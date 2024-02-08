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В Оренбурге началась церемония прощания с экипажем сбитого Ил-76 - РИА Новости, 08.02.2024
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08:44 08.02.2024 (обновлено: 08:52 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/tseremoniya-1926075739.html
В Оренбурге началась церемония прощания с экипажем сбитого Ил-76
В Оренбурге началась церемония прощания с экипажем сбитого Ил-76 - РИА Новости, 08.02.2024
В Оренбурге началась церемония прощания с экипажем сбитого Ил-76
Торжественная церемония прощания с погибшими членами экипажа самолета Ил-76, сбитого под Белгородом украинскими военными, началась в родном для летчиков... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T08:44
2024-02-08T08:52
крушение ил-76 в белгородской области
ил-76
оренбург
общество
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ОРЕНБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Торжественная церемония прощания с погибшими членами экипажа самолета Ил-76, сбитого под Белгородом украинскими военными, началась в родном для летчиков Оренбурге, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прощания проходит в спортивно-культурном комплексе "Оренбуржье". Сотни людей собрались в главном зале СКК, чтобы отправить в последний путь командира экипажа ИЛ-76 Станислава Беззубкина, помощника командира Владислава Чмирева, штурмана Алексея Высокина, бортового инженера Андрея Пилуева, бортового авиационного техника Сергея Житенева и старшего воздушного радиста Игоря Саблинского. Около гробов десятки венков от коллег-военнослужащих, а также от правительства и законодательного собрания региона. На большом экране - портреты погибших. Церемонию сопровождает рота почетного караула. После церемонии прощания состоится траурный марш, затем родственники похоронят погибших. Военно-транспортный самолет Ил-76, в котором перевозились на обмен 65 украинских пленных, был сбит ВСУ 24 января над Белгородской областью. Все находившиеся на борту, включая троих сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар - "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot - а именно двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
https://ria.ru/20240205/gosdep-1925570279.html
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крушение ил-76 в белгородской области, ил-76, оренбург, общество
Крушение Ил-76 в Белгородской области, Ил-76, Оренбург, Общество
В Оренбурге началась церемония прощания с экипажем сбитого Ил-76

В Оренбурге началась церемония прощания с экипажем сбитого под Белгородом Ил-76

© Фото : РИА НовостиЦеремония прощания с погибшими членами экипажа самолета Ил-76, сбитого ВСУ под Белгородом, в Оренбурге
Церемония прощания с погибшими членами экипажа самолета Ил-76, сбитого ВСУ под Белгородом, в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : РИА Новости
Церемония прощания с погибшими членами экипажа самолета Ил-76, сбитого ВСУ под Белгородом, в Оренбурге
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Торжественная церемония прощания с погибшими членами экипажа самолета Ил-76, сбитого под Белгородом украинскими военными, началась в родном для летчиков Оренбурге, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания проходит в спортивно-культурном комплексе "Оренбуржье". Сотни людей собрались в главном зале СКК, чтобы отправить в последний путь командира экипажа ИЛ-76 Станислава Беззубкина, помощника командира Владислава Чмирева, штурмана Алексея Высокина, бортового инженера Андрея Пилуева, бортового авиационного техника Сергея Житенева и старшего воздушного радиста Игоря Саблинского.
Около гробов десятки венков от коллег-военнослужащих, а также от правительства и законодательного собрания региона. На большом экране - портреты погибших. Церемонию сопровождает рота почетного караула.
После церемонии прощания состоится траурный марш, затем родственники похоронят погибших.
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Военно-транспортный самолет Ил-76, в котором перевозились на обмен 65 украинских пленных, был сбит ВСУ 24 января над Белгородской областью. Все находившиеся на борту, включая троих сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар - "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot - а именно двумя ракетами MIM-104A.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
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Крушение Ил-76 в Белгородской областиИл-76ОренбургОбщество
 
 
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