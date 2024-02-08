https://ria.ru/20240208/siyyarto-1926205251.html

Сийярто считает, что интервью Путина Такеру Карлсону будет захватывающим

Сийярто считает, что интервью Путина Такеру Карлсону будет захватывающим - РИА Новости, 08.02.2024

Сийярто считает, что интервью Путина Такеру Карлсону будет захватывающим

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал захватывающим интервью Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным и призвал дождаться эффекта после его... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:07

2024-02-08T16:07

2024-02-08T16:07

владимир путин

такер карлсон

петер сийярто

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 8 фев - РИА Новости, Алан Булкаты. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал захватывающим интервью Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным и призвал дождаться эффекта после его публикации. Ожидается, что интервью будет опубликовано в 2.00 мск 9 февраля. "Конечно, это захватывающая вещь - без сомнений, потому что, если Такер Карлсон сделает интервью с президентом (Владимиром) Путиным, это будет интересно. Нам любопытно, что скажет президент в интервью. И давайте посмотрим, каким будет эффект", - сказал Сийярто в интервью РИА Новости.

https://ria.ru/20240208/intervyu-1926149229.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, такер карлсон, петер сийярто, в мире