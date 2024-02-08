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Московские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада
Московские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 08.02.2024
Московские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада
Городские службы в круглосуточном режиме занимаются ликвидацией последствий сильного снегопада в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T07:40
2024-02-08T07:40
2024-02-08T07:40
москва
снегопад в москве
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Городские службы в круглосуточном режиме занимаются ликвидацией последствий сильного снегопада в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада. В 05.00 провели очередной цикл сплошного механизированного прометания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - говорится в тексте. Сообщается, что в уборке города от снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний.
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москва, снегопад в москве, общество, городское хозяйство москвы
Москва, Снегопад в Москве, Общество, Городское хозяйство Москвы
Московские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада
Московские службы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Городские службы в круглосуточном режиме занимаются ликвидацией последствий сильного снегопада в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада. В 05.00 провели очередной цикл сплошного механизированного прометания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - говорится в тексте.
На МКАД из-за снегопада застряли около семи тысяч большегрузов
Сообщается, что в уборке города от снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний.