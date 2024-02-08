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Задолженность американских домохозяйств достигла исторического рекорда
Задолженность американских домохозяйств достигла исторического рекорда - РИА Новости, 08.02.2024
Задолженность американских домохозяйств достигла исторического рекорда
Задолженность американских домохозяйств по итогам 2023 года достигла нового исторического рекорда в 17,5 триллиона долларов, свидетельствуют данные федерального РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T04:54
2024-02-08T04:54
2024-02-08T04:54
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Задолженность американских домохозяйств по итогам 2023 года достигла нового исторического рекорда в 17,5 триллиона долларов, свидетельствуют данные федерального резервного банка Нью-Йорка. "Совокупные долги домашних хозяйств достигли 17,5 триллиона долларов в четвертом квартале 2023 года", - указано в отчете банка. Согласно представленному графику, данный показатель является максимальным за время ведения статистики. По данным финансовой организации, за последние 3 месяца прошедшего года долг американцев увеличился на 212 миллиардов долларов. При этом долги по кредитным картам выросли на 50 миллиардов долларов, до 1,13 триллиона долларов, ипотечные обязательства - на 112 миллиарда долларов, до 12,25 триллиона долларов, а долги по автокредитам повысились на 12 миллиардов долларов, до 1,61 триллиона долларов.
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Задолженность американских домохозяйств достигла исторического рекорда
Долг домохозяйств в США за 2023 год достиг нового рекорда в $17,5 триллиона
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Задолженность американских домохозяйств по итогам 2023 года достигла нового исторического рекорда в 17,5 триллиона долларов, свидетельствуют данные федерального резервного банка Нью-Йорка.
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"Совокупные долги домашних хозяйств достигли 17,5 триллиона долларов в четвертом квартале 2023 года", - указано в отчете банка.
Согласно представленному графику, данный показатель является максимальным за время ведения статистики.
По данным финансовой организации, за последние 3 месяца прошедшего года долг американцев увеличился на 212 миллиардов долларов.
При этом долги по кредитным картам выросли на 50 миллиардов долларов, до 1,13 триллиона долларов, ипотечные обязательства - на 112 миллиарда долларов, до 12,25 триллиона долларов, а долги по автокредитам повысились на 12 миллиардов долларов, до 1,61 триллиона долларов.
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