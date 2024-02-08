Гагин оценил возможность Сырского показать себя в новой должности
Гагин: не думаю, что Сырский покажет себя лучше, чем в ситуации с Артемовском
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Новый главком ВСУ Александр Сырский не покажет себя в новой должности лучше, чем в ситуации с Артемовском, где потерял значительное количество личного состава и техники, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
В четверг вечером Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский.
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"Сырский уже показал себя как плохой командир, плохой стратег, потому что он как раз руководил обороной Артемовска. Он там угробил десятки тысяч военнослужащих Украины, потерял кучу техники, не спас личный состав. Одно дело говорить - в бою потерял, другое - благодаря его неумелым действиям погибло военнослужащих Украины больше, чем могло погибнуть, если бы они благоразумнее себя вели - где-то ротации, где-то вывести кого-то вовремя и так далее", - сказал Гагин РИА Новости.
По словам собеседника агентства, именно Сырский "использовал личный состав как ресурс".
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"Поэтому, я не думаю, что Сырский покажет себя в этой должности лучше, чем показал себя в Артемовске", - заключил советник главы Пушилина.
Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск. За Артемовском проходит линия фронта, на этом участке идут ожесточенные бои.