https://ria.ru/20240208/razgovor-1926169258.html
В Кремле назвали телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином обстоятельным
В Кремле назвали телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином обстоятельным - РИА Новости, 08.02.2024
В Кремле назвали телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином обстоятельным
Телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином был обстоятельным, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:21
2024-02-08T14:21
2024-02-08T14:30
политика
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином был обстоятельным, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся обстоятельный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240208/razgovor-1926171691.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, си цзиньпин, владимир путин, китай, россия
Политика, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Китай, Россия
В Кремле назвали телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином обстоятельным
Кремль: телефонный разговор Владимира Путина с Си Цзиньпином был обстоятельным