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Шувалов: центр "Композитная долина" привлечет высококлассные кадры - РИА Новости, 08.02.2024
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18:41 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/shuvalov-1926244085.html
Шувалов: центр "Композитная долина" привлечет высококлассные кадры
Шувалов: центр "Композитная долина" привлечет высококлассные кадры - РИА Новости, 08.02.2024
Шувалов: центр "Композитная долина" привлечет высококлассные кадры
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что у тульского инновационного научно-технологического центра "Композитная долина" большой потенциал, который позволит РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T18:41
2024-02-08T18:41
россия
игорь шувалов
светлана чупшева
валентина матвиенко
агентство стратегических инициатив (аси)
тульская область
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что у тульского инновационного научно-технологического центра "Композитная долина" большой потенциал, который позволит привлечь высококлассных абитуриентов, сообщает пресс-служба госкорпорации. Заявление прозвучало в четверг на стратегической сессии "Города Тульской области как драйвер развития региона" в рамках бизнес-миссии ВЭБа и Агентства стратегических инициатив (АСИ). На мероприятии представили проекты в рамках стратегии развития Тулы на 2024–2026 годы. "По кампусам, тему по "Композитной долине" знаю. Думаю, здесь большой потенциал и проект будет иметь большие эффекты. У нас есть соглашение с Курчатовским институтом. "Долина" позволит Тульской области привлекать высококлассных абитуриентов. Наступил период конкуренции за высококлассные кадры, за талантливых ребят. Межвузовские кампусы и "Композитная долина" — это большая перспектива", - цитирует пресс-служба Шувалова. Также председатель ВЭБ.РФ заявил, что запрос на новые школы в городах огромный. В планах ВЭБа, который реализует проект с Минпросвещения и частными игроками, построить более 100 общеобразовательных учреждений в городах и регионах России. "Это конечно совсем другой уровень образовательных учреждений. На такой базе можно обучиться большому количеству самых разных навыков. Больше, чем уверен, что в новом указе по национальным целям теме просвещения будет уделено самое большое внимание. Мы взаимодействуем с министерством просвещения и по теме школ, и по теме компании "Просвещение". Надо вместе с субъектами формировать запрос на продолжение программы по строительству школ. Надо отработать на экспертном уровне, какие механизмы финансирования, помимо федеральной субсидии, возможны в зависимости от типа города. Эти школы задают другие стандарты, они должны становиться центрами методологии", - подчеркнул Шувалов. Еще он добавил, что в России уже сформирован большой запрос на расширение программы по модернизации городского транспорта. "Социальные эффекты высокие, но новую трамвайную сеть без федеральной поддержки не запустить. Нам интересно, когда все в транспортной отрасли становится прозрачным, цифровым. Даже в городах, где трамвай ушел, этот вид транспорта наиболее востребован. Под руководством Валентины Матвиенко (председатель Совета Федерации – ред.) реализовали проект в Таганроге", - отметил председатель ВЭБ.РФ. В планах запустить проект ЖКХ, а также корпорация смотрит на инвестиции в туристическую отрасль, отметили в пресс-службе. "Надеюсь подключиться к новым проектам по модернизации ЖКХ, поскольку Тула развивается такими темпами, что система ЖКХ требует модернизации. И те большие вводы жилья, кстати, поздравляю регион, огромные вводы жилья, они потребует, конечно, совершенно других мощностей для обслуживания со стороны жилищно-коммунального хозяйства. Туризм. Мы все, конечно, удивляемся и поздравляем, с каким успехом развивается эта отрасль - больше чем на 10% ежегодно. Люди приезжают, эмоционально заряжаются и получают большое удовлетворение, и хотят вернуться еще не раз. Химическая промышленность, сельское хозяйство, конечно же, промышленные предприятия", - сказал глава ВЭБ.РФ, отвечая на вопрос о приоритетных направлениях в рамках реализации поставленных президентом задач по развитию экономики. Также Шувалов отметил, что у госкорпорации есть желание участвовать во всех проектах, которые инициируют предприниматели и правительство Тульской области. "Мы уверены, что те проекты, которые мы можем поддержать капиталом, это все проекты, во-первых, с большими эффектами, во-вторых, они, безусловно, надежны: от микробизнеса до крупных промышленных предприятий. Мы надеемся на успех любых таких команд, которые обращаются в ВЭБ, в корпорацию МСП, в Сколково, РФРИТ (Российский фонд развития информационных технологий - ред.), другие организации развития. Мы видим по всем направлениям большие возможности", - подчеркнул Шувалов. ВЭБ.РФ и Агентство стратегических инициатив (АСИ) продолжают серию бизнес-миссий в российские регионы. Цель — поиск новых точек роста экономик регионов и подготовка форума "Сильные идеи для нового времени". Ранее бизнес-миссии провели в Калининградской, Липецкой областях, Татарстане, в Великом Новгороде, а также в Иркутской области. "Форум "Сильные идеи для нового времени" и конкурс брендов "Знай наших" также демонстрирует активную позицию жителей региона, бизнеса. Мы видим, как преображается регион, город Тула. Эта динамика изменений вдохновляет, отражается на настроении людей", - сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Она добавила, что Тульская область традиционно принимает участие во всех проектах Агентства стратегических инициатив. "Ждем Тульскую область 19-20 февраля на финале форума в Москве. Уверена, что среди победителей будут представители региона", - сказала Чупшева. На прошлой неделе в Тульской области побывал президент России Владимир Путин. Российский лидер посетил онкологический центр, где пообщался с врачами, а также выступил на форуме "Народного фронта" под названием "Все для Победы!".
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россия, игорь шувалов, светлана чупшева, валентина матвиенко, агентство стратегических инициатив (аси), тульская область, общество
Россия, Игорь Шувалов, Светлана Чупшева, Валентина Матвиенко, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Тульская область, Общество

