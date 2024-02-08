https://ria.ru/20240208/trevoga-1926213863.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.02.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:35
2024-02-08T16:35
2024-02-08T16:35
специальная военная операция на украине
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николаевская область
запорожская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Первым сигнал тревоги раздался в подконтрольной Киеву части Запорожской области - в 15.23 мск. В 15.54 тревога прозвучала в Николаевской области и подконтрольной ВСУ части Херсонской. В 16.18 тревога распространилась на Одесскую область. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240207/vzryv-1926013330.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область, Запорожская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу