https://ria.ru/20240208/sirena-1926227497.html

В Белгороде и Белгородском районе звучит сирена ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе звучит сирена ракетной опасности - РИА Новости, 08.02.2024

В Белгороде и Белгородском районе звучит сирена ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе во второй раз за четверг запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T17:27

2024-02-08T17:27

2024-02-08T17:39

специальная военная операция на украине

белгородский район

белгород

происшествия

вячеслав гладков

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926230565_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d920b92624d7161151b49fcf47118d46.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе во второй раз за четверг запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место". - написал Гладков.

https://ria.ru/20240205/belgorod-1925540117.html

белгородский район

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сирена ракетной опасности в Белгороде Сирена ракетной опасности в Белгороде 2024-02-08T17:27 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белгородский район, белгород, происшествия, вячеслав гладков, ситуация в днр и лнр