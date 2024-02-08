https://ria.ru/20240208/siyyarto-1926205251.html
Сийярто считает, что интервью Путина Такеру Карлсону будет захватывающим
Сийярто считает, что интервью Путина Такеру Карлсону будет захватывающим - РИА Новости, 08.02.2024
Сийярто считает, что интервью Путина Такеру Карлсону будет захватывающим
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал захватывающим интервью Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным и призвал дождаться эффекта после его... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:07
2024-02-08T16:07
2024-02-08T16:07
владимир путин
такер карлсон
петер сийярто
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 8 фев - РИА Новости, Алан Булкаты. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал захватывающим интервью Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным и призвал дождаться эффекта после его публикации. Ожидается, что интервью будет опубликовано в 2.00 мск 9 февраля. "Конечно, это захватывающая вещь - без сомнений, потому что, если Такер Карлсон сделает интервью с президентом (Владимиром) Путиным, это будет интересно. Нам любопытно, что скажет президент в интервью. И давайте посмотрим, каким будет эффект", - сказал Сийярто в интервью РИА Новости.
https://ria.ru/20240208/intervyu-1926149229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, такер карлсон, петер сийярто, в мире
Владимир Путин, Такер Карлсон, Петер Сийярто, В мире
Сийярто считает, что интервью Путина Такеру Карлсону будет захватывающим
Сийярто призвал дождаться эффекта от публикации интервью Путина Такеру Карлсону
НЬЮ-ЙОРК, 8 фев - РИА Новости, Алан Булкаты. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал захватывающим интервью Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным и призвал дождаться эффекта после его публикации.
Ожидается, что интервью будет опубликовано в 2.00 мск 9 февраля.
"Конечно, это захватывающая вещь - без сомнений, потому что, если Такер Карлсон сделает интервью с президентом (Владимиром) Путиным, это будет интересно. Нам любопытно, что скажет президент в интервью. И давайте посмотрим, каким будет эффект", - сказал Сийярто в интервью РИА Новости.
Интервью Путина Такеру Карлсону выйдет на сайте Кремля утром в пятницу