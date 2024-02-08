https://ria.ru/20240208/tekhnologii-1926202988.html
Путин поручил обновить перечень наиболее важных наукоемких технологий
Путин поручил обновить перечень наиболее важных наукоемких технологий - РИА Новости, 08.02.2024
Путин поручил обновить перечень наиболее важных наукоемких технологий
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству сформировать обновленный перечень наиболее важных и необходимых для страны наукоемких технологий. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:01
2024-02-08T16:01
2024-02-08T16:01
наука
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству сформировать обновленный перечень наиболее важных и необходимых для страны наукоемких технологий. "Считаю необходимым сформировать обновленный перечень наиболее важных и необходимых для страны наукоемких технологий. И в целом актуализировать приоритетные направления развития отечественной науки. Я прошу правительство совместно с президиумом Совета по науке и образованию подготовить соответствующие предложения. Сделать это с учетом долгосрочного прогноза научно-технологического развития", - сказал Путин во время заседания Совета по науке и образованию в четверг.
https://ria.ru/20240208/nauka-1925633830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, владимир путин
Наука, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин поручил обновить перечень наиболее важных наукоемких технологий
Путин поручил создать расширенный перечень наиболее важных наукоемких технологий
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству сформировать обновленный перечень наиболее важных и необходимых для страны наукоемких технологий.
"Считаю необходимым сформировать обновленный перечень наиболее важных и необходимых для страны наукоемких технологий. И в целом актуализировать приоритетные направления развития отечественной науки. Я прошу правительство совместно с президиумом Совета по науке и образованию подготовить соответствующие предложения. Сделать это с учетом долгосрочного прогноза научно-технологического развития", - сказал Путин во время заседания Совета по науке и образованию в четверг.