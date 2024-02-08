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Гагин оценил возможность Сырского показать себя в новой должности - РИА Новости, 08.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:27 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/syrskiy-1926262435.html
Гагин оценил возможность Сырского показать себя в новой должности
Гагин оценил возможность Сырского показать себя в новой должности - РИА Новости, 08.02.2024
Гагин оценил возможность Сырского показать себя в новой должности
Новый главком ВСУ Александр Сырский не покажет себя в новой должности лучше, чем в ситуации с Артемовском, где потерял значительное количество личного состава и РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T20:27
2024-02-08T20:27
специальная военная операция на украине
в мире
александр сырский
денис пушилин
ян гагин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Новый главком ВСУ Александр Сырский не покажет себя в новой должности лучше, чем в ситуации с Артемовском, где потерял значительное количество личного состава и техники, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. В четверг вечером Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский. "Сырский уже показал себя как плохой командир, плохой стратег, потому что он как раз руководил обороной Артемовска. Он там угробил десятки тысяч военнослужащих Украины, потерял кучу техники, не спас личный состав. Одно дело говорить - в бою потерял, другое - благодаря его неумелым действиям погибло военнослужащих Украины больше, чем могло погибнуть, если бы они благоразумнее себя вели - где-то ротации, где-то вывести кого-то вовремя и так далее", - сказал Гагин РИА Новости. По словам собеседника агентства, именно Сырский "использовал личный состав как ресурс". "Поэтому, я не думаю, что Сырский покажет себя в этой должности лучше, чем показал себя в Артемовске", - заключил советник главы Пушилина.
https://ria.ru/20240208/syrskiy-1926255442.html
https://ria.ru/20240208/spetsoperatsiya-1926086006.html
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в мире, александр сырский, денис пушилин, ян гагин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Сырский, Денис Пушилин, Ян Гагин
Гагин оценил возможность Сырского показать себя в новой должности

Гагин: не думаю, что Сырский покажет себя лучше, чем в ситуации с Артемовском

© РИА НовостиСоветник главы правительства ДНР Ян Гагин
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Новый главком ВСУ Александр Сырский не покажет себя в новой должности лучше, чем в ситуации с Артемовском, где потерял значительное количество личного состава и техники, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
В четверг вечером Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский.
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Зеленский назначил Сырского новым главнокомандующим ВСУ
Вчера, 19:40
«
"Сырский уже показал себя как плохой командир, плохой стратег, потому что он как раз руководил обороной Артемовска. Он там угробил десятки тысяч военнослужащих Украины, потерял кучу техники, не спас личный состав. Одно дело говорить - в бою потерял, другое - благодаря его неумелым действиям погибло военнослужащих Украины больше, чем могло погибнуть, если бы они благоразумнее себя вели - где-то ротации, где-то вывести кого-то вовремя и так далее", - сказал Гагин РИА Новости.
По словам собеседника агентства, именно Сырский "использовал личный состав как ресурс".
«
"Поэтому, я не думаю, что Сырский покажет себя в этой должности лучше, чем показал себя в Артемовске", - заключил советник главы Пушилина.

Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск. За Артемовском проходит линия фронта, на этом участке идут ожесточенные бои.

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.02.2024
Вчера, 16:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр СырскийДенис ПушилинЯн Гагин
 
 
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