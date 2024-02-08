https://ria.ru/20240208/trevoga-1926213863.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.02.2024

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:35

2024-02-08T16:35

2024-02-08T16:35

специальная военная операция на украине

украина

николаевская область

запорожская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Первым сигнал тревоги раздался в подконтрольной Киеву части Запорожской области - в 15.23 мск. В 15.54 тревога прозвучала в Николаевской области и подконтрольной ВСУ части Херсонской. В 16.18 тревога распространилась на Одесскую область. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240207/vzryv-1926013330.html

украина

николаевская область

запорожская область

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украина, николаевская область, запорожская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины