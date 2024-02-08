https://ria.ru/20240208/syrskiy-1926262435.html

Гагин оценил возможность Сырского показать себя в новой должности

Гагин оценил возможность Сырского показать себя в новой должности - РИА Новости, 08.02.2024

Гагин оценил возможность Сырского показать себя в новой должности

Новый главком ВСУ Александр Сырский не покажет себя в новой должности лучше, чем в ситуации с Артемовском, где потерял значительное количество личного состава и РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T20:27

2024-02-08T20:27

2024-02-08T20:27

специальная военная операция на украине

в мире

александр сырский

денис пушилин

ян гагин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Новый главком ВСУ Александр Сырский не покажет себя в новой должности лучше, чем в ситуации с Артемовском, где потерял значительное количество личного состава и техники, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. В четверг вечером Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский. "Сырский уже показал себя как плохой командир, плохой стратег, потому что он как раз руководил обороной Артемовска. Он там угробил десятки тысяч военнослужащих Украины, потерял кучу техники, не спас личный состав. Одно дело говорить - в бою потерял, другое - благодаря его неумелым действиям погибло военнослужащих Украины больше, чем могло погибнуть, если бы они благоразумнее себя вели - где-то ротации, где-то вывести кого-то вовремя и так далее", - сказал Гагин РИА Новости. По словам собеседника агентства, именно Сырский "использовал личный состав как ресурс". "Поэтому, я не думаю, что Сырский покажет себя в этой должности лучше, чем показал себя в Артемовске", - заключил советник главы Пушилина.

https://ria.ru/20240208/syrskiy-1926255442.html

https://ria.ru/20240208/spetsoperatsiya-1926086006.html

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в мире, александр сырский, денис пушилин, ян гагин