https://ria.ru/20240208/snegopad-1926071306.html

Московские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада

Московские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 08.02.2024

Московские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада

Городские службы в круглосуточном режиме занимаются ликвидацией последствий сильного снегопада в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T07:40

2024-02-08T07:40

2024-02-08T07:40

москва

снегопад в москве

общество

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Городские службы в круглосуточном режиме занимаются ликвидацией последствий сильного снегопада в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада. В 05.00 провели очередной цикл сплошного механизированного прометания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - говорится в тексте. Сообщается, что в уборке города от снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний.

https://ria.ru/20240207/mkad-1926036651.html

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