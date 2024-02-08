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В Махачкале пришел в сознание ребенок, находившийся четыре дня в реанимации
В Махачкале пришел в сознание ребенок, находившийся четыре дня в реанимации - РИА Новости, 08.02.2024
В Махачкале пришел в сознание ребенок, находившийся четыре дня в реанимации
Ребенок, который несколько дней находился в реанимации в Махачкале после утопления автомобиля в канале, пришел в сознание, сейчас его жизни ничто не угрожает,... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T20:40
2024-02-08T20:40
2024-02-08T20:40
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МАХАЧКАЛА, 8 фев - РИА Новости. Ребенок, который несколько дней находился в реанимации в Махачкале после утопления автомобиля в канале, пришел в сознание, сейчас его жизни ничто не угрожает, сообщили в четверг в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана. Утром 4 февраля в махачкалинском поселке Семендер Lada Priora с пассажирами упала в канал имени Октябрьской революции. Двоих мальчиков 10 и 12 лет госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ). Минздрав Дагестана сообщал, что состояние детей крайне тяжелое. Вечером того же дня 10-летний мальчик скончался. "Врачи ДРКБ смогли выходить мальчика, пострадавшего при утоплении легкового автомобиля… Сейчас ребенок в сознании, он переведен из реанимации в отделение, жизни его ничто не угрожает", – говорится в сообщении. По данным министерства, четыре дня мальчику проводилась искусственная вентиляция легких и интенсивная терапия в условиях реанимации. Лечение ребенка продолжается. Следователи возбудили против 23-летнего водителя автомобиля уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ). По данным следствия, он не справился с управлением, в результате чего легковушка опрокинулась в воду. Заместитель главы Махачкалы Эмилия Раджабова ранее сообщила в своем Telegram-канале, что пострадавшие - воспитанники городских спортивных школ, они торопились на соревнования, когда случилось ДТП. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, в легковушке было трое юных спортсменов, а за рулем - их тренер по единоборствам.
https://ria.ru/20231128/podrostok-1912459569.html
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происшествия, махачкала, lada vesta, россия
Хорошие новости, Происшествия, Махачкала, Lada Vesta, Россия
В Махачкале пришел в сознание ребенок, находившийся четыре дня в реанимации
В Махачкале пришел в сознание ребенок, находившийся 4 дня в реанимации после ДТП
МАХАЧКАЛА, 8 фев - РИА Новости. Ребенок, который несколько дней находился в реанимации в Махачкале после утопления автомобиля в канале, пришел в сознание, сейчас его жизни ничто не угрожает, сообщили в четверг в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.
Утром 4 февраля в махачкалинском поселке Семендер Lad
a Priora с пассажирами упала в канал имени Октябрьской революции. Двоих мальчиков 10 и 12 лет госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ). Минздрав Дагестана сообщал, что состояние детей крайне тяжелое. Вечером того же дня 10-летний мальчик скончался.
Источник: упавшего под машину мальчика из Владивостока выписали из больницы
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"Врачи ДРКБ смогли выходить мальчика, пострадавшего при утоплении легкового автомобиля… Сейчас ребенок в сознании, он переведен из реанимации в отделение, жизни его ничто не угрожает", – говорится в сообщении.
По данным министерства, четыре дня мальчику проводилась искусственная вентиляция легких и интенсивная терапия в условиях реанимации. Лечение ребенка продолжается.
Следователи возбудили против 23-летнего водителя автомобиля уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ
). По данным следствия, он не справился с управлением, в результате чего легковушка опрокинулась в воду.
Заместитель главы Махачкалы Эмилия Раджабова ранее сообщила в своем Telegram-канале, что пострадавшие - воспитанники городских спортивных школ, они торопились на соревнования, когда случилось ДТП. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, в легковушке было трое юных спортсменов, а за рулем - их тренер по единоборствам.
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