Рейтинг@Mail.ru
Жители Республики Алтай купили участникам спецоперации тепловизор - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
08:59 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/teplovizor-1926077950.html
Жители Республики Алтай купили участникам спецоперации тепловизор
Жители Республики Алтай купили участникам спецоперации тепловизор - РИА Новости, 08.02.2024
Жители Республики Алтай купили участникам спецоперации тепловизор
Коллектив управления федерального казначейства по Республике Алтай приобрел тепловизор для участников спецоперации, бойцы уже получили оборудование, сообщает... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T08:59
2024-02-08T08:59
надежные люди
республика алтай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926077081_0:0:3490:1963_1920x0_80_0_0_b6d2e2742db4a35683085cee5d839442.jpg
БАРНАУЛ, 8 фев - РИА Новости. Коллектив управления федерального казначейства по Республике Алтай приобрел тепловизор для участников спецоперации, бойцы уже получили оборудование, сообщает региональное отделение "Народного фронта". "Получили видеопослание от бойца с позывным "Белуха", который находится сейчас на луганском направлении, с благодарностью за недавно полученное оборудование - тепловизор, покупка которого стала возможной благодаря активному участию УФК (управления федерального казначейства – ред.) по Республике Алтай в проекте "Все для победы!", - говорится в сообщении. Сообщается, что боец благодарит всех жителей Республики Алтай за помощь, которая поступает на передовую, и отмечает, насколько это важно бойцам, участвующим в спецоперации.
https://ria.ru/20240207/lnr-1926023885.html
республика алтай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926077081_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_c909422b093552da8fb59066e3cb6c98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика алтай
Надежные люди, Республика Алтай
Жители Республики Алтай купили участникам спецоперации тепловизор

Коллектив алтайского управления казначейства купил участникам СВО тепловизор

© Народный фронтКадр видеопослания от бойца с позывным "Белуха" с благодарностью за недавно полученный тепловизор
Кадр видеопослания от бойца с позывным Белуха с благодарностью за недавно полученный тепловизор
© Народный фронт
Кадр видеопослания от бойца с позывным "Белуха" с благодарностью за недавно полученный тепловизор
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 8 фев - РИА Новости. Коллектив управления федерального казначейства по Республике Алтай приобрел тепловизор для участников спецоперации, бойцы уже получили оборудование, сообщает региональное отделение "Народного фронта".
"Получили видеопослание от бойца с позывным "Белуха", который находится сейчас на луганском направлении, с благодарностью за недавно полученное оборудование - тепловизор, покупка которого стала возможной благодаря активному участию УФК (управления федерального казначейства – ред.) по Республике Алтай в проекте "Все для победы!", - говорится в сообщении.
Сообщается, что боец благодарит всех жителей Республики Алтай за помощь, которая поступает на передовую, и отмечает, насколько это важно бойцам, участвующим в спецоперации.
ФАП, открывшийся в одном из сел ЛНР благодаря помощи Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Три ФАПа открылись в селах ЛНР благодаря помощи Волгоградской области
7 февраля, 19:59
 
Надежные людиРеспублика Алтай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала