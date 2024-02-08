https://ria.ru/20240208/siyyarto-1926249207.html
Сийярто прокомментировал идею ЕС по доходам от российских активов
Сийярто прокомментировал идею ЕС по доходам от российских активов - РИА Новости, 08.02.2024
Сийярто прокомментировал идею ЕС по доходам от российских активов
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости назвал инициативу ЕС использования доходов от российских замороженных активов наследием коммунизма,... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T18:59
2024-02-08T18:59
2024-02-08T18:59
украина
венгрия
будапешт
александр де кроо
петер сийярто
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905357819_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d713eabd7a161cc47ea9602ed60b1c18.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 8 фев - РИА Новости, Алан Булкаты. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости назвал инициативу ЕС использования доходов от российских замороженных активов наследием коммунизма, которое Будапешт не хотел бы видеть. Отвечая на вопрос о том, поддержит ли Венгрия инициативу ЕС использовать доходы от российских замороженных активов, Сийярто сказал: "Это весьма, весьма сложный вопрос, потому что я до сих пор помню, как коммунисты конфисковали активы в Венгрии у людей, которые всю жизнь работали ради того, что имели". "Так что такого рода меры обычно зажигают в нашем сознании сигнал тревоги о том, что такое коммунистическое наследие – это не то, что мы хотели бы увидеть в наши годы", - подчеркнул он. По его словам, Будапешт пока не видел конкретного сформулированного предложения. "Если такое имеется, мы обязательно его рассмотрим и обсудим, но, вообще говоря, такое мое мнение", - добавил он. Постоянные представители стран-членов ЕС 29 января предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС. Официальное утверждение этого решения ожидается на заседании постпредов в четверг 8 февраля. Как поясняли европейские дипломаты, ЕК на данном этапе предлагает хранить полученные от замороженных активов России доходы на специальных счетах для их возможного использования в будущем для финансирования Украины. Пока речь о переводе этих средств в бюджет ЕС или же напрямую Украине не идет. Сам механизм передачи средств пока также не разработан. При этом еще в середине октября премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что королевство создает фонд поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро с использованием средств, полученных от налогообложения доходов от замороженных российских активов. По его словам, Бельгия планирует передавать Украине "все средства, получаемые от налогообложения доходов от российских активов", эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи.
https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html
https://ria.ru/20240208/frantsiya-1926073902.html
украина
венгрия
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905357819_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_9395adfc1860b1cfab1348d9bb2677fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, венгрия, будапешт, александр де кроо, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Украина, Венгрия, Будапешт, Александр де Кроо, Петер Сийярто, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Сийярто прокомментировал идею ЕС по доходам от российских активов
Сийярто назвал идею ЕС по доходам от российских активов наследием коммунизма
НЬЮ-ЙОРК, 8 фев - РИА Новости, Алан Булкаты. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости назвал инициативу ЕС использования доходов от российских замороженных активов наследием коммунизма, которое Будапешт не хотел бы видеть.
Отвечая на вопрос о том, поддержит ли Венгрия инициативу ЕС использовать доходы от российских замороженных активов, Сийярто сказал: "Это весьма, весьма сложный вопрос, потому что я до сих пор помню, как коммунисты конфисковали активы в Венгрии у людей, которые всю жизнь работали ради того, что имели".
Россия красиво накажет конфискаторов своих активов
«
"Так что такого рода меры обычно зажигают в нашем сознании сигнал тревоги о том, что такое коммунистическое наследие – это не то, что мы хотели бы увидеть в наши годы", - подчеркнул он.
По его словам, Будапешт пока не видел конкретного сформулированного предложения.
"Если такое имеется, мы обязательно его рассмотрим и обсудим, но, вообще говоря, такое мое мнение", - добавил он.
Постоянные представители стран-членов ЕС 29 января предварительно согласовали предложение Еврокомиссии
по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС. Официальное утверждение этого решения ожидается на заседании постпредов в четверг 8 февраля. Как поясняли европейские дипломаты, ЕК на данном этапе предлагает хранить полученные от замороженных активов России
доходы на специальных счетах для их возможного использования в будущем для финансирования Украины
. Пока речь о переводе этих средств в бюджет ЕС или же напрямую Украине не идет. Сам механизм передачи средств пока также не разработан.
При этом еще в середине октября премьер-министр Бельгии Александр де Кроо
заявил, что королевство создает фонд поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро с использованием средств, полученных от налогообложения доходов от замороженных российских активов. По его словам, Бельгия планирует передавать Украине "все средства, получаемые от налогообложения доходов от российских активов", эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи.
Посол России рассказал о проработке мер в отношении французских активов