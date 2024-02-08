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В МИД рассказали о судах над украинскими военными - РИА Новости, 08.02.2024
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16:58 08.02.2024 (обновлено: 17:00 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/sroki-1926220471.html
В МИД рассказали о судах над украинскими военными
В МИД рассказали о судах над украинскими военными - РИА Новости, 08.02.2024
В МИД рассказали о судах над украинскими военными
Суды над украинскими военными преступниками уже идут, более 350 человек получили свои сроки от 12 лет до пожизненного, заявил посол по особым поручениям МИД РФ... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:58
2024-02-08T17:00
россия
украина
родион мирошник
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Суды над украинскими военными преступниками уже идут, более 350 человек получили свои сроки от 12 лет до пожизненного, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью журналу "Международная жизнь". &quot;Сейчас отчасти эти процессы (суды - прим.) уже идут. По данным Следственного комитета, которыми я располагаю, более 350 боевиков уже получили свои сроки. Получили они от 12 лет до пожизненного&quot;, - сказал Мирошник.Он отметил, что следующим "этапом" судов будут "начальники, среднее военное звено, которое отдавало приказы, которое ретранслировало преступные приказы". По словам дипломата, "верхушкой айсберга" должен быть суд над политическим режимом Украины. "Вопрос, когда это произойдет, когда уже будет виден и понятен итог СВО, а мы не сомневаемся, каким он будет. Здесь остается только вопрос: Когда? В любом случае, ответственность настанет. Это непреложный факт", - заключил Мирошник.
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россия, украина, родион мирошник
Россия, Украина, Родион Мирошник
В МИД рассказали о судах над украинскими военными

Мирошник: более 350 боевиков ВСУ получили сроки от 12 лет до пожизненного

© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова Представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник
Представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова
Представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Суды над украинскими военными преступниками уже идут, более 350 человек получили свои сроки от 12 лет до пожизненного, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью журналу "Международная жизнь".
«

"Сейчас отчасти эти процессы (суды - прим.) уже идут. По данным Следственного комитета, которыми я располагаю, более 350 боевиков уже получили свои сроки. Получили они от 12 лет до пожизненного", - сказал Мирошник.

Он отметил, что следующим "этапом" судов будут "начальники, среднее военное звено, которое отдавало приказы, которое ретранслировало преступные приказы". По словам дипломата, "верхушкой айсберга" должен быть суд над политическим режимом Украины.
«
"Вопрос, когда это произойдет, когда уже будет виден и понятен итог СВО, а мы не сомневаемся, каким он будет. Здесь остается только вопрос: Когда? В любом случае, ответственность настанет. Это непреложный факт", - заключил Мирошник.
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