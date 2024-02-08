https://ria.ru/20240208/rudenya-1926211711.html
Игорь Руденя открыл Год семьи в Тверской области
Игорь Руденя открыл Год семьи в Тверской области - РИА Новости, 08.02.2024
Игорь Руденя открыл Год семьи в Тверской области
Торжественное мероприятие по случаю открытия Года семьи в Тверской области состоялось в местном драмтеатре, в нем принял участие губернатор региона Игорь... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:25
2024-02-08T16:25
2024-02-08T16:25
тверская область
игорь руденя
тверь
муром
год семьи
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Торжественное мероприятие по случаю открытия Года семьи в Тверской области состоялось в местном драмтеатре, в нем принял участие губернатор региона Игорь Руденя, сообщает пресс-служба правительства области. Губернатор отметил, что Год семьи стал логическим продолжением Года педагога и наставника в нашей стране. Ведь именно семья и школа формируют личность, помогают детям стать достойными гражданами России. "Именно в семье формируются уважение к старшим, стремление заботиться друг о друге, достойно трудиться и быть ответственными за свои слова и поступки, за будущее нашей великой Родины. Наша цель – сформировать в Верхневолжье максимально благоприятные условия для рождения и воспитания детей", - приводит пресс-служба слова Рудени. Он выразил уверенность, что уже в этом году в Тверской области многодетных семей станет значительно больше. Большая семья – тверская традиция. Год семьи в Тверской области объявляю открытым". Кроме того, глава региона подчеркнул, что благодаря президенту РФ на государственном уровне создана беспрецедентная по объему и охвату система поддержки семей с детьми. Эта комплексная система регулярно дополняется новыми федеральными и региональными мерами, которые помогают родителям в рождении и воспитании здоровых, образованных детей, ответственных граждан России. По данным пресс-службы, за заслуги в воспитании детей, значительный личный вклад в сохранение традиционных семейных ценностей почетным знаком Тверской области "Слава Матери" губернатор наградил Екатерину Красавину из Кимрского округа, в семье которой семь детей. Почетный знак Тверской области "Слава Отца" глава региона вручил отцу пятерых детей из Калязинского округа Андрею Бажанову. Старт Года семьи в России дал президент РФ Владимир Путин 23 января в завершающий день Всероссийского форума "Родные-Любимые", который проходил на Международной выставке "Россия". В завершении форума прошла церемония зажжения Всероссийского семейного очага "Сердце России". Символический огонь был привезен из Свято-Троицкого монастыря города Мурома, где находятся мощи благоверных князя Петра и княгини Февронии – святых покровителей семьи и брака. Лампады, зажженные от "семейного очага", были переданы в регионы страны. Сегодня в Тверь огонь доставила многодетная семья Снежковых из Лихославльского округа, участники форума "Родные-Любимые". Лампада передана Тверской епархии. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе от нее зажгут свечи перед иконами святого благоверного князя Михаила Тверского и княгини Анны Кашинской – покровителей православной семьи на тверской земле.
https://ria.ru/20240207/pozdravlenie-1925969045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверь, муром, год семьи
Тверская область, Игорь Руденя, Тверь, Муром, Год семьи
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Торжественное мероприятие по случаю открытия Года семьи в Тверской области состоялось в местном драмтеатре, в нем принял участие губернатор региона Игорь Руденя, сообщает пресс-служба правительства области.
Губернатор отметил, что Год семьи стал логическим продолжением Года педагога и наставника в нашей стране. Ведь именно семья и школа формируют личность, помогают детям стать достойными гражданами России
.
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"Именно в семье формируются уважение к старшим, стремление заботиться друг о друге, достойно трудиться и быть ответственными за свои слова и поступки, за будущее нашей великой Родины. Наша цель – сформировать в Верхневолжье максимально благоприятные условия для рождения и воспитания детей", - приводит пресс-служба слова Рудени.
Он выразил уверенность, что уже в этом году в Тверской области многодетных семей станет значительно больше. Большая семья – тверская традиция. Год семьи в Тверской области объявляю открытым".
Кроме того, глава региона подчеркнул, что благодаря президенту РФ на государственном уровне создана беспрецедентная по объему и охвату система поддержки семей с детьми. Эта комплексная система регулярно дополняется новыми федеральными и региональными мерами, которые помогают родителям в рождении и воспитании здоровых, образованных детей, ответственных граждан России.
Задачи духовно-нравственного воспитания определили в Верхневолжье
По данным пресс-службы, за заслуги в воспитании детей, значительный личный вклад в сохранение традиционных семейных ценностей почетным знаком Тверской области "Слава Матери" губернатор наградил Екатерину Красавину из Кимрского округа, в семье которой семь детей. Почетный знак Тверской области "Слава Отца" глава региона вручил отцу пятерых детей из Калязинского округа Андрею Бажанову.
Старт Года семьи в России дал президент РФ Владимир Путин
23 января в завершающий день Всероссийского форума "Родные-Любимые", который проходил на Международной выставке "Россия". В завершении форума прошла церемония зажжения Всероссийского семейного очага "Сердце России". Символический огонь был привезен из Свято-Троицкого монастыря города Мурома
, где находятся мощи благоверных князя Петра и княгини Февронии – святых покровителей семьи и брака.
Лампады, зажженные от "семейного очага", были переданы в регионы страны. Сегодня в Тверь
огонь доставила многодетная семья Снежковых из Лихославльского округа, участники форума "Родные-Любимые". Лампада передана Тверской епархии. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе от нее зажгут свечи перед иконами святого благоверного князя Михаила Тверского и княгини Анны Кашинской – покровителей православной семьи на тверской земле.