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Над Белгородской областью сбили восемь снарядов украинской РСЗО "Ураган"

Над Белгородской областью сбили восемь снарядов украинской РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 08.02.2024

Над Белгородской областью сбили восемь снарядов украинской РСЗО "Ураган"

Российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью восемь снарядов украинской РСЗО "Ураган" и еще четыре РСЗО "Ольха", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T18:10

2024-02-08T18:10

2024-02-08T18:16

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью восемь снарядов украинской РСЗО "Ураган" и еще четыре РСЗО "Ольха", сообщили в Минобороны РФ."Около 17.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористический удар по территории РФ с применением восьми снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" и четырех снарядов РСЗО "Ольха". Дежурными средствами ПВО все реактивные снаряды уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в релизе.

https://radiosputnik.ru/20240208/dron-1926194373.html

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белгородская область, россия