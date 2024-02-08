https://ria.ru/20240208/tor-mu-1926062371.html

Экипаж ЗРК уничтожил в ДНР украинский беспилотник-разведчик

Экипаж ЗРК уничтожил в ДНР украинский беспилотник-разведчик - РИА Новости, 08.02.2024

Экипаж ЗРК уничтожил в ДНР украинский беспилотник-разведчик

Расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор-МУ" уничтожил беспилотник-разведчик ВСУ в небе над ДНР, сообщили журналистам в Министерстве Обороны. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T05:10

2024-02-08T05:10

2024-02-08T05:10

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 8 фев – РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор-МУ" уничтожил беспилотник-разведчик ВСУ в небе над ДНР, сообщили журналистам в Министерстве Обороны. "В ходе боевого дежурства в зоне проведения СВО расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-МУ" группировки войск "Восток" уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. В МО добавили, что в ходе боевой работы расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающийся БПЛА и запустил ракету на уничтожение. После пуска расчет сменил позицию. "Главное – своевременно обнаружить, захватить и уничтожить цель. Одна цель – одна ракета. Во время боевой работы уничтожали БПЛА "Фурия", "Лелека-100". Расчет максимально заряжен на патриотизм и на то, чтобы мы победили. Мы друг друга поддерживаем и готовы нести службу в любое время дня и ночи", - сказал начальник расчета ЗРК с позывным "Скала". В министерстве обороны подчеркнули, что ЗРК "Тор-МУ" рассчитан на поражение любых целей, попадающих в его диапазон высот и дальности – от беспилотных летательных аппаратов до самолетов и крылатых ракет. Комплекс имеет высокую проходимость, способен преодолевать рвы, при этом не теряя скорости.

https://ria.ru/20240208/su-25-1926061592.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины