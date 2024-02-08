https://ria.ru/20240208/ssha-1926061271.html

Задолженность американских домохозяйств достигла исторического рекорда

Задолженность американских домохозяйств достигла исторического рекорда - РИА Новости, 08.02.2024

Задолженность американских домохозяйств достигла исторического рекорда

Задолженность американских домохозяйств по итогам 2023 года достигла нового исторического рекорда в 17,5 триллиона долларов, свидетельствуют данные федерального РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T04:54

2024-02-08T04:54

2024-02-08T04:54

нью-йорк (город)

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Задолженность американских домохозяйств по итогам 2023 года достигла нового исторического рекорда в 17,5 триллиона долларов, свидетельствуют данные федерального резервного банка Нью-Йорка. "Совокупные долги домашних хозяйств достигли 17,5 триллиона долларов в четвертом квартале 2023 года", - указано в отчете банка. Согласно представленному графику, данный показатель является максимальным за время ведения статистики. По данным финансовой организации, за последние 3 месяца прошедшего года долг американцев увеличился на 212 миллиардов долларов. При этом долги по кредитным картам выросли на 50 миллиардов долларов, до 1,13 триллиона долларов, ипотечные обязательства - на 112 миллиарда долларов, до 12,25 триллиона долларов, а долги по автокредитам повысились на 12 миллиардов долларов, до 1,61 триллиона долларов.

https://ria.ru/20240207/gosdolg-1926043492.html

нью-йорк (город)

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нью-йорк (город)