Шувалов: центр "Композитная долина" привлечет высококлассные кадры

© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФИгорь Шувалов
Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ
Игорь Шувалов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что у тульского инновационного научно-технологического центра "Композитная долина" большой потенциал, который позволит привлечь высококлассных абитуриентов, сообщает пресс-служба госкорпорации.
Заявление прозвучало в четверг на стратегической сессии "Города Тульской области как драйвер развития региона" в рамках бизнес-миссии ВЭБа и Агентства стратегических инициатив (АСИ). На мероприятии представили проекты в рамках стратегии развития Тулы на 2024–2026 годы.
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"По кампусам, тему по "Композитной долине" знаю. Думаю, здесь большой потенциал и проект будет иметь большие эффекты. У нас есть соглашение с Курчатовским институтом. "Долина" позволит Тульской области привлекать высококлассных абитуриентов. Наступил период конкуренции за высококлассные кадры, за талантливых ребят. Межвузовские кампусы и "Композитная долина" — это большая перспектива", - цитирует пресс-служба Шувалова.
Также председатель ВЭБ.РФ заявил, что запрос на новые школы в городах огромный. В планах ВЭБа, который реализует проект с Минпросвещения и частными игроками, построить более 100 общеобразовательных учреждений в городах и регионах России.
"Это конечно совсем другой уровень образовательных учреждений. На такой базе можно обучиться большому количеству самых разных навыков. Больше, чем уверен, что в новом указе по национальным целям теме просвещения будет уделено самое большое внимание. Мы взаимодействуем с министерством просвещения и по теме школ, и по теме компании "Просвещение". Надо вместе с субъектами формировать запрос на продолжение программы по строительству школ. Надо отработать на экспертном уровне, какие механизмы финансирования, помимо федеральной субсидии, возможны в зависимости от типа города. Эти школы задают другие стандарты, они должны становиться центрами методологии", - подчеркнул Шувалов.
Еще он добавил, что в России уже сформирован большой запрос на расширение программы по модернизации городского транспорта.
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"Социальные эффекты высокие, но новую трамвайную сеть без федеральной поддержки не запустить. Нам интересно, когда все в транспортной отрасли становится прозрачным, цифровым. Даже в городах, где трамвай ушел, этот вид транспорта наиболее востребован. Под руководством Валентины Матвиенко (председатель Совета Федерации – ред.) реализовали проект в Таганроге", - отметил председатель ВЭБ.РФ.
В планах запустить проект ЖКХ, а также корпорация смотрит на инвестиции в туристическую отрасль, отметили в пресс-службе.
"Надеюсь подключиться к новым проектам по модернизации ЖКХ, поскольку Тула развивается такими темпами, что система ЖКХ требует модернизации. И те большие вводы жилья, кстати, поздравляю регион, огромные вводы жилья, они потребует, конечно, совершенно других мощностей для обслуживания со стороны жилищно-коммунального хозяйства. Туризм. Мы все, конечно, удивляемся и поздравляем, с каким успехом развивается эта отрасль - больше чем на 10% ежегодно. Люди приезжают, эмоционально заряжаются и получают большое удовлетворение, и хотят вернуться еще не раз. Химическая промышленность, сельское хозяйство, конечно же, промышленные предприятия", - сказал глава ВЭБ.РФ, отвечая на вопрос о приоритетных направлениях в рамках реализации поставленных президентом задач по развитию экономики.
Также Шувалов отметил, что у госкорпорации есть желание участвовать во всех проектах, которые инициируют предприниматели и правительство Тульской области.
"Мы уверены, что те проекты, которые мы можем поддержать капиталом, это все проекты, во-первых, с большими эффектами, во-вторых, они, безусловно, надежны: от микробизнеса до крупных промышленных предприятий. Мы надеемся на успех любых таких команд, которые обращаются в ВЭБ, в корпорацию МСП, в Сколково, РФРИТ (Российский фонд развития информационных технологий - ред.), другие организации развития. Мы видим по всем направлениям большие возможности", - подчеркнул Шувалов.
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ВЭБ.РФ и Агентство стратегических инициатив (АСИ) продолжают серию бизнес-миссий в российские регионы. Цель — поиск новых точек роста экономик регионов и подготовка форума "Сильные идеи для нового времени". Ранее бизнес-миссии провели в Калининградской, Липецкой областях, Татарстане, в Великом Новгороде, а также в Иркутской области.
"Форум "Сильные идеи для нового времени" и конкурс брендов "Знай наших" также демонстрирует активную позицию жителей региона, бизнеса. Мы видим, как преображается регион, город Тула. Эта динамика изменений вдохновляет, отражается на настроении людей", - сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Она добавила, что Тульская область традиционно принимает участие во всех проектах Агентства стратегических инициатив.
"Ждем Тульскую область 19-20 февраля на финале форума в Москве. Уверена, что среди победителей будут представители региона", - сказала Чупшева.
На прошлой неделе в Тульской области побывал президент России Владимир Путин. Российский лидер посетил онкологический центр, где пообщался с врачами, а также выступил на форуме "Народного фронта" под названием "Все для Победы!".
 
РоссияИгорь ШуваловСветлана ЧупшеваВалентина МатвиенкоАгентство стратегических инициатив (АСИ)Тульская областьОбщество
 
 
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