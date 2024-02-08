https://ria.ru/20240208/sdelka-1926143705.html

В Кремле не видят предпосылок для возобновления зерновой сделки

В Кремле не видят предпосылок для возобновления зерновой сделки - РИА Новости, 08.02.2024

В Кремле не видят предпосылок для возобновления зерновой сделки

В настоящий момент нет предпосылок для возобновления зерновой сделки в том виде, в котором она была изначально обговорена - и не выполнена, заявил... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T13:05

2024-02-08T13:05

2024-02-08T13:05

экономика

россия

турция

украина

дмитрий песков

владимир путин

геннадий гатилов

swift

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В настоящий момент нет предпосылок для возобновления зерновой сделки в том виде, в котором она была изначально обговорена - и не выполнена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщил в интервью РИА Новости, что следующая встреча представителей ООН и России по меморандуму об экспорте российского зерна и удобрений, заключенному параллельно c "зерновой сделкой", может состояться в феврале."В настоящий момент нет никаких предпосылок для возобновления зерновой сделки в том виде, в котором она была обговорена и не выполнена в отношении России. Поэтому никаких оснований и предпосылок для этого мы не видим", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какова позиция России и возможно ли возобновление зерновой сделки.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20240208/zerno-1926093783.html

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Варвара Скокшина

экономика, россия, турция, украина, дмитрий песков, владимир путин, геннадий гатилов, swift, россельхозбанк, оон