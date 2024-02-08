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Экипаж ЗРК уничтожил в ДНР украинский беспилотник-разведчик - РИА Новости, 08.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/tor-mu-1926062371.html
Экипаж ЗРК уничтожил в ДНР украинский беспилотник-разведчик
Экипаж ЗРК уничтожил в ДНР украинский беспилотник-разведчик - РИА Новости, 08.02.2024
Экипаж ЗРК уничтожил в ДНР украинский беспилотник-разведчик
Расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор-МУ" уничтожил беспилотник-разведчик ВСУ в небе над ДНР, сообщили журналистам в Министерстве Обороны. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T05:10
2024-02-08T05:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 8 фев – РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор-МУ" уничтожил беспилотник-разведчик ВСУ в небе над ДНР, сообщили журналистам в Министерстве Обороны. "В ходе боевого дежурства в зоне проведения СВО расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-МУ" группировки войск "Восток" уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. В МО добавили, что в ходе боевой работы расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающийся БПЛА и запустил ракету на уничтожение. После пуска расчет сменил позицию. "Главное – своевременно обнаружить, захватить и уничтожить цель. Одна цель – одна ракета. Во время боевой работы уничтожали БПЛА "Фурия", "Лелека-100". Расчет максимально заряжен на патриотизм и на то, чтобы мы победили. Мы друг друга поддерживаем и готовы нести службу в любое время дня и ночи", - сказал начальник расчета ЗРК с позывным "Скала". В министерстве обороны подчеркнули, что ЗРК "Тор-МУ" рассчитан на поражение любых целей, попадающих в его диапазон высот и дальности – от беспилотных летательных аппаратов до самолетов и крылатых ракет. Комплекс имеет высокую проходимость, способен преодолевать рвы, при этом не теряя скорости.
https://ria.ru/20240208/su-25-1926061592.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Экипаж ЗРК уничтожил в ДНР украинский беспилотник-разведчик

Экипаж ЗРК "Тор-МУ" уничтожил в небе над ДНР беспилотник-разведчик ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 фев – РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор-МУ" уничтожил беспилотник-разведчик ВСУ в небе над ДНР, сообщили журналистам в Министерстве Обороны.
"В ходе боевого дежурства в зоне проведения СВО расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-МУ" группировки войск "Восток" уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
В МО добавили, что в ходе боевой работы расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающийся БПЛА и запустил ракету на уничтожение. После пуска расчет сменил позицию.
"Главное – своевременно обнаружить, захватить и уничтожить цель. Одна цель – одна ракета. Во время боевой работы уничтожали БПЛА "Фурия", "Лелека-100". Расчет максимально заряжен на патриотизм и на то, чтобы мы победили. Мы друг друга поддерживаем и готовы нести службу в любое время дня и ночи", - сказал начальник расчета ЗРК с позывным "Скала".
В министерстве обороны подчеркнули, что ЗРК "Тор-МУ" рассчитан на поражение любых целей, попадающих в его диапазон высот и дальности – от беспилотных летательных аппаратов до самолетов и крылатых ракет. Комплекс имеет высокую проходимость, способен преодолевать рвы, при этом не теряя скорости.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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