https://ria.ru/20240208/tramp-1926058902.html
Экс-защитник Трампа заявил об исключительности его дела
Экс-защитник Трампа заявил об исключительности его дела - РИА Новости, 08.02.2024
Экс-защитник Трампа заявил об исключительности его дела
Еще ни одному адвокату в истории США не приходилось работать с таким делом, как у бывшего американского президента Дональда Трампа, заявил РИА Новости его... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T03:52
2024-02-08T03:52
2024-02-08T03:52
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Еще ни одному адвокату в истории США не приходилось работать с таким делом, как у бывшего американского президента Дональда Трампа, заявил РИА Новости его экс-защитник Джо Такопина. "Такого дела, как это, еще не было. Не только для меня, в чем я уверен, но и для любого другого в истории этой страны", - сообщил он. Как отметил Такопина, он был воодушевлен быть частью "чего-то очень исторического и принципиально нового". "У нас еще никогда не было дела с такими политическими хитросплетениями и настолько политически мотивированного, как это", - добавил адвокат, подчеркнув, что возможность стать частью него является шансом, который дается раз в жизни. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Экс-защитник Трампа заявил об исключительности его дела
Адвокат Такопина: еще никто в истории США не работал с таким делом, как у Трампа
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Еще ни одному адвокату в истории США не приходилось работать с таким делом, как у бывшего американского президента Дональда Трампа, заявил РИА Новости его экс-защитник Джо Такопина.
«
"Такого дела, как это, еще не было. Не только для меня, в чем я уверен, но и для любого другого в истории этой страны", - сообщил он.
Как отметил Такопина, он был воодушевлен быть частью "чего-то очень исторического и принципиально нового".
"У нас еще никогда не было дела с такими политическими хитросплетениями и настолько политически мотивированного, как это", - добавил адвокат, подчеркнув, что возможность стать частью него является шансом, который дается раз в жизни.
Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
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