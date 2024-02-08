https://ria.ru/20240208/trevoga-1926049045.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.02.2024

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T00:16

2024-02-08T00:16

2024-02-08T00:16

специальная военная операция на украине

украина

черкасская область

россия

вооруженные силы украины

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным карты, сигнал тревоги в Черкасской области начала звучать в 23.21 мск, в Киевской - в 23.57 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240207/vzryv-1926013330.html

украина

черкасская область

россия

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украина, черкасская область, россия, вооруженные силы украины, дмитрий песков, в мире