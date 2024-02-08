https://ria.ru/20240208/teplovizor-1926077950.html
Жители Республики Алтай купили участникам спецоперации тепловизор
Жители Республики Алтай купили участникам спецоперации тепловизор - РИА Новости, 08.02.2024
Жители Республики Алтай купили участникам спецоперации тепловизор
Коллектив управления федерального казначейства по Республике Алтай приобрел тепловизор для участников спецоперации, бойцы уже получили оборудование, сообщает... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T08:59
2024-02-08T08:59
2024-02-08T08:59
надежные люди
республика алтай
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БАРНАУЛ, 8 фев - РИА Новости. Коллектив управления федерального казначейства по Республике Алтай приобрел тепловизор для участников спецоперации, бойцы уже получили оборудование, сообщает региональное отделение "Народного фронта". "Получили видеопослание от бойца с позывным "Белуха", который находится сейчас на луганском направлении, с благодарностью за недавно полученное оборудование - тепловизор, покупка которого стала возможной благодаря активному участию УФК (управления федерального казначейства – ред.) по Республике Алтай в проекте "Все для победы!", - говорится в сообщении. Сообщается, что боец благодарит всех жителей Республики Алтай за помощь, которая поступает на передовую, и отмечает, насколько это важно бойцам, участвующим в спецоперации.
https://ria.ru/20240207/lnr-1926023885.html
республика алтай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика алтай
Надежные люди, Республика Алтай
Жители Республики Алтай купили участникам спецоперации тепловизор
Коллектив алтайского управления казначейства купил участникам СВО тепловизор
БАРНАУЛ, 8 фев - РИА Новости.
Коллектив управления федерального казначейства по Республике Алтай приобрел тепловизор для участников спецоперации, бойцы уже получили оборудование, сообщает
региональное отделение "Народного фронта".
"Получили видеопослание от бойца с позывным "Белуха", который находится сейчас на луганском направлении, с благодарностью за недавно полученное оборудование - тепловизор, покупка которого стала возможной благодаря активному участию УФК (управления федерального казначейства – ред.) по Республике Алтай в проекте "Все для победы!", - говорится в сообщении.
Сообщается, что боец благодарит всех жителей Республики Алтай за помощь, которая поступает на передовую, и отмечает, насколько это важно бойцам, участвующим в спецоперации.
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