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Над Белгородской областью сбили восемь снарядов украинской РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 08.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:10 08.02.2024 (обновлено: 18:16 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/sbili-1926239104.html
Над Белгородской областью сбили восемь снарядов украинской РСЗО "Ураган"
Над Белгородской областью сбили восемь снарядов украинской РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 08.02.2024
Над Белгородской областью сбили восемь снарядов украинской РСЗО "Ураган"
Российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью восемь снарядов украинской РСЗО "Ураган" и еще четыре РСЗО "Ольха", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T18:10
2024-02-08T18:16
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью восемь снарядов украинской РСЗО "Ураган" и еще четыре РСЗО "Ольха", сообщили в Минобороны РФ."Около 17.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористический удар по территории РФ с применением восьми снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" и четырех снарядов РСЗО "Ольха". Дежурными средствами ПВО все реактивные снаряды уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в релизе.
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью сбили восемь снарядов украинской РСЗО "Ураган"

МО РФ: над Белгородской областью ПВО сбила 12 снарядов украинских РСЗО

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью восемь снарядов украинской РСЗО "Ураган" и еще четыре РСЗО "Ольха", сообщили в Минобороны РФ.
"Около 17.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористический удар по территории РФ с применением восьми снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" и четырех снарядов РСЗО "Ольха". Дежурными средствами ПВО все реактивные снаряды уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в релизе.
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