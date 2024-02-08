Рейтинг@Mail.ru
Для успеха России нужен не только настрой, но и специалисты, заявил Путин - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/rossiya-1926221917.html
Для успеха России нужен не только настрой, но и специалисты, заявил Путин
Для успеха России нужен не только настрой, но и специалисты, заявил Путин - РИА Новости, 08.02.2024
Для успеха России нужен не только настрой, но и специалисты, заявил Путин
Одного патриотического настроя недостаточно для успеха РФ, нужны специалисты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:04
2024-02-08T17:04
россия
владимир путин
технологии
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926218633_0:117:3071:1845_1920x0_80_0_0_c2c9b2333780c04c0c0e6278fd3b7700.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Одного патриотического настроя недостаточно для успеха РФ, нужны специалисты, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно, нужно уделять внимание всем предметам, которые формируют полноценную личность, патриота, человека, который любит родину, готов, а мы сейчас знаем и это важно, к самопожертвованию и так далее. Но нам нужны специалисты в каждой области, просто одного патриотического настроя недостаточно для того, чтобы страна была успешной. Нужно и то и другое, поэтому конечно, нам нужны специалисты", - сказал Путин на заседание Совета по науке и образованию.
https://ria.ru/20240202/patriotizm-1925070970.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926218633_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_175fe2238cfdddfe1c717d47b7327862.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, технологии, экономика
Россия, Владимир Путин, Технологии, Экономика
Для успеха России нужен не только настрой, но и специалисты, заявил Путин

Путин: для успеха России одного патриотического настроя мало, нужны специалисты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Одного патриотического настроя недостаточно для успеха РФ, нужны специалисты, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, нужно уделять внимание всем предметам, которые формируют полноценную личность, патриота, человека, который любит родину, готов, а мы сейчас знаем и это важно, к самопожертвованию и так далее. Но нам нужны специалисты в каждой области, просто одного патриотического настроя недостаточно для того, чтобы страна была успешной. Нужно и то и другое, поэтому конечно, нам нужны специалисты", - сказал Путин на заседание Совета по науке и образованию.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Путин рассказал, что для него значит патриотизм
2 февраля, 16:34
 
РоссияВладимир ПутинТехнологииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала