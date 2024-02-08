https://ria.ru/20240208/syrskiy-1926255442.html
Зеленский назначил Сырского новым главнокомандующим ВСУ
Зеленский назначил Сырского новым главнокомандующим ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
Зеленский назначил Сырского новым главнокомандующим ВСУ
Владимир Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского главкомом ВСУ. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-08T19:40
2024-02-08T19:40
2024-02-09T00:26
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
сша
вашингтон (штат)
александр сырский
владимир зеленский
валерий залужный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926256353_73:109:2500:1474_1920x0_80_0_0_8a5a233550b70e258d9681de7c4f676e.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского главкомом ВСУ."С сегодняшнего дня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. <...> Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины", — сказал он в вечернем видеообращении.Зеленский отметил, что провел десятки разговоров с "командирами разного уровня". Речь идет, в частности, о бригадных генералах Андрее Гнатове, Михаиле Драпатом, Игоре Скибюке, а также полковниках Павле Палисе и Вадиме Сухаревском. По словам президента, всех их рассматривают на руководящие должности в армии и они будут служить под руководством "опытного украинского командующего".Соответствующих указов о смене руководства ВСУ на сайте офиса главы государства пока нет.Ранее сегодня Зеленский встретился с находившимся на этой должности Валерием Залужным. Они затронули тему обновления руководства армии, президент предложил ему "оставаться в команде".Сам Залужный после встречи заявил, что обсудил с Зеленским новые подходы и решения, направленные на изменение стратегии ВСУ. Он признал, что задачи, которые стоят перед украинской армией в 2024 году, отличаются от тех, которые были ранее, начиная с 2022-го. Залужный также поблагодарил всех коллег из команд Генштаба и Минобороны, а также из офиса президента.В свою очередь, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о решении сменить руководство армией и поблагодарил главкома ВСУ "за все достижения и победы".В последние дни в украинских и западных СМИ широко обсуждались слухи о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. В частности, говорилось, что на встрече 29 января Зеленский предложил ему только позицию советника властей. Хотя, как писал журнал The Economist, Залужному предлагался и пост секретаря СНБО Украины, но тот отказался.Вероятными преемниками Залужного во главе Вооруженных сил СМИ называли начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.В конце января Служба внешней разведки России сообщила, что США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили их доверие. В противном случае Вашингтон пообещал опубликовать коррупционное досье на окружение украинского президента. По данным российской спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию в Киеве колониальной администрации, отмечала СВР.
https://ria.ru/20240207/zaluzhnyy-1925824840.html
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925922801.html
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, украина, сша, вашингтон (штат), александр сырский, владимир зеленский, валерий залужный, совет национальной безопасности и обороны украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), отставка главкома всу залужного
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Вашингтон (штат), Александр Сырский, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Отставка главкома ВСУ Залужного
Зеленский назначил Сырского новым главнокомандующим ВСУ
Зеленский назначил Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского главкомом ВСУ.
«
"С сегодняшнего дня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. <...> Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины", — сказал он в вечернем видеообращении.
В офисе Зеленского резко высказались о Залужном
Зеленский отметил, что провел десятки разговоров с "командирами разного уровня". Речь идет, в частности, о бригадных генералах Андрее Гнатове, Михаиле Драпатом, Игоре Скибюке, а также полковниках Павле Палисе и Вадиме Сухаревском. По словам президента, всех их рассматривают на руководящие должности в армии и они будут служить под руководством "опытного украинского командующего".
Соответствующих указов о смене руководства ВСУ на сайте офиса главы государства пока нет.
Ранее сегодня Зеленский встретился с находившимся на этой должности Валерием Залужным
. Они затронули тему обновления руководства армии, президент предложил ему "оставаться в команде".
Сам Залужный после встречи заявил, что обсудил с Зеленским новые подходы и решения, направленные на изменение стратегии ВСУ. Он признал, что задачи, которые стоят перед украинской армией в 2024 году, отличаются от тех, которые были ранее, начиная с 2022-го. Залужный также поблагодарил всех коллег из команд Генштаба и Минобороны, а также из офиса президента.
СБУ готовится к беспорядкам в Киеве из-за отставки Залужного, пишут СМИ
В свою очередь, министр обороны Украины Рустем Умеров
сообщил о решении сменить руководство армией и поблагодарил главкома ВСУ "за все достижения и победы".
В последние дни в украинских и западных СМИ широко обсуждались слухи о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. В частности, говорилось, что на встрече 29 января Зеленский предложил ему только позицию советника властей. Хотя, как писал журнал The Economist, Залужному предлагался и пост секретаря СНБО Украины
, но тот отказался.
Вероятными преемниками Залужного во главе Вооруженных сил СМИ называли начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова
* и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского
.
В конце января Служба внешней разведки России
сообщила, что США
потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили их доверие. В противном случае Вашингтон
пообещал опубликовать коррупционное досье на окружение украинского президента. По данным российской спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову
, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию в Киеве
колониальной администрации, отмечала СВР
.
Украине меняют коней извне