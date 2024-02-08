https://ria.ru/20240208/tseremoniya-1926075739.html

В Оренбурге началась церемония прощания с экипажем сбитого Ил-76

В Оренбурге началась церемония прощания с экипажем сбитого Ил-76 - РИА Новости, 08.02.2024

В Оренбурге началась церемония прощания с экипажем сбитого Ил-76

Торжественная церемония прощания с погибшими членами экипажа самолета Ил-76, сбитого под Белгородом украинскими военными, началась в родном для летчиков... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T08:44

2024-02-08T08:44

2024-02-08T08:52

крушение ил-76 в белгородской области

ил-76

оренбург

общество

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ОРЕНБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Торжественная церемония прощания с погибшими членами экипажа самолета Ил-76, сбитого под Белгородом украинскими военными, началась в родном для летчиков Оренбурге, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прощания проходит в спортивно-культурном комплексе "Оренбуржье". Сотни людей собрались в главном зале СКК, чтобы отправить в последний путь командира экипажа ИЛ-76 Станислава Беззубкина, помощника командира Владислава Чмирева, штурмана Алексея Высокина, бортового инженера Андрея Пилуева, бортового авиационного техника Сергея Житенева и старшего воздушного радиста Игоря Саблинского. Около гробов десятки венков от коллег-военнослужащих, а также от правительства и законодательного собрания региона. На большом экране - портреты погибших. Церемонию сопровождает рота почетного караула. После церемонии прощания состоится траурный марш, затем родственники похоронят погибших. Военно-транспортный самолет Ил-76, в котором перевозились на обмен 65 украинских пленных, был сбит ВСУ 24 января над Белгородской областью. Все находившиеся на борту, включая троих сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар - "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot - а именно двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.

https://ria.ru/20240205/gosdep-1925570279.html

https://ria.ru/20240204/ukraina-1925303925.html

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крушение ил-76 в белгородской области, ил-76, оренбург, общество