https://ria.ru/20240208/tekhnologii-1926202988.html

Путин поручил обновить перечень наиболее важных наукоемких технологий

Путин поручил обновить перечень наиболее важных наукоемких технологий - РИА Новости, 08.02.2024

Путин поручил обновить перечень наиболее важных наукоемких технологий

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству сформировать обновленный перечень наиболее важных и необходимых для страны наукоемких технологий. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:01

2024-02-08T16:01

2024-02-08T16:01

наука

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству сформировать обновленный перечень наиболее важных и необходимых для страны наукоемких технологий. "Считаю необходимым сформировать обновленный перечень наиболее важных и необходимых для страны наукоемких технологий. И в целом актуализировать приоритетные направления развития отечественной науки. Я прошу правительство совместно с президиумом Совета по науке и образованию подготовить соответствующие предложения. Сделать это с учетом долгосрочного прогноза научно-технологического развития", - сказал Путин во время заседания Совета по науке и образованию в четверг.

https://ria.ru/20240208/nauka-1925633830.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, владимир путин