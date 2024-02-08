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В Белгороде и Белгородском районе звучит сирена ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе звучит сирена ракетной опасности - РИА Новости, 08.02.2024
В Белгороде и Белгородском районе звучит сирена ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе во второй раз за четверг запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:27
2024-02-08T17:27
2024-02-08T17:39
специальная военная операция на украине
белгородский район
белгород
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе во второй раз за четверг запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место". - написал Гладков.
https://ria.ru/20240205/belgorod-1925540117.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сирена ракетной опасности в Белгороде
Сирена ракетной опасности в Белгороде
2024-02-08T17:27
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PT0M13S
РИА Новости
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В Белгороде и Белгородском районе звучит сирена ракетной опасности
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе звучит сирена ракетной опасности