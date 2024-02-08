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Московские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 08.02.2024
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07:40 08.02.2024
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Московские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада
Московские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 08.02.2024
Московские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада
Городские службы в круглосуточном режиме занимаются ликвидацией последствий сильного снегопада в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T07:40
2024-02-08T07:40
москва
снегопад в москве
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Городские службы в круглосуточном режиме занимаются ликвидацией последствий сильного снегопада в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада. В 05.00 провели очередной цикл сплошного механизированного прометания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - говорится в тексте. Сообщается, что в уборке города от снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний.
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москва, снегопад в москве, общество, городское хозяйство москвы
Москва, Снегопад в Москве, Общество, Городское хозяйство Москвы
Московские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада

Московские службы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛюди переходят улицу во время снегопада в Москве
Люди переходят улицу во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Люди переходят улицу во время снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Городские службы в круглосуточном режиме занимаются ликвидацией последствий сильного снегопада в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада. В 05.00 провели очередной цикл сплошного механизированного прометания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - говорится в тексте.
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Сообщается, что в уборке города от снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний.
 
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