Рейтинг@Mail.ru
В Бахрейне заявили, что хотят расширить культурное сотрудничество с Россией - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 08.02.2024 (обновлено: 20:35 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/sotrudnichestvo-1926254809.html
В Бахрейне заявили, что хотят расширить культурное сотрудничество с Россией
В Бахрейне заявили, что хотят расширить культурное сотрудничество с Россией - РИА Новости, 08.02.2024
В Бахрейне заявили, что хотят расширить культурное сотрудничество с Россией
Бахрейн рассчитывает расширить культурное сотрудничество с Россией, познакомиться с разными направлениями ее культурной жизни: изобразительным искусством,... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T19:34
2024-02-08T20:35
бахрейн
ольга любимова
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926259872_0:0:741:417_1920x0_80_0_0_2d45e979e90b08b500c5e1f7b2b05939.jpg
МАНАМА, 8 фев - РИА Новости. Бахрейн рассчитывает расширить культурное сотрудничество с Россией, познакомиться с разными направлениями ее культурной жизни: изобразительным искусством, музыкой, театральными постановками, народными ремеслами, сообщил РИА Новости в четверг глава Управления культуры и древностей (в ранге министра - ред.) Халифа бен Ахмед Аль Халифа после встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. "Мы провели сегодня переговоры с министром культуры России в Национальном музее Бахрейна. Обменялись мнениями по многостороннему сотрудничеству в области культуры, в частности, относительно проведения российских культурных мероприятий в Бахрейне и присутствия бахрейнской культуры в России", - рассказал Аль Халифа. По его словам, с момента основания дипломатических отношений между двумя странами почти 35 лет назад сотрудничество в области культуры не прекращалось, однако в прошлом оно сводилось в основном к проведению выставок древностей. Глава управления напомнил, что в 2012 году в Эрмитаже с успехом прошла выставка, посвященная древней цивилизации Дильмун, которая существовала на территории Бахрейна. "Другие российские музеи также с радостью готовы выставлять древности из Бахрейна, но во время сегодняшнего разговора с министром культуры затронули тему о возможности расширения культурного сотрудничества и охвата других направлений культурной жизни, например, музыка, театральные представления, прикладное и изобразительное искусство, народные ремесла. Рассчитываем в обозримом будущем развивать эти направления в двустороннем сотрудничестве", - добавил Аль Халифа. Кроме того, как отметил глава управления, он обсудил с российским министром предоставление возможности молодым людям из Бахрейна проходить практику, курсы, обучаться или участвовать в программах в тех учебных заведениях России, которые связаны с культурой и имеют репутацию на мировом уровне. Министр культуры РФ Ольга Любимова возглавила делегацию России на третьем пленарном заседании межправительственной российско-бахрейнской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК).
https://ria.ru/20240118/krechet-1922134768.html
https://ria.ru/20231218/sotrudnichestvo-1916487726.html
бахрейн
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926259872_0:22:436:349_1920x0_80_0_0_05f5ce07735986ae1d5e7eabf058465e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бахрейн, ольга любимова, россия
Бахрейн, Ольга Любимова, Россия
В Бахрейне заявили, что хотят расширить культурное сотрудничество с Россией

Министр Аль Халифа: Бахрейн хочет расширить культурное сотрудничество с Россией

© Фото : предоставлено Управлением культуры и древностей БахрейнаГлава Управления культуры и древностей Бахрейна Халифа бен Ахмед Аль Халифа и министр культуры России Ольга Любимова
Глава Управления культуры и древностей Бахрейна Халифа бен Ахмед Аль Халифа и министр культуры России Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : предоставлено Управлением культуры и древностей Бахрейна
Глава Управления культуры и древностей Бахрейна Халифа бен Ахмед Аль Халифа и министр культуры России Ольга Любимова
Читать ria.ru в
МАНАМА, 8 фев - РИА Новости. Бахрейн рассчитывает расширить культурное сотрудничество с Россией, познакомиться с разными направлениями ее культурной жизни: изобразительным искусством, музыкой, театральными постановками, народными ремеслами, сообщил РИА Новости в четверг глава Управления культуры и древностей (в ранге министра - ред.) Халифа бен Ахмед Аль Халифа после встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.
«
"Мы провели сегодня переговоры с министром культуры России в Национальном музее Бахрейна. Обменялись мнениями по многостороннему сотрудничеству в области культуры, в частности, относительно проведения российских культурных мероприятий в Бахрейне и присутствия бахрейнской культуры в России", - рассказал Аль Халифа.
Птицы - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Росконгресс: Бахрейн присоединился к декларации по сохранению кречета
18 января, 15:56
По его словам, с момента основания дипломатических отношений между двумя странами почти 35 лет назад сотрудничество в области культуры не прекращалось, однако в прошлом оно сводилось в основном к проведению выставок древностей.
Глава управления напомнил, что в 2012 году в Эрмитаже с успехом прошла выставка, посвященная древней цивилизации Дильмун, которая существовала на территории Бахрейна. "Другие российские музеи также с радостью готовы выставлять древности из Бахрейна, но во время сегодняшнего разговора с министром культуры затронули тему о возможности расширения культурного сотрудничества и охвата других направлений культурной жизни, например, музыка, театральные представления, прикладное и изобразительное искусство, народные ремесла. Рассчитываем в обозримом будущем развивать эти направления в двустороннем сотрудничестве", - добавил Аль Халифа.
Кроме того, как отметил глава управления, он обсудил с российским министром предоставление возможности молодым людям из Бахрейна проходить практику, курсы, обучаться или участвовать в программах в тех учебных заведениях России, которые связаны с культурой и имеют репутацию на мировом уровне.
Министр культуры РФ Ольга Любимова возглавила делегацию России на третьем пленарном заседании межправительственной российско-бахрейнской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК).
Флаги СНГ - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Страны СНГ подписали заявление по культурно-гуманитарному сотрудничеству
18 декабря 2023, 13:53
 
БахрейнОльга ЛюбимоваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала