Житенева и старшего воздушного радиста Игоря Саблинского. Около гробов десятки венков от коллег-военнослужащих, а также от правительства и законодательного собрания региона. На большом экране - портреты погибших. Церемонию сопровождает рота почетного караула. После церемонии прощания состоится траурный марш, затем родственники похоронят погибших. Военно-транспортный самолет Ил-76, в котором перевозились на обмен 65 украинских пленных, был сбит ВСУ 24 января над Белгородской областью. Все находившиеся на борту, включая троих сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар - "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot - а именно двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
https://ria.ru/20240205/gosdep-1925570279.html
https://ria.ru/20240204/ukraina-1925303925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение ил-76 в белгородской области, ил-76, оренбург, общество
Крушение Ил-76 в Белгородской области, Ил-76, Оренбург, Общество
В Оренбурге началась церемония прощания с экипажем сбитого Ил-76
В Оренбурге началась церемония прощания с экипажем сбитого под Белгородом Ил-76
ОРЕНБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Торжественная церемония прощания с погибшими членами экипажа самолета Ил-76, сбитого под Белгородом украинскими военными, началась в родном для летчиков Оренбурге, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания проходит в спортивно-культурном комплексе "Оренбуржье". Сотни людей собрались в главном зале СКК, чтобы отправить в последний путь командира экипажа ИЛ-76 Станислава Беззубкина, помощника командира Владислава Чмирева, штурмана Алексея Высокина, бортового инженера Андрея Пилуева, бортового авиационного техника Сергея Житенева и старшего воздушного радиста Игоря Саблинского.
Около гробов десятки венков от коллег-военнослужащих, а также от правительства и законодательного собрания региона. На большом экране - портреты погибших. Церемонию сопровождает рота почетного караула.
После церемонии прощания состоится траурный марш, затем родственники похоронят погибших.
В Госдепе по-хамски ответили на вопрос о причастности ВСУ к теракту с Ил-76
Военно-транспортный самолет Ил-76, в котором перевозились на обмен 65 украинских пленных, был сбит ВСУ
24 января над Белгородской областью
. Все находившиеся на борту, включая троих сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
По словам президента Владимира Путина
, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар - "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot - а именно двумя ракетами MIM-104A.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом
. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина
косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
СМИ: Зеленский решил обвинить Залужного в ударе по Ил-76