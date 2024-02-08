https://ria.ru/20240208/torden-1926069884.html

Посол в Финляндии рассказал об условиях содержания Тордена в тюрьме

Посол в Финляндии рассказал об условиях содержания Тордена в тюрьме - РИА Новости, 08.02.2024

Посол в Финляндии рассказал об условиях содержания Тордена в тюрьме

Условия содержания россиянина Воислава Тордена, задержанного в Финляндии по подозрению в военных преступлениях, соответствуют "общему режиму", ему... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T07:21

2024-02-08T07:21

2024-02-08T07:21

финляндия

в мире

украина

хельсинки

павел кузнецов

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Условия содержания россиянина Воислава Тордена, задержанного в Финляндии по подозрению в военных преступлениях, соответствуют "общему режиму", ему предоставляется связь для общения с семьей, заявил РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов. "В беседах с нашими сотрудниками Воислав Торден каких-либо жалоб на условия содержания не высказывал. Они соответствуют общему тюремному режиму, ему предоставляется связь для общения с семьей", - сказал он. Посольство с самого момента задержания Тордена в рамках своей компетенции оказывает ему необходимое содействие, направленное на обеспечение законных прав и интересов российского гражданина, уточнил Кузнецов. "Консульские сотрудники регулярно посещают задержанного для контроля условий его пребывания под стражей и состояния здоровья, поддерживают рабочие контакты с адвокатами в целях координации усилий и оказания консультационной помощи в правовой защите", - добавил он. В декабре по итогам первого слушания Окружной суд Хельсинки постановил заключить Тордена под стражу по подозрению в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления на Украине. Торден вину не признает. Ранее адвокат сообщала, что по нынешним обвинениям в отношении Тордена предусмотрено наказание в виде лишения свободы от двух лет до пожизненного срока. Согласно обвинительному заключению Центральной криминальной полиции Финляндии, предполагаемые преступления были совершены в 2014-2015 годах. Прокуратура Финляндии сообщала, что проведет предварительное расследование в отношении Тордена для выяснения, совершил ли он военные преступления на Украине. Верховный суд Финляндии 8 декабря не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден был задержан пограничной охраной Финляндии, писали финские СМИ.

https://ria.ru/20240129/torden-1924170081.html

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финляндия, в мире, украина, хельсинки, павел кузнецов