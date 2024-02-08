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В Белгороде и Белгородском районе звучит сирена ракетной опасности - РИА Новости, 08.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:27 08.02.2024 (обновлено: 17:39 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/sirena-1926227497.html
В Белгороде и Белгородском районе звучит сирена ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе звучит сирена ракетной опасности - РИА Новости, 08.02.2024
В Белгороде и Белгородском районе звучит сирена ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе во второй раз за четверг запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:27
2024-02-08T17:39
специальная военная операция на украине
белгородский район
белгород
происшествия
вячеслав гладков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе во второй раз за четверг запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место". - написал Гладков.
https://ria.ru/20240205/belgorod-1925540117.html
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белгородский район, белгород, происшествия, вячеслав гладков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Белгород, Происшествия, Вячеслав Гладков, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Белгороде и Белгородском районе звучит сирена ракетной опасности

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе звучит сирена ракетной опасности

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе во второй раз за четверг запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место". - написал Гладков.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородский районБелгородПроисшествияВячеслав ГладковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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