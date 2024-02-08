https://ria.ru/20240208/rossiya-1926221917.html

Для успеха России нужен не только настрой, но и специалисты, заявил Путин

Для успеха России нужен не только настрой, но и специалисты, заявил Путин - РИА Новости, 08.02.2024

Для успеха России нужен не только настрой, но и специалисты, заявил Путин

Одного патриотического настроя недостаточно для успеха РФ, нужны специалисты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T17:04

2024-02-08T17:04

2024-02-08T17:04

россия

владимир путин

технологии

экономика

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Одного патриотического настроя недостаточно для успеха РФ, нужны специалисты, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно, нужно уделять внимание всем предметам, которые формируют полноценную личность, патриота, человека, который любит родину, готов, а мы сейчас знаем и это важно, к самопожертвованию и так далее. Но нам нужны специалисты в каждой области, просто одного патриотического настроя недостаточно для того, чтобы страна была успешной. Нужно и то и другое, поэтому конечно, нам нужны специалисты", - сказал Путин на заседание Совета по науке и образованию.

https://ria.ru/20240202/patriotizm-1925070970.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, технологии, экономика