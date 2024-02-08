https://ria.ru/20240208/teplovizor-1926077950.html

Жители Республики Алтай купили участникам спецоперации тепловизор

Жители Республики Алтай купили участникам спецоперации тепловизор - РИА Новости, 08.02.2024

Жители Республики Алтай купили участникам спецоперации тепловизор

Коллектив управления федерального казначейства по Республике Алтай приобрел тепловизор для участников спецоперации, бойцы уже получили оборудование, сообщает... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T08:59

2024-02-08T08:59

2024-02-08T08:59

надежные люди

республика алтай

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БАРНАУЛ, 8 фев - РИА Новости. Коллектив управления федерального казначейства по Республике Алтай приобрел тепловизор для участников спецоперации, бойцы уже получили оборудование, сообщает региональное отделение "Народного фронта". "Получили видеопослание от бойца с позывным "Белуха", который находится сейчас на луганском направлении, с благодарностью за недавно полученное оборудование - тепловизор, покупка которого стала возможной благодаря активному участию УФК (управления федерального казначейства – ред.) по Республике Алтай в проекте "Все для победы!", - говорится в сообщении. Сообщается, что боец благодарит всех жителей Республики Алтай за помощь, которая поступает на передовую, и отмечает, насколько это важно бойцам, участвующим в спецоперации.

https://ria.ru/20240207/lnr-1926023885.html

республика алтай

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика алтай