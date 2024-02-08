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В Кремле назвали телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином обстоятельным - РИА Новости, 08.02.2024
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14:21 08.02.2024 (обновлено: 14:30 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/razgovor-1926169258.html
В Кремле назвали телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином обстоятельным
В Кремле назвали телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином обстоятельным - РИА Новости, 08.02.2024
В Кремле назвали телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином обстоятельным
Телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином был обстоятельным, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:21
2024-02-08T14:30
политика
си цзиньпин
владимир путин
китай
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином был обстоятельным, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся обстоятельный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином", - говорится в сообщении.
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политика, си цзиньпин, владимир путин, китай, россия
Политика, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Китай, Россия
В Кремле назвали телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином обстоятельным

Кремль: телефонный разговор Владимира Путина с Си Цзиньпином был обстоятельным

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином был обстоятельным, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Состоялся обстоятельный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином", - говорится в сообщении.
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