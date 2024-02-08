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В Нижегородской области задержали женщину, пытавшуюся поджечь Сбербанк
В Нижегородской области задержали женщину, пытавшуюся поджечь Сбербанк - РИА Новости, 08.02.2024
В Нижегородской области задержали женщину, пытавшуюся поджечь Сбербанк
Женщину, пытавшуюся поджечь отделение Сбербанка в городе Бор Нижегородской области, арестовали до конца марта, сообщается на сайте Борского городского суда. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:34
2024-02-08T12:34
2024-02-08T12:35
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Женщину, пытавшуюся поджечь отделение Сбербанка в городе Бор Нижегородской области, арестовали до конца марта, сообщается на сайте Борского городского суда. Как следует из материалов следствия, 1 февраля женщина, находясь в помещении банка, подожгла зажигалкой несколько заранее приготовленных и принесенных с собой бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью, после чего бросила их внутри помещения, создав опасность для жизни и здоровья посетителей и работников, находящихся в банке. "В тот же день женщина была задержана. В ходе допроса подозреваемая сообщила, что она находилась в отчаянном положении под морально-психологическим воздействием неизвестного лица. На протяжении полугода по указанию незнакомого мужчины она перечисляла денежные средства на различные банковские счета, якобы вкладывая их в брокерскую компанию с целью получения прибыли. Затем по убеждению того же незнакомца для привлечения внимания общественности изготовила бутылки с зажигательной смесью, устроив поджог в банке", - говорится в сообщении. "Постановлением Борского городского суда Нижегородской области в отношении подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 31 марта 2024 года включительно", - говорится в сообщении. Ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе Сбербанка, что в результате попытки поджога отделения банка в городе Бор произошло незначительное возгорание, устраненное сотрудниками офиса, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240207/muzhchina-1925964658.html
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нижегородская область, бор, россия, сбербанк россии
Нижегородская область, Бор, Россия, Сбербанк России
В Нижегородской области задержали женщину, пытавшуюся поджечь Сбербанк
В Нижегородской области арестовали женщину, пытавшуюся поджечь здание банка
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Женщину, пытавшуюся поджечь отделение Сбербанка в городе Бор Нижегородской области, арестовали до конца марта, сообщается на сайте Борского городского суда.
Как следует из материалов следствия, 1 февраля женщина, находясь в помещении банка, подожгла зажигалкой несколько заранее приготовленных и принесенных с собой бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью, после чего бросила их внутри помещения, создав опасность для жизни и здоровья посетителей и работников, находящихся в банке.
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"В тот же день женщина была задержана. В ходе допроса подозреваемая сообщила, что она находилась в отчаянном положении под морально-психологическим воздействием неизвестного лица. На протяжении полугода по указанию незнакомого мужчины она перечисляла денежные средства на различные банковские счета, якобы вкладывая их в брокерскую компанию с целью получения прибыли. Затем по убеждению того же незнакомца для привлечения внимания общественности изготовила бутылки с зажигательной смесью, устроив поджог в банке", - говорится в сообщении.
"Постановлением Борского городского суда Нижегородской области в отношении подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 31 марта 2024 года включительно", - говорится в сообщении.
Ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе Сбербанка, что в результате попытки поджога отделения банка в городе Бор произошло незначительное возгорание, устраненное сотрудниками офиса, пострадавших нет.
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