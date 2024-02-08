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Постпред в Женеве заявил об отмене упрощенного въезда для дипломатов России - РИА Новости, 08.02.2024
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03:22 08.02.2024 (обновлено: 03:28 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/shveytsariya-1926057488.html
Постпред в Женеве заявил об отмене упрощенного въезда для дипломатов России
Постпред в Женеве заявил об отмене упрощенного въезда для дипломатов России - РИА Новости, 08.02.2024
Постпред в Женеве заявил об отмене упрощенного въезда для дипломатов России
Швейцария отменила упрощенную процедуру въезда для российских дипломатов и ввела более строгие правила получения визы, что сказывается на привлекательности... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T03:22
2024-02-08T03:28
геннадий гатилов
швейцария
женева (город)
россия
нато
оон
евросоюз
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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости. Швейцария отменила упрощенную процедуру въезда для российских дипломатов и ввела более строгие правила получения визы, что сказывается на привлекательности Женевы как международной площадки, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "В конкретном плане Швейцария отменила упрощенный порядок въезда для обладателей российских дипломатических паспортов, обязав их получать визы для краткосрочных поездок в страну. Более того, с осени прошлого года швейцарцы стали требовать предоставления именных приглашений на каждое конкретное мероприятие, проводимое расположенными здесь международными организациями. Это – серьезное ограничение, поскольку зачастую составы соответствующих делегаций формируются гибко, возможны персональные изменения, а сообщать об этом швейцарские власти требуют заблаговременно", - сказал он. Гатилов добавил, что из-за введенных запретов и санкций значительно усложнилась и подорожала логистика, поскольку вместо прежних четырех часов делегаты вынуждены окольными путями добираться до места более 15 часов. "Естественно, все это самым негативным образом сказывается на привлекательности и авторитете Женевы как комфортной "площадки" для проведения международных мероприятий", - отметил дипломат. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала спецоперации на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
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геннадий гатилов, швейцария, женева (город), россия, нато, оон, евросоюз
Геннадий Гатилов, Швейцария, Женева (город), Россия, НАТО, ООН, Евросоюз
Постпред в Женеве заявил об отмене упрощенного въезда для дипломатов России

Постпред Гатилов: Швейцария отменила упрощенный въезд для российских дипломатов

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости. Швейцария отменила упрощенную процедуру въезда для российских дипломатов и ввела более строгие правила получения визы, что сказывается на привлекательности Женевы как международной площадки, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
«
"В конкретном плане Швейцария отменила упрощенный порядок въезда для обладателей российских дипломатических паспортов, обязав их получать визы для краткосрочных поездок в страну. Более того, с осени прошлого года швейцарцы стали требовать предоставления именных приглашений на каждое конкретное мероприятие, проводимое расположенными здесь международными организациями. Это – серьезное ограничение, поскольку зачастую составы соответствующих делегаций формируются гибко, возможны персональные изменения, а сообщать об этом швейцарские власти требуют заблаговременно", - сказал он.
Гатилов добавил, что из-за введенных запретов и санкций значительно усложнилась и подорожала логистика, поскольку вместо прежних четырех часов делегаты вынуждены окольными путями добираться до места более 15 часов.
"Естественно, все это самым негативным образом сказывается на привлекательности и авторитете Женевы как комфортной "площадки" для проведения международных мероприятий", - отметил дипломат.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала спецоперации на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
Торонто. вид на Торонто с озера Онтарио - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Посол в Канаде сообщил о задержках выдачи виз российским дипломатам
Вчера, 05:45
 
Геннадий ГатиловШвейцарияЖенева (город)РоссияНАТОООНЕвросоюз
 
 
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