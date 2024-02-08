https://ria.ru/20240208/siyyarto-1926249207.html

Сийярто прокомментировал идею ЕС по доходам от российских активов

Сийярто прокомментировал идею ЕС по доходам от российских активов - РИА Новости, 08.02.2024

Сийярто прокомментировал идею ЕС по доходам от российских активов

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости назвал инициативу ЕС использования доходов от российских замороженных активов наследием коммунизма,... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T18:59

2024-02-08T18:59

2024-02-08T18:59

украина

венгрия

будапешт

александр де кроо

петер сийярто

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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НЬЮ-ЙОРК, 8 фев - РИА Новости, Алан Булкаты. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости назвал инициативу ЕС использования доходов от российских замороженных активов наследием коммунизма, которое Будапешт не хотел бы видеть. Отвечая на вопрос о том, поддержит ли Венгрия инициативу ЕС использовать доходы от российских замороженных активов, Сийярто сказал: "Это весьма, весьма сложный вопрос, потому что я до сих пор помню, как коммунисты конфисковали активы в Венгрии у людей, которые всю жизнь работали ради того, что имели". "Так что такого рода меры обычно зажигают в нашем сознании сигнал тревоги о том, что такое коммунистическое наследие – это не то, что мы хотели бы увидеть в наши годы", - подчеркнул он. По его словам, Будапешт пока не видел конкретного сформулированного предложения. "Если такое имеется, мы обязательно его рассмотрим и обсудим, но, вообще говоря, такое мое мнение", - добавил он. Постоянные представители стран-членов ЕС 29 января предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС. Официальное утверждение этого решения ожидается на заседании постпредов в четверг 8 февраля. Как поясняли европейские дипломаты, ЕК на данном этапе предлагает хранить полученные от замороженных активов России доходы на специальных счетах для их возможного использования в будущем для финансирования Украины. Пока речь о переводе этих средств в бюджет ЕС или же напрямую Украине не идет. Сам механизм передачи средств пока также не разработан. При этом еще в середине октября премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что королевство создает фонд поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро с использованием средств, полученных от налогообложения доходов от замороженных российских активов. По его словам, Бельгия планирует передавать Украине "все средства, получаемые от налогообложения доходов от российских активов", эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи.

https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html

https://ria.ru/20240208/frantsiya-1926073902.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, венгрия, будапешт, александр де кроо, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии