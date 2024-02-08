https://ria.ru/20240208/sberbank-1926131013.html

В Нижегородской области задержали женщину, пытавшуюся поджечь Сбербанк

В Нижегородской области задержали женщину, пытавшуюся поджечь Сбербанк - РИА Новости, 08.02.2024

В Нижегородской области задержали женщину, пытавшуюся поджечь Сбербанк

Женщину, пытавшуюся поджечь отделение Сбербанка в городе Бор Нижегородской области, арестовали до конца марта, сообщается на сайте Борского городского суда. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:34

2024-02-08T12:34

2024-02-08T12:35

нижегородская область

бор

россия

сбербанк россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Женщину, пытавшуюся поджечь отделение Сбербанка в городе Бор Нижегородской области, арестовали до конца марта, сообщается на сайте Борского городского суда. Как следует из материалов следствия, 1 февраля женщина, находясь в помещении банка, подожгла зажигалкой несколько заранее приготовленных и принесенных с собой бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью, после чего бросила их внутри помещения, создав опасность для жизни и здоровья посетителей и работников, находящихся в банке. "В тот же день женщина была задержана. В ходе допроса подозреваемая сообщила, что она находилась в отчаянном положении под морально-психологическим воздействием неизвестного лица. На протяжении полугода по указанию незнакомого мужчины она перечисляла денежные средства на различные банковские счета, якобы вкладывая их в брокерскую компанию с целью получения прибыли. Затем по убеждению того же незнакомца для привлечения внимания общественности изготовила бутылки с зажигательной смесью, устроив поджог в банке", - говорится в сообщении. "Постановлением Борского городского суда Нижегородской области в отношении подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 31 марта 2024 года включительно", - говорится в сообщении. Ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе Сбербанка, что в результате попытки поджога отделения банка в городе Бор произошло незначительное возгорание, устраненное сотрудниками офиса, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240207/muzhchina-1925964658.html

https://ria.ru/20240130/podzhigatel-1924465753.html

нижегородская область

бор

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область, бор, россия, сбербанк россии