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Судебная система США затронута политикой, заявил экс-адвокат Трампа - РИА Новости, 08.02.2024
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08:28 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/sistema-1926074468.html
Судебная система США затронута политикой, заявил экс-адвокат Трампа
Судебная система США затронута политикой, заявил экс-адвокат Трампа - РИА Новости, 08.02.2024
Судебная система США затронута политикой, заявил экс-адвокат Трампа
Вся судебная система США оказалась затронута политикой, что является очень опасным для страны, заявил РИА Новости бывший адвокат экс-президента Дональда Трампа... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T08:28
2024-02-08T08:28
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Вся судебная система США оказалась затронута политикой, что является очень опасным для страны, заявил РИА Новости бывший адвокат экс-президента Дональда Трампа Джо Такопина. "Когда у вас вся система оказывается затронута политикой, то это нездоровая смесь. Это очень опасный эликсир. К сожалению, - это то, что мы видим здесь", - сообщил он агентству. Такопина подчеркнул, что не хочет оказаться в ситуации, когда судебная система используется в качестве оружия и что она должна оставаться независимой от исполнительной и законодательной власти. "Независимо от того, поддерживаете ли вы Трампа, или не поддерживаете, нет никаких сомнений в наличии множества политики за данной атмосферой и этими юридическими причинами", - добавил он, отметив также, что для Штатов сейчас "довольно сложное время". Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы. Трамп настаивает на том, что его нельзя судить за действия, относящиеся к периоду его пребывания в должности президента США, включая центральный эпизод процесса – штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах его конкурента-демократа Джо Байдене. Позиция Трампа не нашла поддержки в окружном суде Вашингтона, где слушается дело, во вторник попытку обжаловать решение нижестоящей инстанции отклонил апелляционный суд по округу Колумбия.
https://ria.ru/20240208/tramp-1926072927.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Судебная система США затронута политикой, заявил экс-адвокат Трампа

Экс-адвокат Трампа: судебная система США затронута политикой, это очень опасно

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezСторонник экс-президента США Дональда Трампа возле офиса окружного прокурора Манхэттена в Нью-Йорке
Сторонник экс-президента США Дональда Трампа возле офиса окружного прокурора Манхэттена в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Сторонник экс-президента США Дональда Трампа возле офиса окружного прокурора Манхэттена в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Вся судебная система США оказалась затронута политикой, что является очень опасным для страны, заявил РИА Новости бывший адвокат экс-президента Дональда Трампа Джо Такопина.
"Когда у вас вся система оказывается затронута политикой, то это нездоровая смесь. Это очень опасный эликсир. К сожалению, - это то, что мы видим здесь", - сообщил он агентству.
Такопина подчеркнул, что не хочет оказаться в ситуации, когда судебная система используется в качестве оружия и что она должна оставаться независимой от исполнительной и законодательной власти.
"Независимо от того, поддерживаете ли вы Трампа, или не поддерживаете, нет никаких сомнений в наличии множества политики за данной атмосферой и этими юридическими причинами", - добавил он, отметив также, что для Штатов сейчас "довольно сложное время".
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Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
Трамп настаивает на том, что его нельзя судить за действия, относящиеся к периоду его пребывания в должности президента США, включая центральный эпизод процесса – штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах его конкурента-демократа Джо Байдене.
Позиция Трампа не нашла поддержки в окружном суде Вашингтона, где слушается дело, во вторник попытку обжаловать решение нижестоящей инстанции отклонил апелляционный суд по округу Колумбия.
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