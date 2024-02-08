https://ria.ru/20240208/sotrudnichestvo-1926254809.html

В Бахрейне заявили, что хотят расширить культурное сотрудничество с Россией

В Бахрейне заявили, что хотят расширить культурное сотрудничество с Россией - РИА Новости, 08.02.2024

В Бахрейне заявили, что хотят расширить культурное сотрудничество с Россией

Бахрейн рассчитывает расширить культурное сотрудничество с Россией, познакомиться с разными направлениями ее культурной жизни: изобразительным искусством,... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T19:34

2024-02-08T19:34

2024-02-08T20:35

бахрейн

ольга любимова

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926259872_0:0:741:417_1920x0_80_0_0_2d45e979e90b08b500c5e1f7b2b05939.jpg

МАНАМА, 8 фев - РИА Новости. Бахрейн рассчитывает расширить культурное сотрудничество с Россией, познакомиться с разными направлениями ее культурной жизни: изобразительным искусством, музыкой, театральными постановками, народными ремеслами, сообщил РИА Новости в четверг глава Управления культуры и древностей (в ранге министра - ред.) Халифа бен Ахмед Аль Халифа после встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. "Мы провели сегодня переговоры с министром культуры России в Национальном музее Бахрейна. Обменялись мнениями по многостороннему сотрудничеству в области культуры, в частности, относительно проведения российских культурных мероприятий в Бахрейне и присутствия бахрейнской культуры в России", - рассказал Аль Халифа. По его словам, с момента основания дипломатических отношений между двумя странами почти 35 лет назад сотрудничество в области культуры не прекращалось, однако в прошлом оно сводилось в основном к проведению выставок древностей. Глава управления напомнил, что в 2012 году в Эрмитаже с успехом прошла выставка, посвященная древней цивилизации Дильмун, которая существовала на территории Бахрейна. "Другие российские музеи также с радостью готовы выставлять древности из Бахрейна, но во время сегодняшнего разговора с министром культуры затронули тему о возможности расширения культурного сотрудничества и охвата других направлений культурной жизни, например, музыка, театральные представления, прикладное и изобразительное искусство, народные ремесла. Рассчитываем в обозримом будущем развивать эти направления в двустороннем сотрудничестве", - добавил Аль Халифа. Кроме того, как отметил глава управления, он обсудил с российским министром предоставление возможности молодым людям из Бахрейна проходить практику, курсы, обучаться или участвовать в программах в тех учебных заведениях России, которые связаны с культурой и имеют репутацию на мировом уровне. Министр культуры РФ Ольга Любимова возглавила делегацию России на третьем пленарном заседании межправительственной российско-бахрейнской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК).

https://ria.ru/20240118/krechet-1922134768.html

https://ria.ru/20231218/sotrudnichestvo-1916487726.html

бахрейн

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бахрейн, ольга любимова, россия