https://ria.ru/20240208/trevoga-1926049045.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.02.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T00:16
2024-02-08T00:16
2024-02-08T00:16
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным карты, сигнал тревоги в Черкасской области начала звучать в 23.21 мск, в Киевской - в 23.57 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Черкасская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, В мире
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и Черкасской областях объявили воздушную тревогу