https://ria.ru/20240208/sbili-1926239104.html
Над Белгородской областью сбили восемь снарядов украинской РСЗО "Ураган"
Над Белгородской областью сбили восемь снарядов украинской РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 08.02.2024
Над Белгородской областью сбили восемь снарядов украинской РСЗО "Ураган"
Российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью восемь снарядов украинской РСЗО "Ураган" и еще четыре РСЗО "Ольха", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T18:10
2024-02-08T18:10
2024-02-08T18:16
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920695131_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3177fe24dcd98ff2d5697d193734a0c3.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью восемь снарядов украинской РСЗО "Ураган" и еще четыре РСЗО "Ольха", сообщили в Минобороны РФ."Около 17.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористический удар по территории РФ с применением восьми снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" и четырех снарядов РСЗО "Ольха". Дежурными средствами ПВО все реактивные снаряды уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в релизе.
https://radiosputnik.ru/20240208/dron-1926194373.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920695131_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_dd6fbcb3ec09244a0972f180ab1fb5d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью сбили восемь снарядов украинской РСЗО "Ураган"
МО РФ: над Белгородской областью ПВО сбила 12 снарядов украинских РСЗО